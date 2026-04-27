Una tarjeta para viajar sin comisiones en la maleta

La tarjeta imagin ofrece experiencias muy sugerentes, como subirse a un tren sin miedo a salirse de las fronteras de la zona euro.

Para moverse por el mundo, tan importante es saber idiomas como obtener dinero y pagar con los mínimos recargos. imagin cobra el 0% en muchos cajeros y comercios, y la mínima comisión en países de la UE que no disponen del euro. Comprar un ‘souvenir’ o sacar dinero para una urgencia ya no es una aventura

Se conocieron (mejor) en un viaje de fin de curso de la facultad, en 2015. Ahora que han cumplido todos los 30, Álex y sus cuatro amigos se han propuesto repetir un rulo por Centroeuropa. Algunos países forman parte de la zona euro; otros, no. Hungría (florines), Polonia (zlotis), República Checa (coronas), por ejemplo, manejan aún la moneda autóctona. Pero viajan tranquilos, llevan una tarjeta válida en cualquier tienda y en cualquier cajero: la tarjeta de débito de imagin*, sin comisiones en el extranjero. Un 0% aplicable en compras en comercios físicos en todo el planeta, cualquier día de la semana y sin límites de operaciones.

imagin, la plataforma 100% digital de CaixaBank y de vocación eminentemente joven, elimina los sobrecostes habituales o eventuales, y permite que el ahorro se convierta en el aliciente y el protagonista de cualquier escapada internacional, ya sea por ocio, por estudios o por trabajo. Moverse fuera de España ya no tiene por qué traducirse en cargos bancarios inesperados. Con la tarjeta de débito de imagin*, los usuarios pueden pagar en cualquier divisa en comercios físicos y retirar efectivo a débito en cajeros del extranjero.

La principal ventaja competitiva de la tarjeta de débito para viajar de imagin es la eliminación de la comisión por cambio de moneda, en comercios físicos de todo el mundo

¿Cobran comisión por el cambio de moneda?

La principal ventaja competitiva de la tarjeta de débito para viajar de imagin es la eliminación de la comisión por cambio de moneda, en comercios físicos de todo el mundo. A la hora de pagar en tiendas, hoteles o restaurantes en cualquier divisa, el usuario se ahorra un 2,5% de comisión en países de la Unión Europea (UE) con moneda distinta al euro (como las mencionadas Polonia, República Checa o Hungría, además de Bulgaria, Dinamarca, Rumanía, y Suecia) y un 3,95% en el resto del planeta. imagin no cobra comisión por pagar con cualquier moneda y cualquier día, incluidos los fines de semana. Este beneficio se aplica independientemente del importe o del número de operaciones realizadas.

Aunque imagin no aplique cargos, la entidad titular del cajero sí podría cobrar su propia tasa por el uso del terminal.

Veamos un ejemplo, siguiendo ese viaje de amigos que recorren varios países. La cuadrilla de Álex decide pasar cinco días en República Checa y pagar todos los gastos en común con la tarjeta imagin débito de uno de sus componentes. En total, entre todos gastan 800€ en las compras que realizan en comercios físicos de Praga y alrededores. Por lo tanto, estarán ahorrando en comisiones un total de 20€ (2,5% de los 800€, al tratarse de un país de la Unión Europea sin moneda euro).

Otra hipótesis. Ya puestos en ruta, Álex y sus amigos deciden acercarse hasta Estambul (Turquía), en coche desde Bulgaria, y pagar todos los gastos en común con la tarjeta imagin débito de uno de ellos. En total, entre los cinco gastan 2.000€ en 15 días en todas las compras en comercios físicos de la ciudad. Al tratarse de un país fuera del Espacio Económico Europeo (el que, además de los de la UE, engloba a Islandia, Liechtenstein y Noruega), están ahorrando en comisiones un total de 79€ (3,95% de los 2.000€).

Con la tarjeta de débito de imagin es posible disponer de dinero a débito, sin que imagin cobre comisión en ningún cajero fuera de España. Esto supone un ahorro de entre el 4,5% y el 5% respecto a lo que suelen aplicar otras opciones del mercado

Utilizar los cajeros sin sorpresas

Otro estímulo para lanzarse a la aventura: ahorrar al sacar efectivo en cajeros del extranjero. Con la tarjeta de débito de imagin*, es posible disponer de dinero a débito, sin que imagin cobre comisión en ningún cajero fuera de España. Esto supone un ahorro de entre el 4,5% y el 5% respecto a lo que suelen aplicar otras opciones del mercado. Eso sí, es importante recordar que, aunque imagin no aplique cargos, la entidad titular del cajero sí podría cobrar su propia tasa por el uso del terminal.

Volvamos al supuesto viajero por Europa. En Praga y alrededores, si los cinco amigos han sacado 500 euros para pagar en efectivo, se habrán ahorrado 22,5 euros (el 4,5% de comisión de esos 500 euros). Da para algo más que un café. Y en Estambul, con los 20 euros de ahorro (el 4,5% de comisión en la extracción de esos 500 euros), pueden adquirir más de un capricho en el Gran Bazar.

Si el país de destino no tiene el euro en uso, a la hora de pagar en el TPV hay que seleccionar la moneda local. Así, el tipo de cambio lo aplica la entidad bancaria y se conoce de antemano el tipo de comisión en la operación.

En España, donde el cajero automático forma parte del día a día de los más jóvenes, la ventaja se extiende a los más de 11.000 de CaixaBank, en los que se puede retirar efectivo sin coste por el uso de esta tarjeta.

100% digital, 100% seguro

Muchos viajeros quizá sientan recelo ante los problemas de seguridad que pueda acarrear el control de las finanzas durante el desplazamiento. Al ser una plataforma digital, imagin permite gestionar la seguridad de la tarjeta en tiempo real desde la app. En caso de pérdida o sustracción, el usuario puede bloquear y desbloquear su tarjeta con un solo clic, de forma temporal o permanente. Además, el sistema envía notificaciones instantáneas de cada movimiento, asegurando un control total del presupuesto.

Si el país de destino no tiene el euro en uso, a la hora de pagar en el TPV (Terminal Punto de Venta, o POS, en inglés) hay que seleccionar la moneda local. Así, el tipo de cambio lo aplica la entidad bancaria y se conoce de antemano el tipo de comisión que se aplica en la operación. Con la tarjeta de débito de imagin esa comisión será del 0%, independientemente del importe de las compras y el número de pagos que se realicen. En la cuenta el usuario verá reflejado el importe en euros, convertido aplicando el tipo de cambio que MasterCard tiene publicado en su web en el momento de la conversión.

Hay cosas que no tienen precio, como la tranquilidad de viajar con una tarjeta válida en cualquier tienda, en cualquier cajero o en cualquier hostel, sin comisiones en el extranjero.

imagin facilita un amplio catálogo de productos, iniciativas sostenibles a través de imaginPlanet, conexión con la música como experiencia a través de imaginMusic y múltiples ventajas y descuentos exclusivo

¿Qué más ventajas ofrece imagin?

Por si fuera poco, imagin facilita un amplio catálogo de productos, iniciativas sostenibles a través de imaginPlanet, conexión con la música como experiencia a través de imaginMusic y múltiples ventajas y descuentos exclusivos. Se puede vincular al wallet del smartphone y pagar directamente con él. Además, si se necesita la tarjeta física, llega de forma gratuita a domicilio en máximo 10-15 días que la solicitud. También sirve para pagos recurrentes de suscripciones como gimnasios, Netflix, Spotify...