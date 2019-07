Jon Rahm: “Juego para ganar, ser tercero no me vale”

Seve tuvo que remontar para ganar su primer Open Británico, en Royal Lytham hace este domingo 40 años. El primer grande del golf español llegó después de que el cántabro superara los dos golpes de ventaja que al final de la tercera ronda disfrutaba el estadounidense Hale Irwin. En la última jornada, que se jugó un sábado, Seve firmó 70 golpes y rebasó por tres en la tabla a Ben Crenshaw y Jack Nicklaus. Toda esa historia la conoce al dedillo Jon Rahm, un mitómano que ha visto todos los vídeos posibles de su ídolo Seve. Y en ese espíritu de matador se inspira, aunque para ganar él también su primer grande, justo el día del aniversario del título de Ballesteros, deba hacer una remontada mucho mayor, nueve golpes ante el líder Lowry.

“El plan será ser agresivo, lo que haga falta para ganar. Hay que esperar que haga mal tiempo, que yo juegue bien y que los líderes tengan un tropiezo. Nada es imposible”, afirmó Rahm con el ceño fruncido, echando humo por ese bogey del 18 que le afeó su final de ronda. “Del 1 al 14 he jugado muy bien y no he metido un putt. Y cuando los he metido he cometido el único error desde la salida, mental. He pateado muy bien. Han estado muy, muy cerca de entrar, quemando todos los bordes, pero en un Open hay tantas caídas, y con las banderas cerca de las cuestas, que es difícil leer los greens. Ha habido muchos que he tirado bien que pensaba que metía”, analizó.

Salvo hecatombe, Rahm firmará su mejor resultado en un Open, torneo que solo ha jugado cuatro veces. A los 24 años, una hoja de servicios con la que cualquiera estaría más que satisfecho. Aunque tratándose de alguien con la victoria entre ceja y ceja... “Yo juego para ganar”, zanja Rahm. “Si soy tercero no me vale, no voy a estar contento, aunque igual al final de año vea que es buen resultado. Con lo bien que he jugado en este Open de tee a green, debería estar más cerca de los líderes. Estoy decepcionado”.

Clasificación completa del Open Británico.

