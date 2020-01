Luis Suárez: “Hay que mejorar y no cometer más errores”

Dos minutos antes de que Wu Lei marcara su primer en un derbi, Diego López se había lucido ante Luis Suárez. “No le hemos perdido la cara al partido. Justo antes del gol de ellos hemos tenido el 1-3 de Luis”, valoró Ernesto Valverde. Y prosiguió: “Es como todo, si vas ganando y te empatan piensas que has perdido un punto. Y si es al revés, piensas que lo has ganado”. El delantero uruguayo fue más contundente que su entrenador: “Tenemos la sensación de haber perdido dos puntos. Hay que sacar conclusiones para mejorar y no cometer más errores”.

Después de renovar sus votos con su mujer Sofía Balbi y tras descansar en Uruguay, Luis Suárez se reincorporó al trabajo el pasado miércoles. Dos días de entrenamientos, como Messi, para saltar al césped de Cornellà. No desentonó, al contrario. El 9 avisó en el primer tiempo con un remate al poste, firmó el empate tras el paso por los vestuarios y asistió a Arturo Vidal para el 1-2. “Ya he explicado este tema. Hay jugadores que se van fuera para ver a sus familias, pero su trabajo sigue siendo el mismo”, explicó Valverde. Una situación que ya había aclarado antes del duelo, Jon Aspiazu, segundo entrenador. “En las vacaciones han cumplido a rajatabla con su plan de entrenamiento”.

“Lo que hicimos fue lo más difícil, dar la vuelta a un partido en campo rival, en un campo donde es difícil jugar”, aseguró Luis Suárez. De los 10 partidos que el Barcelona ha jugado fuera del Camp Nou ha empezado perdiendo en seis. “En cuatro fuera de casa hemos empezado ganando...”, aclaró Valverde. Y continuó con su análisis: “También hemos sabido darle la vuelta en otros cuatro, tenemos capacidad de reacción aunque no hemos sabido cerrar partidos”. Suárez amplió: “Tendría que ser un problema si no supiéramos cómo revertir la situación. De eso no nos podemos quejar. Pero hay cosas que mejorar más allá de que se gane o se empate”.

El Barcelona se vio mermado por la expulsión de De Jong por doble tarjeta amarilla en el minuto 75. “Frenkie no ha visto al jugador que le apretaba por atrás. Su expulsión nos ha condicionado relativamente”, dijo Valverde. “Con un jugador menos, es difícil porque el rival se crece, se viene arriba y está jugando en casa. No es una excusa por algo somos el actual campeón y también íbamos líderes hasta ahora”, sostuvo Suárez. “Está todo igualado. En el segundo tiempo hemos jugado bien. Hemos conseguido dar vuelta el partido e incluso hemos podido estirar la ventaja con 11 y con 10 jugadores”, completó Valverde. Y concluyó Luis Suárez: “Nos vamos con la sensación de que se puede mejorar de cara a la Supercopa”. El Barcelona se estrenará en Arabia Saudí ante el Atlético, el jueves.

Cánticos ofensivos

Un grupo de aficionados del Espanyol profirió insultos a Piqué y también cánticos ofensivos en contra de su pareja, Shakira. El central así se lo hizo ver Del Cerro Grande. El no hizo constar dichos cánticos en el acta del partido. La temporada pasada LaLiga ya denunció al Comité de Competición que Piqué y Shakira recibieron insultos desde una zona de la grada de Cornellà durante el derbi de Barcelona celebrado en 2018.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.