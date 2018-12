Sergio Ramos: “Llevamos cinco años sin Mou... Hay que tener respeto al entrenador actual”

La rueda de prensa de Sergio Ramos en el interior del Zayed Sports City Stadium donde este sábado el Real Madrid disputará la final del Mundial de Clubes ante el Al Ain (17.30, La1) resultaba uno de los puntos calientes de la relajada jornada blanca en Abu Dabi. Sin embargo, el capitán del Real Madrid, que de lograr el tercer mundialito consecutivo sumaría 20 títulos en su expediente y se situaría a solo tres del histórico Paco Gento, se celebró en medio de una calma inesperada. Sonriente, con la lección aprendida (llegó a adelantar la temática de algunas preguntas antes de escucharlas) repasó los últimos interrogantes que rodean al Madrid en este final de 2018. Y por supuesto, la presencia de José Mourinho en ambiente tras su despido del Manchester United, fue una de las primeras en aparecer.

"¿De verdad creéis que somos los jugadores los que elegimos al entrenador? Yo no soy nadie para decidir ese tipo de cosas", despejó el capitán blanco, que no se quedó ahí. "Llevamos cinco años sin Mou (su etapa en el banquillo ocurrió entre 2010 y 2013) y seguimos hablando de Mou porque os da mucho a nivel de marketing", lanzó a los asistentes. "Hay que tener un respeto al entrenador actual que tenemos, y a los que hemos tenido antes y yo no voy a entrar en ese juego", declaró. Tampoco quiso mojarse acerca de si la metodología del portugués resultaría la más efectiva para un equipo que no ha parado de sumar títulos desde su marcha. "A lo largo de mi carrera he tenido muchos entrenadores y nadie se niega a hacer nada, siempre estamos por la labor de hacer más. En el Madrid ha tenido todo tipo de entrenadores y hay ciclos y etapas que se abren y se cierran. No podemos estar toda la vida dándole vueltas a lo mismo. Yo no tengo problemas con el entrenador que venga, soy el primero que da el paso al frente y mete el pie en el fango"

Solo en este apartado decidió entrar al trapo Ramos, que estuvo especialmente suave cuando se le cuestionó por las últimas declaraciones de Cristiano en las que ensalzaba la "humildad" del vestuario de la Juventus. "Nosotros no hemos escuchado hablar a Cristiano refiriéndose al Real Madrid. El tiempo que ha estado aquí ha visto el grupo que ha habido siempre y esa ha sido una de las claves del éxitos que hemos conseguido. Nosotros nos alegramos enormemente de que le vaya bien y como no tiene ninguna repercusión con nuestra liga le desamos lo mejor a la gente que ha rendido a máximo nivel para nuestro club", indicó.