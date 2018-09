Cuando la Cibeles se viste de blanco o de rojiblanco

Había solo una entre todas. Y Pachi Navajas, aún conmocionado por las malas noticias que llegaban desde España, la distinguió desde lejos. Estaba ante la réplica de la estatua de la Cibeles en Ciudad de México, en un homenaje a las víctimas del atentado del 11-M en Madrid. Entre la multitud, Navajas, madrileño y guía de montaña, encontró una camiseta de su equipo, el Atlético de Madrid. Era marzo de 2004. En aquellos años, “no había razones para ser del Atlético” en México, recuerda. Pero allí estaba Omar Gordillo, mexicano y consultor de negocios, que, como tantos otros ese día, vestía una equipación de fútbol. La suya era la única rojiblanca. “Era su forma de mostrar su solidaridad con España en aquel acto”, explica Navajas. Ser del Atleti en esa época era “muy duro”, le dijo para intentar disuadirlo. Le pidió también que se lo pensara, que estaba a tiempo de “cambiar de equipo”. Era tarde. La respuesta de Gordillo fraguó una relación entre ambos que dura más de 14 años: “A mí no me importa. Soy del Atlético porque es un estilo de vida”. Navajas supo que tenía un nuevo amigo con quien compartir su pasión colchonera: “Vi que tenía madera del Atlético”.

En Ciudad de México, la Cibeles, instalada en la Colonia Roma en 1980, se tiñe, a veces, de rojiblanca. Allí se juntan los Atléticos a celebrar. “Si ganamos al Madrid, alguno se sube a la fuente y cuelga una bufanda”, confiesa Navajas. El equipo colchonero es ya uno de los más populares de ese país. De los casi 30 millones de fans que tiene allí LaLiga, más de cinco son seguidores del Atleti, algo menos que Real Madrid y Barcelona (nueve millones), y Valencia (seis), según datos del informe de Facebook Insights.

La histórica popularidad del Real Madrid y la creciente fiebre rojiblanca en México, el país más poblado de habla hispana, han hecho que LaLiga atienda las necesidades de ambos grupos de aficionados de cara al derbi de este año en el Santiago Bernabéu. Nuño Pérez-Pla de Alvear, director de Desarrollo Internacional en México y el Caribe de LaLiga, indica: “Sabemos el gran número de aficionados que tiene el Real Madrid en México gracias a Hugo Sánchez pero, por suerte, también hay muchos aficionados del Atlético”. La creación del Atlético de San Luis, equipo de la liga de Ascenso MX, del cual el Atlético es el máximo accionista, es otro motivo para el crecimiento de la popularidad rojiblanca en México.

Este sábado, LaLiga organizará por primera vez un public viewing en México, un acto público para ver la retransmisión del partido. Lo ha hecho ya en diferentes partes del mundo con el clásico Barça-Madrid, pero la creciente popularidad colchonera ha influido para incluir el derbi capitalino en esta experiencia-espectáculo. Será en Alboa, uno de los restaurantes más importantes de Santa Fe, la zona más moderna de la capital azteca. Allí, a plena luz del día, almorzarán y verán el derbi 600 seguidores (del Real Madrid y del Atlético), pasada la una de la tarde. Mientras en Madrid el sol se estará ya escondiendo cuando los equipos de Julen Lopetegui y Diego Pablo Simeone salten al césped del Santiago Bernabéu a las 20.45. “Será un gran evento para ambas aficiones que podrán disfrutar de uno de los mejores partidos de nuestra competición como nunca antes lo habían hecho”, agrega Pérez-Pla. LaLiga sorteará entre los presentes camisetas de los equipos y un viaje para dos personas para ver el derbi de vuelta en el Wanda Metropolitano. Entre otras cosas, habrá una zona VIP para invitados especiales de LaLiga y del Atlético y un maestro de ceremonias, que será un exjugador mexicano que compitió en el fútbol profesional español.

Aficionados del Real Madrid celebran la Liga del equipo en 2017 en la fuente de Cibeles en México. Diego Mancera

Pachi Navajas, en lo más alto de la Cibeles mexicana, el día que el Atlético ganó la última Europa League. EL PAÍS

Navajas no logró convencer a Gordillo de que cambiara de equipo y acabaron formando juntos la peña Atlético de Madrid México DF. “Los primeros años eran muy duros, no venía mucha gente y nos reuníamos en mi casa con Omar, su hermano y alguno más”, recuerda Navajas. Era 2004 y hacía solo un año que había llegado allí. Contagió rápido su virus Atlético: “Es una enorme satisfacción que a mí me llena todos los días. Poco a poco hemos construido una hermandad”. Su peña se reúne en el bar Cervecería de Barrio en cada partido del Atlético. A los encuentros importantes acuden entre 40 y 50 personas.

Gordillo, a la izquierda, y Navajas, a la derecha, con los aficionados de su peña Atlética.

Después de los españoles, los mexicanos son los que más siguen al Atlético de Madrid en Facebook. Son más de un millón. Entre ellos están los 500 colchoneros de la peña fundada por Navajas y Gordillo. “El verdadero salto lo dimos en 2015 gracias a lanzar una página en esa red social”, subraya Navajas. “El 90% son de México”, apunta. Y da sus razones para explicar este fenómeno: “México es un país en el que es duro vivir, hay que luchar mucho, y eso es precisamente el espíritu del Atlético”.

La Cibeles mexicana es diferente a la madrileña. “Es negra y chiquita”, describe Marina Gómez-Robledo, mexicana de 29 años. Y, además, la comparten ambas aficiones. La del Real Madrid la tomó el 26 de mayo tras ganar la final de la Champions al Liverpool. Marina estaba allí. “Los bares de la glorieta estaban llenos, la gente tenía las banderas pintadas en las cara; banderas del Madrid, de España, incluso de México”.

En el ecosistema digital, los mexicanos son los que más siguen LaLiga en todas las plataformas sociales. Según un informe de la entidad, el 88% vio al menos un partido de la competición en directo por televisión u otras plataformas en 2016. Y el 37% tiene un alto interés en ella, un porcentaje que solo superan España e Indonesia. “Para LaLiga, México es uno de los mercados más importantes de América Latina. La pasión que sienten los mexicanos por el fútbol, así como el potencial económico y de crecimiento que tiene este país, han sido las principales razones para abrir allí una oficina de desarrollo internacional”, apunta Pérez-Pla.

Pachi Navajas lleva su pasión por el fútbol más allá de la pequeña Cibeles. Cada vez que alcanza una nueva cima alrededor del mundo clava una bandera del Atlético de Madrid, una costumbre que inició en México, en el pico de Orizaba, a 5.610 metros sobre el nivel del mar. Su historia inspiró a los creativos de Sra. Rushmore, la agencia que crea los anuncios del conjunto colchonero, para hacer un vídeo con el lema “Mi Atleti en lo más alto”. Pero su conquista más especial es la del Mont-Blanc. “Mostrar allí, en el Monte Blanco, los colores del Atleti…”, dice con tono travieso y sin terminar la frase. El mismo humor con el que cuenta que, a veces, la Cibeles en México se viste de rojo y blanco. Hace 14 años había visto solo una camiseta del equipo de sus amores dando vueltas por allí. Hoy son cientos. Todavía está por ver quién coronará la fuente este sábado: Marina con su camiseta del Real Madrid o Pachi y Omar con la del Atlético.