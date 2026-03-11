Una miniserie de humor que convierte el aprendizaje en una experiencia

‘Café para Cinco’ transforma un Work Café de Banco Santander en el escenario de un encuentro multigeneracional y una moraleja universal: nunca es tarde para empezar nada en la vida

Un estudiante de Informática se encuentra con un publicista, una coach, un jubilado y una emprendedora en una cafetería. Esta premisa, que podría ser el comienzo de un chiste del siglo XXI, es el punto de partida de Café para Cinco, la nueva miniserie del Santander. Una ficción que aspira a arrancar unas risas a sus espectadores, pero quiere ir más allá: propone una reflexión sobre la importancia de emprender o seguir aprendiendo, tengas la edad que tengas y, de paso, ofrece unas cuantas nociones sobre educación financiera.

La historia transcurre en un Work Café de Banco Santander, ese original espacio de la entidad en el que conviven oficina bancaria, cafetería y coworking. Allí aterriza Rafa, un estudiante de Informática que busca un rincón tranquilo donde estudiar. Pero sus compañeros de mesa no se lo pondrán nada fácil, especialmente el publicista metido a autónomo que interpreta el actor y presentador Arturo Valls. Tampoco la representante de talento digital Andrea, encarnada por Andrea Lareo, que despierta algo en el joven e inexperto corazón de Rafa.

Café para Cinco quiere reflejar una nueva forma de entender las relaciones interpersonales y el trabajo en un entorno único como el Work Café . La entidad financiera cuenta con más de un centenar por todo el país, incluidas las islas de Gran Canaria y Mallorca. Están abiertos a todo el que por allí quiera asomarse o instalarse, no solo para los clientes del banco. Los Work Café ofrecen conexión wifi gratuita de alta velocidad y espacios para reuniones profesionales, emprendedores, estudiantes y público en general. En sus instalaciones también se organizan charlas, eventos, talleres y encuentros que fomentan el networking y la sensación de comunidad. Todo esto, por supuesto, mientras se disfruta de café de especialidad y pastelería gourmet.

De izquierda a derecha, sentados, Diana Fenochio (Lola), Sergio G. Abelaira (Rafa), Juan Diego Bueno (Ernesto) y Andrea Lareo (Andrea). De pie, Arturo Valls (Martín). Banco Santander

La serie de ocho episodios (varios de ellos ya disponibles en YouTube) retrata un mosaico generacional en el que la curiosidad, el error y la colaboración se convierten en motores de crecimiento. Cada personaje representa una etapa distinta de la vida profesional, con el fin de mostrar que el aprendizaje no tiene ni edad ni un único camino. Estos son los protagonistas:

Rafa. Interpretado por Sergio G. Abelaira, es un estudiante de Ingeniería Informática que llega al Work Café en busca de un lugar tranquilo con buena conexión a internet para estudiar, pero allí da con mucho más que un espacio de trabajo: una comunidad que le permite descubrir nuevas perspectivas y vivir experiencias que marcarán su futuro profesional.

Martín. Autodenominado el ninja de la publicidad, este profesional ha decidido dejar atrás la agencia en la que trabajaba para emprender por su cuenta. El Work Café se convierte en su base de operaciones y en el lugar donde enfrenta los retos —y también las incertidumbres— de esta ‘loca’ etapa profesional. Arturo Valls en estado puro.

Ernesto. Diego Bueno encarna a un jubilado que dedica su tiempo libre a estudiar nuevas carreras universitarias —“Tres... o cuatro”, no recuerda bien—. Pese a su edad no teme aprender cosas nuevas, porque, para él, el aprendizaje es un motor de vitalidad y propósito en cualquier momento de la vida. Además, lo puede hacer mientras comparte experiencias con otras personas y tomándose su café diario (le cerraron su bar de toda la vida).

Andrea. Dirige su propia agencia de representación de talento digital mientras estudia Económicas con el apoyo de Fundación Universia, una organización que, de la mano del Santander, se dedica a promover la inclusión, la equidad y la empleabilidad de personas con algún tipo de discapacidad y otros colectivos vulnerables. Su historia refleja la energía que se necesita, pero también las dificultades reales, para construir un proyecto propio.

Lola. Tras años como profesora de instituto, decide dar un giro a su carrera y formarse como coach en Santander Open Academy, una plataforma global de aprendizaje de Banco Santander que ofrece becas, ayudas económicas y cursos gratuitos para impulsar la formación continua, el desarrollo profesional y favorecer la empleabilidad. Lola, interpretada por Diana Fenochio, apuesta por empezar de nuevo cuando muchos pensaban que todo estaba escrito y no había margen para cambiar.

De izquierda a derecha, Sergio G. Abelaira (Rafa), Diana Fenochio (Lola), Andrea Lareo (Andrea) y Juan Diego Bueno (Ernesto) en la zona de cafetería de Café Work de Santander.

Café para Cinco actúa como un reflejo del presente laboral y social, en el que la formación continua y la empleabilidad se han convertido en prioridades. La miniserie pone el foco en la importancia de adaptarse al cambio, de conectar con otras personas, de mantener la curiosidad, de promover la inclusión y de confiar en el aprendizaje como herramienta para no quedarse atrás.

Con este proyecto audiovisual, Banco Santander refuerza su compromiso con el progreso de las personas, de las empresas y de la sociedad, apostando por una forma diferente de comunicar estos valores: a través de historias cercanas y personajes reconocibles. Porque, al final, lo importante no es cuánto sabemos hoy, sino cuánto estamos dispuestos a seguir aprendiendo mañana.