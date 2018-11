El Liverpool cae ante el Estrella Roja y se complica su futuro en la Champions

El pequeño Maracaná de Belgrado recuperó la gloria de sus mejores días. Abarrotado, pasional y entregado, el mítico y volcánico coliseo serbio vibró con su equipo, con un Estrella Roja que debuta esta edición en la Liga de Campeones del nuevo formato creado en 1992, justo dos temporadas después de su histórico triunfo en la vieja Copa de Europa. Ahora es un paria en el más alto nivel continental, un modesto con pedigrí que debió buscar su derecho a encontrarse con ricos y nuevos ricos desde la primera eliminatoria previa. Desde la segunda semana de julio está en liza el Estrella Roja. Entonces tuvo que fajarse para eliminar al Spartaks Jürmala letón. Luego superó al Suduva Marijampole lituano, a los eslovacos del Spartak Trnava en la prórroga y al Red Bull Salzburgo en una agónica eliminatoria. Este martes derrotó al Liverpool, que compromete seriamente sus opciones de pasar ronda tras firmar un partido lamentable.

4-2-3-1 Vladan Milojevic 82 Milan Borjan 23 Milan Rodic 30 Cambio 58' Sale Marko Gobeljic Stojkovic 5 Milos Degenek 90 Vujadin Savic 14 Srnic 7 Cambio 72' Sale Branko Jovicic Krsticic 17 Cambio 63' Sale Causic Tarjeta amarilla 4' Tarjeta amarilla Marin 29 Dusan Jovancic 31 Ben Nabouhane 9 2 goles 21' Gol 28' Gol Milan Pavkov 13 Alisson 26 A. Robertson 32 Matip 4 Virgil Van Dijk 66 Cambio 45' Sale Joe Gomez Trent Alexander-Arnold 5 Wijnaldum 7 Milner 20 Cambio 78' Sale Divock Origi Tarjeta amarilla 35' Tarjeta amarilla Lallana 10 Mane 11 Salah 15 Cambio 45' Sale Roberto Firmino Sturridge 4-3-3 Jürgen Klopp

El Estrella Roja partió sin complejos, el Liverpool aletargado. Cuando quiso espabilar ya tenía dos goles en contra. No sería porque no le avisaron, pero no se dio por enterado el equipo dirigido por Jürgen Klopp, que guardó de inicio a Roberto Firmino. Tuvo que llamar al delantero brasileño en el descanso. Para entonces mandaba el Estrella Roja tras dos goles de Milan Pavkov, un delantera de apariencia tosca, pero que sabe hacer su trabajo. Primero cabeceó un saque de esquina y luego embocó un disparo desde la frontal.

El Liverpool se rehizo a las bravas, con más intenciones que fútbol y la necesidad de echar abajo una muralla. Lallana y Sturridge, que entraron en el once inicial, desaprovecharon la oportunidad que les dio Klopp y fueron sustituidos. El partido le llevó al asedio y no al galope y siempre estuvo incómodo el vigente subcampeón europeo. Antes de convertir el partido en un monólogo, pero ya en la segunda parte, pudo sufrir otro golpe si Mateu Lahoz señala un penalti que lo pareció porque Milner golpeó la pelota con el brazo y ocupaba un espacio que no semejaba natural.

Ya apenas se estiró el Estrella Roja tras ese amanecer de la segunda mitad, se replegó, tuvo que remar para llegar a la meta, pero tampoco vivió en el alambre. El Liverpool se atascó y sobre todo no remató. Tardó setenta minutos en apuntar entre palos. Así lo reflejó la estadística, pero en realidad aquello fue un Vinicius. Poco después Salah, que no es ni sombra del futbolista vivaz y deslumbrante de la campaña pasada, remató al palo. Los serbios se hicieron fuertes, plenos de orgullo y coraje. El Nápoles ya apenas había sacado un empate cuando les visitó y pasado el Liverpool esperan al París Saint-Germain después de devolver la visita a los italianos la próxima jornada. Lo harán con todas las opciones de entrar en octavos, o al menos en la repesca de la Europa League, vigentes. Y con la leyenda del pequeño Maracaná rediviva.