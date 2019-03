Thomas de Gendt empieza la Volta a lo grande

Thomas de Gendt no contemporizó. A las primeras de cambio vio la oportunidad, pisó a fondo el acelerador y se adjudicó en solitario la primera etapa de la Volta a Catalunya con una exhibición de poderío. El ciclista belga se escapó nada más empezar la etapa en compañía de Luis Angel Maté (Cofidis), Angel Madrazo (Burgos-BH), Álvaro Cuadros (Caja Rural), Huub Duijn (Roompot) y Alexis Gougeard (AG2R). DeGendt acabó marchándose en solitario y, durante el último tramo de la etapa, llegó a obtener una renta de cuatro minutos para concluir con algo más de dos minutos y medio de ventaja en la meta de Calella.

1ª etapa Calella-Calella 1ª etapa. Calella-Calella (164 kilómetros) 1 De Gendt (Bel./Lotto) 4 horas; 14 minutos; 32 segundos. 2 Schachmann (Ale./Bora), a 2m 38s. 3 Bole (Slv./Bahrain-Mérida), a 2m 42s. 4 Matthews (Aus./Team Sunweb), mismo tiempo. 5 Bizkarra (Esp/Euskadi) m.t.



Clasificación general 1 De Gendt (Bel/Lotto) 4 horas, 14 minutos y 16 segundos 2 Schachmann (Ale./Bora), a 2m 48s. 3 Bole (Slv./Bahrain-Merida), a 2m 54s.



4 Valverde (Esp/Movistar), 2m 56s.



5 Bernal (Col./Sky), a 2m 57s. Segunda etapa. Martes 26. Mataró-Sant Feliu de Guixols (166 kms)

De Gendt volvió a ganar, a lo grande, como lo hizo el año pasado en otra etapa de perfil muy diferente, la de Vallter 2000. Y volvió a colocarse el jersey de líder, como entonces. Relegó al pelotón a casi tres minutos, con el alemán Maximilian Schachmann (Bora), con unos metros de ventaja sobre el tercer clasificaco, el esloveno Grega Bole (Bahrein).

“Me gusta esta carrera. Suelo entrenarme en España. He atacado en el Coll Formic (puerto de primera categoría a unos 50 kilómetros de la meta) para probarme. He hecho 15 kilómetros a tope. No lo tenía muy claro, pero cuando he visto que las diferencias se mantenían, he forzado hasta el final”, explicó el corredor del Lotto Soudal. DeGendt, de 32 años, es eminentemente un escalador. Ha ganado etapas en las tres grandes, en el Tour, en la Vuelta y en el Giro, en el que obtuvo su mejor clasificación, el tercer puesto final en 2012. En la Volta acumula ya cuatro etapas y estrena su palmarés en la recién iniciada temporada. Viene de correr la París-Niza, en la que ganó el Premio de la Montaña.

Alejandro Valverde, muy activo durante toda la jornada, y obtuvo algunos segundos de bonificación que le propulsan a la cuarta plaza de la clasificación general a dos minutos y 56 segundos de DeGendt.

Este martes se disputa la segunda etapa, de 167 kilómetros, entre Mataró y Sant Feliu de Guixols, con un recorrido prácticamente llano, con solo tres puertos de tercera categoría.

