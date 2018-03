Rodrigo: “He apuntado junto a la oreja de Ter Stegen”

“Andrés vio claramente mi desmarque”, dijo Rodrigo Moreno, el autor del gol de España, evocando su conexión con Iniesta antes del 0-1; “ha sido una pena que no haya servido para ganar. El pase ha sido grandísimo y mi definición creo que también. Ter Stegen aguanta mucho la posición. En el primer momento pensé en picarle el balón, pero luego tiré apuntando al lado de su oreja. Es el mejor sitio”.

El balón pasó como una bala junto a la oreja izquierda del guardameta alemán y el estadio de Düsseldorf enmudeció ante el dominio español. Pero ese solo fue el comienzo de la lenta recuperación de Alemania. Al cabo de la velada el seleccionador, Julen Lopetegui, concluyó que el empate no está tan mal, después de todo.

“Satisfecho”, zanjó el técnico, cuando le preguntaron cómo se sentía tras el 1-1. “Creo que hemos hecho un buen partido ante el campeón del mundo en su casa. Los dos equipos nos hemos tomado muy en serio el partido. Cada uno ha salido a ganar con sus armas. Estoy muy contento sobre todo con la ambición y la generosidad que el equipo ha demostrado en un ambiente complejo. Hemos entrado muy bien y hemos logrado llevarlo donde nos interesaba”.

España jugó de una manera vibrante, presionando arriba y dominando, durante poco más de quince minutos. Luego comenzó a replegar. Lopetegui vino a decir que su equipo se echó atrás un poco para conservar energía, un poco porque el rival tiene una categoría demasiado importante. “¡Es Alemania!”, explicó el técnico, “y seguramente no nos ha dejado tener ese control, esa circulación rápida. Y ellos en ese tipo de partidos [de ida y vuelta] son muy buenos. En la segunda parte hemos buscado más amplitud. Queríamos jugar más por fuera, a veces lo hemos conseguido y a veces no”.

“El poder de nuestro juego colectivo depende de pasarnos muchas veces la pelota”, explicó. “Cuando lo hacemos bien jugamos muy bien y cuando no lo hacemos somos menos buenos. La apuesta inicial ha sido jugar con tres jugadores en el medio que movieran rápido el balón, con Thiago en el mediocentro acompañado de Iniesta y Koke. Hemos conseguido por momentos arrinconarles. Sabemos que en estos escenarios no se puede hacer esto durante todo el partido y cuando no lo hemos hecho nos han castigado con transiciones. Es imposible atacar tú siempre; y que no te ataquen nunca es imposible. Ha sido un partido muy bonito de ver. Pero quizás ellos nos han echado demasiado atrás antes del 1-1”.

“Iker tiembla”

Sergio Ramos, el capitán español, cumplió su partido número 150 con la selección. La cifra lo iguala a Lothar Matthaus en el puesto 20º de los futbolistas con más internacionalidades, a 17 jornadas de Iker Casillas, el español de carrera más longeva.

“¡Iker está temblando ya!”, bromeó Ramos al salir del vestuario de Düsseldorf. “El número de Iker no es nada fácil de superar. Después de tantos años aquí es un orgullo capitanear esta selección. Y siempre lo digo: ya que he llegado hasta aquí, ahora no voy a tirar el remo, ¿no?”.

Ramos habló de la situación opuesta a la suya, la que protagoniza Iniesta, que suma 124 partidos con la absoluta y rumia su retirada después del Mundial de Rusia. “Si fuera por sensaciones o por lo que demuestra cada día, o si dependiese de los jugadores o de la prensa, Iniesta seguiría jugando con nosotros muchos años más”, dijo Ramos. “Pero es una decisión personal y es justo que no intervengamos. Es cierto que él lleva muchos años en esto y a veces la cabeza te pide descansar. Si él lo decide así le daremos el homenaje que se merece”.