Es el momento de invertir en las grandes tendencias de futuro

En Europa, con un ritmo de vacunación más lento que en Estados Unidos. y Reino Unido, la aceleración económica definitiva tendrá lugar con la puesta en marcha del Fondo de Reconstrucción Europeo, dotado con 750.000 millones de euros y enfocado en gran parte a la modernización de la economía, con un alto peso para la digitalización y la economía verde.

Momentos de transformación como el actual se convierten en oportunidades de inversión en sectores de futuro. Hace años, Banca March identificó estas megatendencias transformadoras de la economía y la sociedad y puso a disposición de sus clientes una propuesta de inversión que aglutinaba estas grandes tendencias de futuro: Next Generation.

Rentabilidad de las ‘megatendencias’

Next Generation, propuesta de Gestión Discrecional de Carteras (GDC) de Banca March, invierte en las grandes tendencias de futuro que integran el cambio económico y social a nivel global: revolución 4.0, sostenibilidad y medio ambiente, y demografía y estilo de vida, con un horizonte de inversión a largo plazo. Este servicio se fundamenta en los principios de prudencia, largo plazo y crecimiento conjunto con clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general en los que se basa la filosofía de Banca March.

La estrategia Next Generation a finales del primer trimestre de 2021 sumaba un patrimonio de más de 500 millones de euros, lo que supone un aumento del 395% respecto a marzo de 2020. El año pasado, la rentabilidad de esta estrategia fue del 30%. Además, los clientes pueden acceder a esta propuesta de valor a través del fondo de fondos March Next Generation F.I., que permite a los clientes y no clientes acceder a esta estrategia sobre megatendencias con una inversión mínima de una participación.

Éxito de los productos de activos alternativos y sostenibilidad

El patrimonio confiado a Banca March bajo la modalidad de GDC, con propuestas para todos los perfiles de riesgo, ha experimentado unos aumentos notables, situándose a finales de marzo de 2021 en 1.440 millones de euros. La gran acogida de las soluciones de inversión de Banca March en uno de los periodos más desafiantes que se recuerdan es la mejor prueba del éxito de la gestión de los profesionales de la entidad. Todas las estrategias de gestión discrecional, activos alternativos y sostenibilidad e impacto, están registrando un comportamiento excelente. La innovación que supone esta oferta es un valor y en los últimos años está ayudando a los clientes del banco a hacer frente a uno de los contextos de mercado más complejos de la historia.

Las propuestas de inversión en activos alternativos, que la entidad incorporó a su oferta de soluciones en 2019 a través de las alianzas con K2 Advisors-Franklin Templeton (GDC) y Banque Syz (fondo de fondos), suman ya más de 200 millones de euros bajo gestión.

Además, los últimos lanzamientos de la división a finales de 2020, propuestas de Inversión Sostenible y Responsable (ISR) de la mano de J. Safra Sarasin y de inversión de Impacto con Amundi-CPR, también mantuvieron la excelente acogida de su arranque, con un patrimonio gestionado que supera en conjunto los 110 millones de euros.

La apuesta de Banca March por la coinversión

La Coinversión sigue siendo una de las señas de identidad del banco. Banca March comparte con sus clientes inversiones en las que participa con su propio capital como los proyectos T2 Energy Transition Fund, ELTIF creado en exclusiva para Banca March por Tikehau Capital para ofrecer a sus clientes oportunidades de inversión en private equity con enfoque en transición energética, y Oquendo IV, fondo que concede financiación a empresas españolas de tamaño medio través de préstamos mezzanine y otros instrumentos flexibles. Asimismo, durante el ejercicio también se cerró el tercer proyecto en infraestructuras logísticas junto a Pavasal y se invirtió en seis activos hidroeléctricos en Portugal junto con Mirova, gestor de infraestructuras sostenibles de Natixis IM, Engie, una de las mayores compañías energéticas del mundo, y Crédit Agricole Assurances. Durante el pasado ejercicio 2020 se superó el objetivo de captación de los cuatro proyectos y se compartieron por un importe de 200 millones de euros junto con más de 350 inversores.

A principios de septiembre del pasado año, el Grupo reforzó su oferta de Coinversión con la creación de March Private Equity, gestora de private equity, y anunció el lanzamiento del fondo de fondos de Private Equity internacional March PE Global I, accesible a una amplia base de inversores y primero de una gama de nuevos productos que amplían la oferta de Coinversión de la entidad, que ya ha alcanzado el objetivo de captación al superarse los 240 millones de euros comprometidos por más de 560 clientes en este programa.

Dejarse guiar por un banco solvente

Todas estas propuestas de Banca March, cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles y el único de propiedad totalmente familiar, responden a un modelo único de negocio que, basado en criterios de prudencia y visión a largo plazo, busca el crecimiento conjunto con todos los grupos de interés: clientes, empleados, accionistas y la sociedad en general.

Este modelo se ha demostrado eficaz para conseguir unos sólidos ratios financieros y de capital para Banca March, que ha alcanzado el primer puesto de la banca española en cuanto a solvencia: finalizó 2020 con un CET 1 (medida de fortaleza financiera del regulador bancario que se considera con mayor credibilidad) del 18,43% y la tasa de mora más baja del sector en España.