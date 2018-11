¿Estamos preparados para tanta lluvia?

Es un hecho que el planeta se calienta y que, como consecuencia, proliferan los fenómenos atmosféricos extremos como huracanes, tormentas tropicales o lluvias torrenciales en lugares en los que, hasta ahora, nunca se habían dado, en ciudades que, como las nuestras, deben enfrentarse a nuevos retos, retos para los que no fueron diseñadas. La mayoría se levantaron junto a ríos, lo que aseguraba a sus poblaciones el suministro de agua, y se construyeron impermeabilizando de manera artificial terrenos que antes permitían la infiltración y la evacuación del agua pero, en la actualidad, las abundantes precipitaciones, que causan el desbordamiento de los cauces fluviales y los colectores urbanos, terminan por provocar grandes y graves inundaciones. El incremento de fenómenos meteorológicos extremos está demostrando que los sistemas de drenaje de la mayoría de nuestras ciudades no son suficientes, como no lo son las redes de alcantarillado y los métodos para la evacuación de las aguas residuales o contaminadas.

Nuevos desafíos

Desde el siglo XIX, cuando el saneamiento urbano comenzó a plantearse como una manera de hacer frente a las enfermedades y las epidemias, hasta hoy, muchas cosas han cambiado. En el XX, aquella visión higienista dio paso a un nuevo enfoque, centrado en la protección de las personas y de sus bienes ante las posibles inundaciones, pero en nuestros días esa táctica resulta también insuficiente. Se trata de conseguir que las ciudades no se limiten solamente a la recogida y el transporte de aguas residuales y pluviales. Es necesario conseguir que evacuen un flujo de agua cada vez mayor con el mínimo impacto ecológico, lo que implica un planteamiento global, un plan que integre el alcantarillado con las depuradoras. Así, el agua de lluvia, que en las ciudades no está limpia, pues arrastra un gran número de contaminantes procedentes de las industrias y del tráfico rodado, podría restituirse al medio natural en mejores condiciones. Parece más necesario que nunca un cambio de mentalidad en la gestión de las redes urbanas de alcantarillado y de evacuación de agua que, según los especialistas, pasaría por introducir sensores en toda la red que proporcionaran datos en tiempo real, tratar estos últimos de forma global y, en coordinación con las depuradoras, elaborar programas de limpieza del alcantarillado y de gestión de los tanques y depósitos de agua.

Un enfoque integral

Ante el crecimiento de la urbanización mundial, de la población de las ciudades y de los problemas derivados del cambio climático una empresa de carácter global se está convirtiendo en el referente de una nueva concepción del saneamiento y la gestión del agua a través de un enfoque integral. Se trata de SUEZ, un grupo con más de un siglo y medio de historia que está llevando a cabo importantes actuaciones en diferentes lugares del mundo. En Alemania se han construido 41.000 depósitos anticontaminación para evitar la contaminación del medio receptor, y en Londres y su área metropolitana, con una inversión de 5.500 millones de euros, se está construyendo un enorme túnel soterrado destinado a aminorar el impacto ambiental, en tiempo de lluvia, en el río Támesis.

ampliar foto La gestión del agua en las ciudades es ya uno de los más importantes retos. ISTOCK

En España, varias empresas del grupo son protagonistas de acciones y proyectos muy destacados. En El Ferrol, Viaqua lleva a cabo la explotación de ocho depósitos anticontaminación, y en el área metropolitana de Barcelona, en Alicante y en Murcia, las empresas Aigües de Barcelona, Amaem e Hidrogea gestionan, respectivamente, cuatro, dos y un depósitos anti-inundación mientras la Administración pone en marcha una nueva regulación del sector. España tiene pendiente de aprobación una nueva normativa sobre desbordamiento de sistemas de saneamiento y escorrentía pluvial contaminada que, en opinión de Pere Malgrat, Director de Drenaje Urbano y Resiliencia de SUEZ España, será la más completa de Europa. La norma obligará a los ayuntamientos a redactar planes directores integrales de saneamiento para mejorar el mantenimiento del alcantarillado y del tratamiento del agua en sus municipios en los próximos cinco años.

