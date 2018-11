Kevin Durant con 51 puntos y Kawhi Leonard con 37 libran el duelo del año

Las erupciones de calidad y competitividad en la NBA son capaces de entusiasmar cuando no ha llegado siquiera diciembre y los Warriors y los Raptors apenas dirimían su partido número 23 de la Liga. Y no estaban Stephen Curry y Draymond Green, lesionados. Pero nada de eso importó. Kevin Durant se empeñó en plantear una extenuante batalla a los Raptors, que acabaron sufriendo lo indecible hasta ganar en la prórroga (131-128) de un precioso partido. Kawhi Leonard respondió a Durant con una actuación igualmente imponente, en un duelo que a menudo supuso un cara a cara directo entre ellos, especialmente en las últimas acciones en las que se marcaron mutuamente.

Durant, que venía de anotar 44 puntos ante Sacramento y 47 ante Orlando, se fue en el Canada Centre hasta los 51. Anotó 18 de los 31 tiros de campo que efectuó, incluidos cuatro triples, y también 11 de los 12 tiros libres de los que dispuso. Además, capturó 11 rebotes y dio seis asistencias.

Difícilmente hubieran podido imponerse los Raptors de no haber contado en sus filas con un jugador de la calidad de Kawhi Leonard. Respondió a Durant con 37 puntos, ocho rebotes y tres asistencias. Metió los seis tiros libres que tuvo, tres triples y 14 de los 24 tiros de campo que lanzó.

Siakam (26 puntos), Serge Ibaka (20 puntos y cuatro rebotes), Lowry (10 puntos y 12 asistencias), Danny Green (13 puntos) y Valanciunas (12), fueron los principales colaboradores de Leonard. Mientras que Klay Thompson (23 puntos) y Jerebko (20 puntos y nueve rebotes), respaldaron a Durant.

Kwahi Leonard se reivindicó como líder de su equipo y estrella de la NBA en el duelo entre dos de los más firmes candidatos a dominar sus respectivas conferencias. Pocos días antes del partido, el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, manifestó que Leonard es un gran jugador pero no fue “un líder del vestuario ni nada que se le parezca” durante su etapa en el equipo. “Es gracioso, no sé si está hablando del año pasado o no, pero cuando dejas de jugar se olvidan de cómo lideras”, le respondió Leonard. El alero apenas jugó la pasada temporada a causa de una misteriosa lesión y acabó pidiendo el traspaso que le llevó a Toronto.

Looney e Ibaka. Tom Szczerbowski USA TODAY

La actuación de Kevin Durant le dio una enrome emoción al partido a partir del último cuarto, cuando las diferencias de entre 10 y 18 puntos que tuvieron los Raptors hasta ese momento, se estrecharon hasta casi la nada (106-104).

A cuatro minutos para el final los Raptors volvieron a escaparse (114-104) de manera definitiva. Pero estando enfrente Durant todo era posible. La estrella de los Warriors acabó forzando la prórroga tras empatar a 119 con dos triples en los últimos 40 segundos después de que uno de Lowry parecía haber decantado ya la balanza (119-113).

La resolución de la prórroga fue igualmente intrigante y los árbitros revisaron dos jugadas dudosas en los últimos dos minutos, una porque no se sabía si el último en tocar un balón que se fue fuera había sido Durant o Leonard, y otra en una canasta en un rebote ofensivo de Ibaka, que no se concedió. En definitiva, un robo de balón de Lowry a Iguodala, un tiro libre de Siakam, unos pasos de Iguodala y un rebote ofensivo de Leonard acabaron de decantar el partido para los Raptors.

Los Warriors, que eran segundos en el Oeste tras los Clippers, se habían recuperado con tres triunfos seguidos después de la crisis que se produjo cuando Draymond Green y Kevin Durant discutieron durante un partido precisamente ante los Clippers. Los Raptors sumaron su séptimo triunfo consecutivo y son líderes en el Este con 19 victorias y cuatro derrotas.