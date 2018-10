Gelson Martins recoge el guante de Simeone ante el San Andreu

Reaccionó Gelson Martins en la primera oportunidad que recibió de Diego Simeone esta temporada. En su primera titularidad del curso, el atacante portugués marcó el gol de la victoria de su equipo ante el Sant Andreu (0-1), en un partido que los rojiblancos dominaron con autoridad, aunque no lograron resolver la eliminatoria. El técnico argentino contempló el duelo desde la grada del vetusto estadio Narcís Sala, en el primero de los tres partidos de sanción que acumula tras ser expulsado la temporada pasada en los octavos ante el Sevilla.

4-4-2 (D.P.) Mikel Azparren 13 Segovia 5 Noguera 4 Juan Manuel Miranda 3 David López 2 Jaume Villar 6 Juan Antonio Gallego 10 Alcover 8 Cambio 83' Sale Carroza Daniel Guerrero 7 Cambio 57' Sale Josue Tarjeta amarilla 53' Tarjeta amarilla Felipe Sá 9 Cambio 65' Sale Elhadji Bandeh Tarjeta amarilla 56' Tarjeta amarilla Óscar Muñoz 11 Kuku 1 Adán 35 Francisco Montero 20 Juanfran 4 Santiago Arias 15 Savic 11 Cambio 59' Sale Correa Lemar 23 Vitolo 5 Thomas 14 Rodrigo 9 Kalinic 18 1 goles 32' Gol Gelson Martins 4-4-2 (D.P.) Diego Simeone

No solo Gelson tuvo la oportunidad de disputar el encuentro, también jugadores menos habituales en el Atlético como Adán, Kalinic, Arias, Vitolo o Thomas, además del canterano Montero, que completó un gran partido en el eje de la defensa. Colocó Simeone a su lado a pilares del Atlético de esta temporada como Rodri, Juanfran o Lemar, que dieron empaque a un equipo que no se rompió en ningún momento. El único tanto del partido llegó tras una buena combinación entre Vitolo y Gelson, el más activo, que resolvió el portugués con un disparo raso.

Un doblete de Santi Mina auxilió al Valencia ante el Ebro (1-2) en un partido que logró remontar el conjunto de Marcelino con muchísimo más esfuerzo del previsto. El modesto cuadro aragonés, que tomó prestado el estadio de La Romareda por su mayor capacidad para acoger el encuentro de ida de los dieciseisavos de la Copa, realizó un partido sorprendentemente maduro.

Máxime cuando perdió a un jugador antes de que se cumpliese la primera media hora del enfrentamiento tras la ingenua y merecida expulsión de Tiago Portuga, por doble cartulina amarilla. Sin embargo, el conjunto de Segunda B no solo no acusó el golpe, sino que se adaptó mejor que bien a su condición de gobernado para desgastar poco a poco a un rival ansioso, que por momentos llegó a perder su silueta de equipo de Primera. De hecho, el Ebro se adelantó en el marcador por medio de Jonan Amelibia, que cabeceó a la red un saque de falta de Zamorano, muy mal defendido por la defensa che, en especial por Lato.

ampliar foto Santi Mina y Siovas. LALIGA Europa Press

Solo la inagotable tensión competitiva de Santi Mina, ausente del equipo en el último mes, resquebrajó al conjunto aragonés, primero tras una jugada personal que culminó el delantero gallego con un disparo ajustado al palo, y minutos después con un cabezazo que volvía a superar a De la Cruz.

Quien no logró darle la vuelta al marcador fue el Levante ante el Lugo (1-1), que tuvo que conformarse con el empate después de verse en desventaja en el marcador desde el minuto 11. Cristian Herrera aprovechó un mal despeje del portero granota, Aitor Fernández, para adelantar al conjunto gallego a las primeras de cambio. Con un juego ordenado pero atrevido, el Lugo discutió la pelota al Levante, que no lograba darle salida a las jugadas de ataque que generaba en muchos casos a partir de la fortaleza física de sus futbolistas. No consiguió equilibrar la balanza el equipo de Paco López hasta que Borja Mayoral, con un disparo cruzado con la pierna izquierda, logró superar a Varó. El delantero, de 21 años, cedido por el Real Madrid, resultó el más peligroso de su equipo en ataque, y ante el que con mayor eficacia se emplearon los defensas del equipo gallego.

Mucho más estimulante resultó el empate que cosecharon Leganés y Rayo (2-2) en Butarque. Se adelantaron por dos veces los vallecanos por medio de Álvaro García y Alex Alegría en apenas 20 minutos. Sin embargo, En Nesyri se erigió en salvador del cuadro pepinero con un doblete que igualó la eliminatoria. Unas tablas que bien pudiero decantarse del lado local si un disparo de Siovas en los últimos instantes no se hubiera estampado con el larguero.