Diez claves para seguir al detalle la jornada 21 de Liga

La segunda jornada de la segunda vuelta se pone en juego con un duelo entre Valencia y Real Madrid, dos de los perseguidores de un líder al que se le puede aclarar todavía más el panorama si supera en el Camp Nou al Alavés.

1. Laporte en la pista de salida y Capa en la de despegue

Athletic (12º, 26 puntos) – Eibar (8ª, 28 puntos). Viernes, 26. 21,00 horas (BeIN Sports LaLiga)

La semana de la renovación de Kepa es la que misma en que se supo que el Manchester City está dispuesto a pagar la clausula de rescisión de Laporte. Pero Cuco Ziganda no tiene dudas. “Vamos a jugar con once y la plantilla va a haber cuatro centrales”, zanja. Laporte entró en una convocatoria de veinte futbolistas de cara al partido contra el Eibar, pero nadie cuenta con él para abrir la jornada en San Mamés. Etxeita le suplirá para formar pareja con Unai Núñez y por el horizonte se adivina a Yeray, que en su 23 cumpleaños puede disponer de sus primeros minutos en el campeonato. “Lo importante es el partido contra el Eibar”, trata de focalizar el técnico del Athletic en medio de tanto debate. Llega a la Catedral el equipo vasco mejor clasificado en el campeonato y lo hace además con un viejo conocido al frente, José Luis Mendilibar, y con una pieza por conocer. Ander Capa firmó hace unos meses su vínculo con el Athletic y agota sus últimos meses en el Eibar. No es un partido cualquiera para él. “Si está enchufado es el amo, pero cuando no lo está mira las musarañas. Así es y resulta difícil cambiarle”, explica Mendilibar sobre su lateral derecho, que al margen del meta Dmitrovic es el futbolista que más minutos de juego suma en el Eibar en lo que va de temporada. Tiene fe el cuadro armero en conquistar San Mamés. Apenas tres partidos de nueve disputados en su casa ha logrado ganar en lo que va de campaña el Athletic, que jugará cuatro de sus próximos seis partidos de liga como local.

· El Athletic es, junto al Leganés, el único equipo de La Liga que no ha encajado ningún gol de cabeza esta temporada.

· El Eibar es el equipo que menos remates recibe en esta Liga (162) y solo Nápoles (158) y Manchester City (161) reciben menos en las cinco grandes ligas europeas.

2. Un duelo directo por eludir la quema

Deportivo (18º, 16 puntos) – Levante (17ª, 18 puntos). Sábado, 27. 13 horas (BeIN Sports LaLiga)

Todo lo sucedido la pasada jornada desató una tormenta en el Deportivo, que no solo resultó goleado en su visita al Real Madrid sino que vio como varios de sus rivales directos sumaron puntos. Alavés y Málaga empataron sus partidos y Las Palmas agregó tres puntos a su casillero tras derrotar al Valencia. Ahora llega a Riazor el Levante con dos puntos de ventaja sobre los gallegos y una plaza en puesto de descenso en juego. Y como todo lo que va mal aún puede ir peor en el primer entrenamiento de la semana el Deportivo se encontró con un nuevo fuego porque Emre Çolak lo abandonó antes de tiempo tras un desencuentro con su entrenador. Trabajó al margen del equipo al día siguiente y a pesar de completar el resto de sesiones, Cristóbal Parralo ha decidido no contar con él esta jornada. “En nuestra situación no podemos permitirnos ciertos comportamientos. Habíamos avisado de que el que no trabajara como debía hacerlo mejor que no estuviese y no entorpeciara a los demás”, zanja el técnico. La presencia del mediapunta turco era una de las alternativas ante la lesión muscular que sufre Pedro Mosquera. Carles Gil o Fede Valverde son ahora las alternativas más probables en un equipo que recupera a Sidnei, ausente por lesión en Chamartín, y en el que pueden debutar las dos recientes incorporaciones, el meta ucraniano Maksym Koval y el lateral vasco Eneko Bóveda. “Es un partido importante a nivel de moral y de clasificación”, explica desde la otra acera Juan Ramón López Muñiz. Esta semana ha probado con Ivi como eventual nueve. Ocho jornadas lleva el Levante sin ganar. En ellas ha sumado tres puntos y marcado dos goles.

· El Deportivo no ha perdido en sus últimos seis partidos ante el Levante en La Liga, alternando una victoria y un empate.

· El Levante lleva ocho partidos consecutivos sin ganar en La Liga (tres empates y cinco derrotas), seis de ellos sin marcar, y no enlaza nueve seguidos en una misma temporada de la máxima categoría desde febrero de 2015.

