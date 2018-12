Alejandro Valverde privará al Tour de Francia del brillo de su arcoíris

Poco a poco Alejandro Valverde alcanza las metas que se fijó hace más de una década, cuando empezó a ser ciclista profesional. Y si hace un par de meses consiguió por fin el maillot arcoíris de campeón del mundo, ayer hizo realidad dos de sus objetivos queridos de los últimos años, conseguir que en su planificación de 2019 desaparezca el Tour de Francia y figure, en cambio, su debut en el Tour de Flandes. La grande boucle, confiesa a menudo el murciano, es una carrera que le estresa y pone de mal humor. “Por fin he logrado que Eusebio me escuche”, dice de su mánager el campeón del mundo, la súper estrella de la presentación de la novena temporada consecutiva de su Movistar en el pelotón mundial. “Aunque este año no he tenido que insistir mucho”.

Este año, el 2019 que empieza dentro de dos semanas y en el que cumplirá 39 años, Valverde volverá al Giro (la carrera que solo ha corrido una vez, en 2018, año en que se lanzó a la locura de disputar las tres grandes, y en el que ganó una etapa y terminó tercero) y después descansará hasta su querida Vuelta. “Corro sin objetivos. Solo quiero disfrutar”, dice el murciano, cuyo deseo cumplido privará al Tour, la principal carrera del mundo, del brillo del arcoíris por primera vez desde 2008, cuando el campeón era Paolo Bettini, un italiano que, como Valverde, sufría más que disfrutaba corriendo la grande boucle.

Valverde no es la única gran figura que quiere correr el próximo Giro. El holandés Tom Dumoulin ya lo anunció, espantado del Tour por la escasez de kilómetros contrarreloj, y también el inglés Simon Yates, el ganador de la última Vuelta.

Mal resultado este año

“Queríamos rotar la plantilla, que es bueno para no cansar a nadie”, dice Eusebio Unzue, que no quiere ni oír hablar de que renuncia a la mítica tricefalia que tanto dio que hablar en 2018 y que tan malos resultados reportó al Movistar. El Tour en el que alineó a sus tres líderes (Valverde, Mikel Landa y Nairo Quintana) se cerró con una magra victoria de etapa del colombiano y con una caída de Landa que influyó para su forfait de una Vuelta en la que Valverde salvó los muebles del equipo con dos triunfos de etapa y un quinto puesto en la general. En el Giro, al que no fueron sus figuras, el mejor movistar fue el ecuatoriano Richard Carapaz, cuarto y ganador de una etapa.

Si Valverde, diplomático, dice que “tres en el Tour estaba bien, pero quizás dos sea un poco mejor”, Nairo es más directo. “Mejor dos líderes que tres. Estarán más claros los objetivos y las responsabilidades”, dice Nairo, el colombiano que solo vive para ganar el Tour y que tendrá como compañero en el liderazgo del equipo a un Landa que quizás llegará fatigado de un Giro en el que acompañará a Valverde. “¿Pero por qué no me va a ir bien el doblete?”, se pregunta Landa, quien recuerda que hace dos años corrió Giro y Tour con magníficos resultados. “El año pasado no pudimos explotar debidamente la simbiosis con Valverde y Nairo, a ver si entre Nairo y yo sí que la sacamos partido en 2019”.

El Movistar serán 37 ciclistas en 2019, 25 hombres y 12 mujeres. La presentación fue conjunta, como el año pasado, y sirvió para ver de azul Movistar por primera vez a Sheyla Gutiérrez, el gran fichaje del otoño junto a la escaladora colombiana Paula Patiño. La ciclista riojana, de 24 años, deja su equipo estadounidense para integrarse en el mejor equipo español, que apunta al Giro de Italia, la única gran ronda del calendario femenino, y a alguna clásica belga en la temporada que debe ser la de su consolidación..