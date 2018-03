Laguardia devuelve la sonrisa al Alavés ante el Levante

Tenía el Alavés la media sonrisa preparada porque ganar al Levante le garantizaba prácticamente la permanencia (que probablemente no corra peligro). Media sonrisa que se convirtió en sonrisa total cuando Chema derribó claramente a Pedraza en el área pequeña y el árbitro lo castigó con dos sanciones: penalti -claro, indudable- y expulsión, quizás demasiado estricta. El Levante respiró cuando Manu García lanzó fuera el penalti, pero a partir de ese momento debería jugar con 10 más de 60 minutos.

4-4-2 (D.P.) Abelardo Fernández 1 Pacheco 32 Martín Aguirregabiria 5 1 goles 89' Gol Laguardia 3 Rubén Duarte 12 Rodrigo Ely 11 Ibai Gómez 19 Manu García 18 Tarjeta amarilla 47' Tarjeta amarilla Pina 17 Cambio 77' Sale Burgui Tarjeta amarilla 32' Tarjeta amarilla Alfonso Pedraza 24 Munir 10 Cambio 69' Sale Rubén Sobrino Guidetti 13 Oier 18 Erick Cabaco 6 Chema 22 Luna 19 Tarjeta amarilla 30' Tarjeta amarilla Pedro López 20 Sasa Lukic 14 Ivi 24 Cambio 33' Sale Róber Campaña 8 Tarjeta amarilla 59' Tarjeta amarilla Jefferson Lerma 11 Morales 9 Cambio 45' Sale Boateng Roger 4-1-4-1 Juan Ramón López Muñiz

Comenzaba un período de resistencia que el Levante, que había salido más atrevido que nunca, supo manejarse con solvencia ante un Alavés al que poco a poco se le iba borrando la sonrisa, incapaz de proponer alternativas en ataque con apenas dos o tres oportunidades, una de Guidetti clarísima. Y como si ambos equipos jugasen al escondite, el gol se descubrió en el minuto 90 con un cabezazo de Laguardia, en el enésimo centro de Ibai Gómez. Y curiosidades del destino, lo que el Alavés, bastante obtuso, no supo resolver con once, lo consiguió con diez, tras la expulsión injusta de Munir, que no simulo penalti, simplemente cayó y al colegiado le entró cargo de conciencia por la expulsión anterior de Chema. Un error llevó a otro error.

El Levante, con uno menos, retiró a un centrocampista, Campaña, para dar entrada a un defensa para reorganizarse en dos lineas de cuatro. El resto era un cuestión de compromiso y en eso el Levante cuenta con futbolistas impagable: Morales produce contagios beneficiosos en todos sus compañeros, lo mismo que Ivi, pero sobre todo emergió la figura enorme y aparentemente incansable del colombiano Lerma, un maratoniano que jamás descansa, al que le brindó su apoyo el uruguayo Cabaco. Dos futbolistas unidos por la causal entregados a la causa, a punto de conseguir su objetivo. Incluso de conseguir la victoria. Cuando más arreciaba la tormenta del Alaves, Ivi lanzó un libre directo que repelió el poste. Fue la oportunidad soñada, ero la oportunidad perdida.

Luego el agobio, los centros de Ibai y Pedraza, los cruces imparables de Cabaco ara evitar remates del Alavés, hasta que el gol llegó en la única desatención defensiva el Levante. Boateng no era hombre adecuado para tapar a Laguardia.Y lo pago. Y lo pagó el Levante. Y al Alavés Laguardia le devolvió la sonrisa.