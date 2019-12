La dudosa planificación del Atlético con el gol

Dieciséis goles en quince partidos de Liga. Solo los seis últimos clasificados ofrecen un registro peor que el del Atlético de Madrid, sexto en la tabla y aún pendiente de cerrar la clasificación para la siguiente ronda europea, también afectada por la falta de contundencia en el área rival. En la Champions, sobre un total de 32 clubes, las seis dianas en seis partidos de los rojiblancos suponen la octava peor marca de la competición. Las propuestas más ambiciosas y constantes en los enfrentamientos de Granada (1-1), Turín (1-0) y la última contra el Barcelona (0-1) se han visto mermadas por la alarmante sequía goleadora del equipo de Simeone.

Con los números en la mano, la planificación ofensiva del plantel está muy cuestionada. Sobre dos nueves (Costa, Morata) y dos segundas puntas (João Félix, Correa), más Saponjic, que aún no ha debutado, entre Miguel Ángel Gil Marín, el director deportivo Andrea Berta y Simeone configuraron un ataque que hasta el momento no responde a las expectativas.

Lesionado Diego Costa, y a la espera de la explosión de João Félix, la gran responsabilidad del gol ha quedado reducida a Morata. El delantero madrileño, cinco tantos en Liga y dos en la Copa de Europa, es el único que ha respondido a la tarea de perforar la portería contraria.

Por el temor ante la salida de Griezmann y los guardianes del espíritu guerrero, Simeone apostó en privado y en público desde antes de que finalizara el curso anterior por la permanencia de Diego Costa (31 años) pese a sus numerosas lesiones y a la evidencia de sus números, solo 12 goles desde su regreso en enero de 2018. Tras una pretemporada esperanzadora, una lesión muscular le sacó de punto en el inicio de curso. Recuperado, nunca alcanzó el tono físico adecuado. Antes de ser operado de una hernia cervical, que no saltara en los balones aéreos ya fue percibido con sorpresa por algunos directivos. Costa no regresará hasta el mes de febrero y los antecedentes abren las dudas sobre el rendimiento que ofrecerá.

Los 20 goles de João Félix con el Benfica invitaban al optimismo sobre su contribución goleadora. En su caso, se han juntado dos factores. Por un lado, Simeone le alejó del área obligándole a jugar en la banda en la mayoría de partidos antes de caer lesionado para un mes. Tras su reparición ha jugado más centrado y cercano a las zonas de gol, pero no ha marcado. Tres tantos son su contribución. Los mismos que Correa. Tras descartarse la salida de este último para que llegara el valencianista Rodrigo, empezó el curso como segundo delantero, pero en los últimos encuentros ha sido desplazado a la banda. Su mejor registro como rojiblanco data de la temporada 16-17 con 11 dianas.

Tampoco los centrocampistas se incorporan con peso a las estadísticas goleadoras del equipo como en otras temporadas. Saúl, el más dotado para ello, sólo suma un tanto y se ha visto desplazado a jugar como lateral izquierdo más de lo que desearía. Vitolo ha logrado dos tantos, pero no acaba de asentarse en el once. Koke también suma un gol y Lemar no se ha estrenado. Con todo, Simeone apeló a ellos tras el partido con el Barcelona. “Contra los números no podemos decir nada. Estamos ocupándonos de buscar soluciones. Con el club siempre trabajamos en comunión buscando lo mejor para el equipo. Hasta que no pase nada que podamos contar hay que trabajar con los jugadores que tenemos, que son muy buenos y son los que nos pueden dar alternativas. Ahí están los Vitolo, Correa, João... Esto es lo que hay”, advirtió el técnico, que presiona al club para corregir una planificación que acusa la falta de gol.

