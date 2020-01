Víctor: “El despido del Málaga es indigno”

Víctor Sánchez del Amo ofreció su versión de los acontecimientos que se han desencadenado después de la difusión de un vídeo de carácter sexual, que provocó su despido como entrenador del Málaga y la apertura de una investigación por parte de la Policía tras la denuncia efectuada por el preparador. El ya ex técnico del Málaga dio a conocer un extenso comunicado. Víctor agradeció el apoyo recibido de la afición, del mundo del fútbol y de sus futbolistas. “Alguno me ha hecho hasta llorar”, aclaró Víctor, quien sin embargo de mostró duro con la actitud del Málaga y su reacción tras la difusión del vídeo. “Nuestro despido del Málaga es absolutamente injusto. Primero me apartaron del equipo para investigar los hechos, por la rueda de prensa previa al partido del Oviedo y por la difusión del vídeo. Ni siquiera preguntaron por mí o mi familia”, aclaró el técnico. “Entiendo que no me quieren y les digo que me paguen hasta el último día trabajado (Víctor tiene contrato hasta junio). La respuesta no la voy ni a calificar. Me invitan a renunciar a parte del salario ya trabajado. Me parece indigno”, afirmó Víctor. “Luego, manifiestan que quieren controlar mi comunicación sobre todo lo ocurrido. Eso para mí es incuestionable. No voy a aceptar que me controlen de ninguna manera mi libertad de expresión”, añadió.

“Una vez que recibo esa propuesta inaceptable, les digo que quiero seguir. Que me reincorporaran a mi puesto de trabajo, que quería estar con mis jugadores y cuerpo técnico para preparar el partido del martes. La respuesta del club fue la carta inmediata de despido”, señaló. Víctor, acompañado de su abogado, confirmó que emprendería acciones legales para defenderse por lo que considera un atropello de sus derechos. Además, el entrenador dio detalles acerca de la investigación policial que se está desarrollando tras la denuncia efectuada por él mismo por la difusión sin su consentimiento del vídeo sexual. “Hay dos partes de delito, una la creación que corresponde a estas bandas mafiosas. Que encuentran colaboradores voluntarios o involuntarios en el ámbito de la difusión, que también es un delito. Estoy tremendamente abrumado al ver las noticias de que son 700 perfiles los investigados por difundir ese contenido sin mi consentimiento. A mí se me escapa la cabeza, ¿hacia dónde vamos? ¿En qué se están convirtiendo las redes sociales?”, señaló el entrenador.

“Pido máximo respeto para mi intimidad y por la afectación que puede tener para mi familia, también para favorecer y no perjudicar las investigaciones. Al hilo de este asunto, quiero hacer alguna reflexión. Es un tema de máxima gravedad. Estamos hablando de delitos cuyas víctimas llegan a situaciones de suicidio”, continuó Víctor, quien expuso las razones por las que no aceptó el chantaje al que fue sometido. Se le pidieron 20.000 euros a cambio de no difundir el vídeo. “He decidido no acceder a ese chantaje porque sentiría que estoy potenciando a estas bandas que están detrás. En mí no van a encontrar una persona que se ponga de lado para fomentar este delito. Animo a aquel que sufra este delito que vaya a la Policía inmediatamente, que hace un trabajo impresionante”, afirmó el entrenador.

