Poca cosa en Butarque entre Leganés y Betis

Todo suma, pero no todo consuela. Leganés y Betis empataron (0-0) en un partido en el que se remató tres veces entre palos. A veces la estadística dibuja excelentes retratos porque el partido fue pastoso e intrincado por más que con el paso de los minutos esbozase una ruptura y transitase hacia la emoción de un resultado igualado. Las tablas tampoco acabaron de satisfacer a ambos equipos, que no logran situarse en sus objetivos. El Leganés, que tenía opciones de salir del descenso, sigue penúltimo; el Betis continúa en una zona neutra, lejos de las plazas europeas.

Al equipo sevillano se le atraganta este tramo del campeonato desde las fechas navideñas. Apenas ha ganado en una de las últimas ocho jornadas y no cesa de enmendarse. En Butarque cambió dos piezas en el descanso tras una desastrosa primera parte en la que ni remató a puerta ni botó algún córner. En esa nada se sumergió un equipo vulgarizado, neutralizado por un rival que ejecutó su plan de área a área. Porque los últimos metros son otra historia para el Leganés, el equipo menos realizador de la categoría.

LEG 0 - 0 BET Leganés Juan Soriano, Bustinza, Chidozie Awaziem, Jonathan Silva, Siovas, Aitor Ruibal, Rubén Pérez, Recio (Roger Assalé, min. 81), Eraso (Bryan Gil Salvatierra, min. 54), Kévin Rodrigues (Óscar Rodríguez, min. 54) y Braithwaite. Betis Joel, Álex Moreno, Mandi, Bartra, Emerson (Barragán, min. 45), William Carvalho, Aleñá, Guido Rodríguez (Loren Morón, min. 45), Joaquín (Tello, min. 72), Canales y Borja Iglesias. Árbitro Xavier Estrada Fernández Aitor Ruibal (min. 86), Rubén Pérez (min. 73), Braithwaite (min. 65), Emerson (min. 25), William Carvalho (min. 75), Guido Rodríguez (min. 35), Bryan Gil Salvatierra (min. 86) y Óscar Rodríguez (min. 93). Aitor Ruibal (min. 86), Rubén Pérez (min. 73), Braithwaite (min. 65), Emerson (min. 25), William Carvalho (min. 75), Guido Rodríguez (min. 35), Bryan Gil Salvatierra (min. 86) y Óscar Rodríguez (min. 93). Borja Iglesias (min. 92). Borja Iglesias (min. 92). Estadio: Butarque

Al menos puede presumir de tener las ideas claras el equipo pepinero. Se para atrás con cinco hombres y se dispara arriba con balones a Braithwaite, que es un delantero rápido, fuerte y vertical. Sin balón buscó el Leganés al rival, le apretó para dificultarle la circulación. Lo consiguió sobre todo en la primera parte, tiempo en el que el Betis apenas jugó en campo contrario. Pero por ahí encontró una penitencia el Leganés porque recuperaba tan arriba que encontraba problemas para lanzar a su potente delantero, más cómodo en la continuación, cuando aparecieron los espacios.

Porque el Betis se corrigió en la caseta. Había estado en el alambre, con el VAR de nuevo en el punto de mira porque tras un largo conciliábulo se determinó que en una acción muy dudosa de Álex Moreno no tocó el lateral verdiblanco el balón con la mano en el área. No hacía camino el Betis y en la caseta aprovechó Rubi para cambiar de zapatos. Emerson y Guido Rodríguez, que además estaban amonestados, se quedaron en la ducha. Entraron Barragán y Loren, pero sobre todo cambió la disposición y los roles. Aleñá se fue unos metros más atrás y en cuanto empezó a tocar el balón con más frecuencia apareció el sol para el Betis, que no disponía por sanción del talento de Fekir.

El partido cambió, pero el Leganés tampoco se incomodó, plegado como estaba en torno a su línea de cinco y con la llamada al talento de Javier Aguirre, que imprimió una pizca de calidad con Bryan Gil y Óscar Rodríguez. El Betis quiso acelerar, disparó a puerta por primera vez en el minuto 65 y Soriano respondió bien a un remate cruzado de Canales. Tuvo el gol en su segunda y última intentona, una conexión del propio Canales con Aleñá. Otra vez el portero local fue decisivo. No hubo más, si acaso tan sólo nervios, los que le sobraron sobre la bocina a Borja Iglesias para salir expulsado en una fea acción sobre un auxiliar del Leganés, que pudo salir mal parado tras chocar contra la repisa de su banquillo.

