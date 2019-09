Atlético de Madrid - Juventus en directo, la Champions League en vivo

Alessandro Leone

La Juventus no puede contar con los lesionados Chiellini, fuera por seis meses, y Diego Costa, fuera por 30 días. Así que como sustituto del brasileño juega Cuadrado y no Bernardeschi. Higuaín se pone central con Cristiano a la izquierda. Una vez más Dybala no aparece en el once titular mientras que los nuevos fichajes Ramsey y Rabiot tienen todavía que adaptarse a las tácticas de Sarri.