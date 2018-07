Entonces, de repente, los Alpes

Habló el Sky el día de descanso. Hablaron Froome y Thomas, la bicefalia con la que el equipo que más ha dominado el Tour los últimos años (exceptuando en 2014, cuando Froome abandonó tras caerse bajo la lluvia el día del pavés, desde 2012, primero con Wiggins y cuatro veces con Froome, el conjunto británico ha ganado la carrera siempre), quiere anular el mito creciente de triple cabeza del Movistar. “Como yo solo no podría contrarrestar a los tres del Movistar, es fantástico que Geraint Thomas pueda liderar también el equipo”, dijo Froome. “La carretera decidirá quién es el líder”. Antes de la montaña, Thomas, que no ha sufrido ningún percance, aventaja en 59s a Froome en la general.

Y todos oyeron eso y a nadie le extrañó que Thomas, un galés de 32 años con formación de pistard y nulas capacidades escaladoras hasta hace poco, se presente como pretendiente a la victoria en el Tour. En sus ocho Tours anteriores, el mejor puesto de Thomas, compañero ya de Froome en el Barloworld, en la prehistoria de sus carreras, ha sido el 15º, en dos ocasiones. Claro, que entonces no había alcanzado el grado de delgadez cetónico que le permite multiplicarse contra la gravedad. En su palmarés, una París-Niza y una Dauphiné.

“El histórico, en efecto, no le avala, pero no me fío ni un pelo. Claro que es peligroso”, dice Unzue.