Simeone: “Solo con unos huevos enormes se puede defender así”

Meneando la cabeza y jugando con una botella de agua entre sus manos, Diego Pablo Simeone se presentó en la sala de prensa del Emirates dispuesto a ensalzar con orgullo a sus futbolistas. “Sinceramente, en estos 90 minutos viví sensaciones importantes dentro del cuerpo al ver el partido desde la tribuna y cómo estos pibes son unas fieras. Como bien dijo Germán, son héroes. Haber aguantado una temporada con 16 futbolistas de campo, aguantar 80 minutos fue tremendo contra un equipo que juega tan bien, con un estadio empujando a su equipo… Ojalá el hincha del Atlético reviente nuestro estadio, tiene que haber pasión. Podemos hacer cuatro pases más, cuatro pases menos, pero esto no se ve en otro lado, sostener este partido en la cancha del Arsenal en estas condiciones”.

Por segunda vez en los cinco años que lleva al frente del Atlético, Simeone pronunció la palabra huevos. La primera vez fue en Londres también, nada más certificar el Atlético en Stamford Bridge su pase a la final de la Champions de 2014. “Nunca dije que este equipo está enterrado pese a la expulsión de Vrsaljko. Recuerdo un partido con el Barcelona que nos expulsaron a Filipe, y otro en el Camp Nou de Champions que a los 30 minutos nos echaron a Torres por una falta en la mitad de la cancha y sostuvimos el segundo tiempo... El equipo tienen un trabajo enorme realizado en estos años en su estructura. Ver cómo empujaban y al equipo cómo buscaba reinventarse en cada minuto, Esto es lo más lindo que tiene el fútbol, cuando la gente defiende. No tienen ni idea lo difícil que es defender, el que juega lo tiene más fácil, pero para defender bien durante 80 minutos como hicimos hay que tener unos huevos enormes”.

Calmado, pero consciente de que sus protestas no fueron bien digeridas por el colegiado, Simeone no quiso avivar el fuego de la polémica: “Soy muy respetuoso, entiendo que se equivocan los árbitros, esto es futbol, es un juego dinámico y todo va muy rápido. Las decisiones son determinantes, el árbitro entendió que debía expulsarme a la primera protesta que hice por no sacarle una tarjeta a ellos. Lo que hemos hecho ha sido sobrevivir”.

Griezmann salió tan sonriente por la zona mixta que hasta se paró para atender a la prensa cuando no estaba previsto. “Yo creo que en Múnich en la semifinal de la Champions lo pase peor porque el Bayern tenía más recursos y eran muy superiores”, aseguró el francés. “Al remate llegué un poco ahogado por la carrera. Me dio alegría por el trabajo del equipo, necesitábamos un gol y lo hicimos con diez”. Sobre su continuidad dijo: “Estamos hablando con el club y a ver qué se puede hacer”.