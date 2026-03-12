El poder del ‘running’: cómo ser cinco veces grande

Zurich Seguros lleva más de una década impulsando este deporte en España con la idea de generar comunidad y conseguir un impacto transformador que va más allá del deporte. Muestra de ello es el caso de Joaquim Zarzoso, uno de sus empleados que un día decidió calzarse las zapatillas para lograr algo mucho más grande que cruzar una meta: escribir una gran historia de superación

La plantó en medio del salón: una máquina de correr nueva y reluciente. Fue una compra casi de supervivencia en unos días de excepción. El país entero estaba encerrado en casa, en plena pandemia, y cada uno buscaba su estrategia para sobrellevar la ansiedad, para llenar las horas muertas. Hubo quienes se convirtieron en maestros reposteros, otros que retomaron la lectura y luego estaba Joaquim Zarzoso, que se puso a correr y a sudar, a correr y a sudar. Cuando la vida volvió a la normalidad, esa costumbre se convirtió en un elemento central para este responsible de expansión de negocio. En los siguientes tres años llegaría a terminar cinco maratones. Nada más y nada menos que Las 5 Grandes de Zurich las pruebas de referencia en España que Zurich Seguros, precisamente la compañía para la que trabaja Zarzoso, impulsa en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y San Sebastián.

Las Cinco Grandes de Zurich Zurich Maratón Sevilla El Zurich Maratón Sevilla está considerado el maratón más llano de Europa, con apenas 10 metros de desnivel entre el punto más alto y el más bajo del recorrido, lo que lo convierte en una cita ideal para buscar marca personal. Zurich Marató Barcelona El Zurich Marató Barcelona es uno de los maratones más mágicos y completos del mundo. Su recorrido urbano, vibrante y animado discurre por algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, ofreciendo una experiencia única tanto para corredores como para espectadores. Zurich RNR Running Series Madrid El Zurich Rock‘n’Roll Running Series Madrid es uno de los pocos eventos que ofrece tres distancias en una misma cita: maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Se considera la mayor fiesta runner del país, con un recorrido lleno de energía y más de 30 puntos de animación. Zurich Maratón San Sebastián La Zurich Maratón de San Sebastián es el segundo maratón más antiguo de España y una de las pruebas más populares y prestigiosas de Europa, con una larga tradición ligada al atletismo de fondo. Tiene un recorrido urbano, completamente llano y al nivel del mar. Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich La Zurich Maratón Valencia está considerado como el mejor maratón de España y el segundo más rápido del mundo. Los participantes recorren las calles de la ciudad hasta cruzar una meta final espectacular sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uno de los escenarios más icónicos del running internacional.

“¿Y si nos apuntamos a un maratón? Podría ser el de Zurich en Madrid”. Ese desafío, el típico que surge medio en broma en una mesa grande, rodeado de amigos, fue lo que animó definitivamente a Zarzoso a colarse en ese “1% de la población mundial” que ha sido capaz de cubrir los 42,195 kilómetros de la prueba. Porque lo de correr, en realidad, nunca fue un acto solitario. Pasado el confinamiento, este barcelonés de 53 años se enroló en un grupo de corredores que quedaban a entrenar por la ciudad. Un grupo que al poco se convirtió en una pequeña familia con la que compartir confidencias y comidas, además de retos deportivos. “No hay debate de Hubo. En un impulso que todavía me emociona, nos inscribimos. Y así comenzó la aventura”, recuerda.

La más especial de todas las carreras, para él, fue la de Barcelona. Una prueba que se disputa precisamente el próximo domingo 15 de marzo, con exitosos números: esta edición del maratón agotó los dorsales en enero y reunirá a 32.000 participantes, su récord absoluto. “Correr en tu ciudad es otro nivel: las calles cortadas para ti, la gente vibrando, la Sagrada Familia al fondo, compañeros que te animan… Barcelona te abraza mientras corres. Y tú corres con ella”, comenta con entusiasmo.

Joaquim Zarzoso, al término del la Zurich Marató de Barcelona. Cedida

Tras más de una década de apoyo ininterrumpido, con el objetivo de promover hábitos saludables e invitar a vivir una memorable experiencia deportiva, Zurich Seguros ha contribuido a situar la ciudad catalana como una capital europea del running. Lo atestiguan los corredores tanto profesionales como aficionados de más de 100 países que se desplazarán hasta allí para cubrir un recorrido que se cambió en 2023, para hacerlo más rápido y espectacular.

El camino hacia la conquista de Las Cinco Grandes no fue sencillo para alguien que apenas tenía experiencia previa, por supuesto. Correr un maratón es un proyecto a largo plazo, con muchas horas de entrenamiento, de recuperación, de procurar una buena alimentación, de mentalizarse. Pero a día de hoy, este empleado de Zurich Seguros siente que se ha visto envuelto en un proceso transformador con un impacto en su vida , haciendo de él una persona “más disciplinada, más consciente, más conectada con los demás”.

Vista de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos por los que pasan los participantes del Zurich Marató de Barcelona. Zurich Seguros

Y así lo entiende también Zurich Seguros, que no solo se dedica a patrocinar estas carreras de gran calado, sino que a través de la iniciativa De Pies a Cabeza ha construido una comunidad de cerca de 70.000 corredores en la que se comparten consejos para preparar carreras, se proponen retos, se sortean dorsales y, en definitiva, se contagia la pasión por el deporte, como explica Vicente Cancio, CEO de Grupo Zurich en España. “Lo que nos hace únicos no es solo el patrocinio, sino la forma en que nos comprometemos con las ciudades, con la comunidad y con cada corredor”.

Cancio asegura que ser parte de los maratones más importantes es muy especial por la posibilidad de “acompañar a miles de personas en uno de los retos más importantes de su vida”. No hay duda de que para uno de sus empleados fue así. Aunque no por la recompensa de cruzar la meta, argumenta Zarzoso, que ha sido capaz de hacer el recorrido en tres horas y ocho minutos, sino por saber, en ese momento, “que formas parte de algo más grande”.