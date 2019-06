Rafael Nadal: “No puedo explicar lo que siento”

Rafael Nadal se mostró entusiasmado con su victoria en la final de Roland Garros ante Dominic Thiem (6-3, 5-7, 6-1 y 6-1), y la consecución de su 12º título sobre la arena de París. "No puedo explicar la sensación de volver a ganar aquí", aseguró el tenista español, visiblemente emocionado. "Jamás me hubiera imaginado esto. Es un momento muy especial para mí", aseguró Nadal, que quiso valorar también el partido de su rival, el austríaco Dominic Thiem. "Ha jugado con una intensidad enorme", indicó el español, que por segundo año consecutivo se enfrentó ante el austríaco por el título en París. "Quiero darte la enhorabuena, eres uno de los mejores ejemplos, trabajas duro y siempre con una sonrisa en la cara. Gracias por ser una inspiración para mí y para muchos niños. Todos sabemos lo que es perder finales, pero es deporte. Tienes un gran equipo y lo has hecho muy bien", remató.

"Es un poco duro hablar ahora después de estas dos largas semanas", indicó, por su parte, Thiem. "Honestamente, no ganar este torneo es duro, pero estoy contento de las dos semanas que he pasado aquí", dijo el tenista, número cuatro del mundo. "Eres un campeón increíble y una gran persona del deporte", le respondió a Nadal. "¡12 veces, es difícil de creer! Voy a intentarlo otra vez el año que viene, eso seguro. Felicito a tu equipo porque son muy agradables. Representáis mucho para mí, algún día llegará este título", concluyó el austríaco.

Tras recoger el trofeo, Nadal atendió a las entrevistas con las televisiones. "El primer set ha habido un rato brutal", describió el balear. "En el segundo set no se podía aguantar ese nivel", amplió. "Estoy muy feliz, he sido capaz de entender lo que no estaba haciendo bien en el segundo set y a partir de ahí he conseguido aguantar los momentos complicadillos y aprovechar los que tenía que aprovechar", continúo analizando. "El no ganar no es un drama. Lo que es más complicado es aceptar todos los inconvenientes de los problemas físicos que he tenido en los últimos 18 meses", confesó tras levantar el trofeo parisino. "El comienzo de la temporada en tierra batida no fue bueno no por los resultados, sino por mi estado emocional y tenístico, que van irremediablemente unidos. Aun así, dentro de que no había estado del todo bien con todos los problemas sin estar perfecto, sí que me mentalicé para no perder partidos tontos. He ido dando pasos adelante sin jugar muy bien, pero cuando llegué a Roma pensé: 'Si doy un poquito más solo puedo estar luchando por lo que viene'. La semana de Roma para mí fue decisiva, tiene mucho que ver con tener este trofeo entre mis manos otra vez. Ya no solo ganar sino volver a disfrutar", amplió.

"Yo cuando era pequeño nunca soñé en ganar Roland Garros", confesó. "Los que lo sueñan viven en una irrealidad. Cuando tenía 11 o 12 años pensaba en mi siguiente entrenamiento, no en nada de todo esto. Después las cosas han ido ocurriendo y solo puedo dar gracias a toda la gente que me ha apoyado y al público", concluyó su exposición el español.

