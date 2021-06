Último billete para la élite

Un total de 16 equipos han alcanzado las finales de los playoffs de ascenso de LaLiga Smart-Bank a LaLiga Santander desde que en la temporada 2010/2011 la organización deportiva decidiera definir el tercer pasaje a la élite en una competición que empieza con un enfrentamiento entre el tercero y el sexto clasificado y el cuarto y el quinto. 20 partidos. 10 finales a ida y vuelta. 37 goles. 9 ganadores distintos (solo el Real Valladolid ascendió las dos únicas veces que disputó la final).

Una oportunidad de oro para aquellos equipos que vienen remando desde atrás. Un sistema que ha mantenido la emoción de LaLiga SmartBank hasta las últimas jornadas de la temporada regular. De hecho, el Girona FC (quinto en la clasificación) y el Rayo Vallecano (sexto) disputarán la 11ª final de los playoffs tras haber vencido a la UD Almería (cuarto) y al CD Leganés (tercero) respectivamente. Es la cuarta vez consecutiva que el 5º y el 6º de la temporada regular se enfrentan en la final. El partido de ida se jugará en el Estadio de Vallecas este domingo 13 de junio a las 21. El de vuelta, una semana más tarde, a la misma hora, en Montilivi.

Quedar el tercero de LaLiga SmartBank tras la temporada regular y partir por lo tanto como favorito no garantiza el éxito en los playoffs. De hecho, solo en tres ocasiones el tercero ha superado las semifinales, pero eso sí, siempre que lo ha hecho ha conseguido el ascenso. El quinto de la clasificación ha ganado otras tres finales; el cuarto, una; el sexto, dos; y hasta el séptimo una. Repasamos los mejores momentos de estas finales.

Los playoffs arrancaron la temporada 2010/11 de manera singular. La tercera posición del Barça B (que no puede ascender porque el FC Barcelona ya tiene un primer equipo en la máxima categoría) dio comienzo a unos playoffs particulares ya que permitió al séptimo, el Real Valladolid, disputarlos. El Granada CF dirigido por Fabri González logró su segundo ascenso consecutivo, de Segunda B hasta la máxima categoría, después de vencer por penaltis al RC Celta en las semifinales y de superar, en la final, al Elche CF dirigido por José Bordalás. Futbolistas como Nyom, Orellana o Mikel Rico, que la última temporada, la 2020/2021, la jugaron en LaLiga Santander en el Getafe FC, Real Valladolid y SD Huesca, respectivamente, formaron parte del once inicial rojiblanco aquel 18 de junio de 2011, en una de las finales más emocionantes de estos diez años de playoffs.

Aficionados de la UD Las Palmas invanden el terreno de juego para celebrar el ascenso del equipo ante el Córdoba CF. Minutos más tarde los andaluces le dieron la vuelta al marcador y consiguieron el ascenso. AS

En 2014, la UD Las Palmas y el Córdoba CF se jugaban el ascenso en Gran Canaria tras empatar a cero en el Nuevo Arcángel, el campo del conjunto andaluz. Con un gol de Apoño a los 48 minutos de partido, los canarios se encaminaban a subir a LaLiga Santander. En el minuto 92, sus aficionados no pudieron contener la euforia e invadieron el terreno de juego para celebrar con los futbolistas. El partido no había terminado. El árbitro lo detuvo y amenazó con suspenderlo. El presidente del club debió calmar a los hinchas para que pudiera reanudarse el juego, que había estado detenido durante diez minutos. Quedaban un par de minutos. En una de las últimas jugadas, Úlises Davila, el 10 del conjunto andaluz, congeló el estadio con un gol que metió al Córdoba (que había sido séptimo en la temporada regular, pero que jugó los playoffs porque el Barça B no puede competir por un as-censo) en la máxima categoría.

Los jugadores del Getafe CF celebran un gol en el partido de vuelta de la final de los playoffs de la temporada 2016/2017 cuando vencieron al CD Tenerife y consiguieron el ascenso a LaLiga Santander. AS

En junio de 2012, el Real Valladolid fue el primer tercero en lograr el ascenso. Solo dos equipos lo conseguirían después: la UD Almería al año siguiente y el Getafe CF en 2017. No ha habido más terceros en las finales. En 2017, José Bordalás se quitó la espina de la final que había perdido con el Elche CF en aquellos primeros playoffs de 2011. El Getafe, su Getafe, durante los siguiente cuatro años, marchaba penúltimo cuando asumió el cargo de entrenador. Tras la victoria ante el CD Tenerife, con el periodista de Movistar + Sergio Sánchez como testigo, delante de una cámara de televisión, el presidente Ángel Torres pactó de palabra la renovación del contrato con uno de los entrenadores más importantes de la historia azulona.

Charles festeja uno de sus tres goles en las finales de los playoffs entre la UD Almería y el Girona FC en 2013. AS

El delantero brasileño Charles Dias se metió para siempre en el corazón de la afición de la UD Almería después de los playoffs de la temporada 2012/13. Con un gol en el partido de ida ante el Girona FC y dos en la vuelta, se convirtió en el máximo goleador en la historia de las finales de los playoffs. Charles ya había marcado los dos tantos en la vuelta de las semifinales ante la UD Las Palmas que garantizaron la presencia en la final de los andaluces. Fue una semana soñada para el brasileño que, después de eso, fue nombrado mejor atacante de la temporada y vendido al RC Celta por un millón de euros.

Los jugadores del Real Valladolid alzan a su entrenador Sergio González en las celebraciones tras haber ganado la final de los playoffs en 2018 ante el CD Numancia. AS

El Real Valladolid, que esta temporada ha descendido de LaLiga Santander a LaLiga Smart-Bank, puede mantener las ilusiones de regresar pronto a la máxima categoría. Es el único equipo que ha logrado ascender dos veces a través de los playoffs. Lo logró en 2012 ante la AD Alcorcón y en 2018, en su último ascenso a la élite, frente al CD Numancia. En esa temporada, el equipo, que marchaba undécimo tras 34 jornadas disputadas, logró una re-montada histórica de la mano del entrenador Sergio González y de un Jaime Mata fulminante, que marcó 35 goles ese año.

El Girona FC es el equipo que más veces ha disputado la final de los playoffs de ascenso de LaLiga SmartBank a LaLiga Santander. Y las ha perdido todas, ante la UD Almería en 2013, contra CA Osasuna en 2016 y frente al Elche CF la pasada temporada. Cuando logró su primer y único ascenso a la máxima categoría, en 2017, lo consiguió sin necesidad de pasar por la repesca, al quedar segundo en la temporada regular. Ningún otro equipo ha jugado la final de los playoffs más de una vez sin lograr el ascenso. El Elche CF y la UD Las Palmas perdieron sus primeras finales, pero ascendieron la segunda vez que las disputaron. El Girona, quinto en la clasificación, tendrá ahora su cuarto intento ante el Rayo Vallecano (sexto).