3. Zaza, los recuerdos y la competencia

Valencia (3º, 40 puntos) – Real Madrid (4ª, 35 puntos). Sábado, 27. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

“Contra el Madrid hice un gran gol, pero no puedo vivir de recuerdos”. Zaza recuerda el partido de febrero del año pasado cuando el Valencia derrotó en Mestalla a los blancos gracias a un gol suyo, pero bien hace en mirar hacia el presente. El delantero italiano no marca desde el pasado 9 de diciembre y desde entonces se le ha redoblado la competencia porque ha llegado Vietto, Rodrigo se consolida y Santi Mina se confirma tras marcar los dos goles del equipo en sus dos últimos partidos para llegar a un total de siete en Liga y tres en Copa del Rey. Marcelino tiene donde elegir en una plantilla que le ofrece alternativas. Las tiene por ejemplo en la zaga, donde Rubén Vezo está sancionado y Murillo y Gabriel Paulista de baja, el central brasileño también lesionado. Así que será el recién llegado Coquelin quien acompañe a Garay en el eje de la defensa. “Podemos competir contra cualquier equipo si jugamos como sabemos”, dice Zaza. Pero el Valencia, ocupado también con la ilusión de las semifinales coperas, parece haber bajado su impresionante pistón de los primeros meses de campaña. “Estamos cansados, pero contentos”, diagnostica Dani Parejo, termómetro del equipo, que, antaño discutido por su propia afición, se refugia en Mestalla para poder recuperar el mejor tono. “Es muy importante para nosotros que la gente siga con nosotros como está”, explica. Atlético, Barcelona (con sendos empates) y Villarreal (con un triunfo justo antes del parón navideño) han sido por ahora los únicos equipos que impidieron esta temporada que el Valencia ganase ante su afición.

· El Valencia solo ha ganado dos de sus últimos 17 partidos ante el Real Madrid en La Liga (seis empates y nueve derrotas), el último en Mestalla en febrero de 2017).

· El Real Madrid ha empatado sus tres últimos partidos fuera de casa en la Liga y no enlaza cuatro consecutivos desde abril de 2006.

4. Nuevos mimbres en el Málaga

Málaga (20º, 12 puntos) – Girona (10ª, 27 puntos). Sábado, 27. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Las tres únicas titularidades de Youssef En-Nesyri esta temporada se produjeron en las tres últimas jornadas. El pasado lunes marcó su primer gol y siente que tiene la confianza de José González, el nuevo entrenador. Tras Rolan, Borja Bastón y Peñaranda llega el turno del joven canterano del Málaga para liderar una delantera que no acaba de funcionar. Busca soluciones el colista y así ante el Girona ha incluido en la convocatoria, tras realizar un único entrenamiento con el equipo, a Samu García, otro producto de su vivero que vuelve a casa dos años y medio después de haber salido traspasado al Villarreal. “No me voy, me venden”, había dicho antes de irse. Ahora regresa cedido por el Levante, un rival directo en la pelea por la permanencia. “Está con muchísimas ganas, viene a casa con el deseo de sentirse querido y tiene experiencia. Puede ser muy válido desde el primer partido”, explica el entrenador, que no se apeará de un 4-4-2 en el que ha integrado a Adrián como un segundo punta. Enfrente estará el Girona, un dolor de cabeza para cualquiera por más que esta jornada no pueda disponer de Aday y Juanpe, sancionados. “El pasado está muy bien, pero ahora lo que buscamos es el futuro”, incide el técnico Pablo Machín sobre la excelente trayectoria de su equipo. Y valora la importancia del duelo en La Rosaleda. “Si ganamos prácticamente dejaríamos atrás al Málaga en nuestra lucha por mantener la categoría”. Serían 18 puntos de distancia entre ambos y 30 para un Girona que tocaría el objetivo con la yema de los dedos.

· El Málaga no marca en casa desde el 19 de noviembre en la victoria por 3-2 ante el Deportivo en la que Gonzalo Castro participó en dos de los tres goles de su equipo (un gol y una asistencia).

· El Girona es el equipo de La Liga que más tarjetas amarillas ha recibido esta temporada (65) pero uno de los cuatro (junto a Barça, Athletic y Deportivo) que no ha visto ninguna roja.

5. La Real se queda tiritando

Villarreal (5º, 34 puntos) – Real Sociedad (15ª, 23 puntos). Sábado, 27. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

Siete derrotas en los últimos nueve partidos, incluyendo uno de Copa ante el Lleida y otro continental ante el Zenit, han dejado tiritando a la Real Sociedad, que para colmo se ve ahora inmersa en un problema ante el final del mercado porque en cuanto el Manchester City abone la cláusula de rescisión de Laporte al Athletic cabez la posibilidad de que el vecino tome la autopista y se acerque a San Sebastián para depositar a su vez la de Íñigo Martínez. “Siempre tenemos que estar preparados para que nada nos pille de sorpresa, pero confío en que sigamos todos hasta final de temporada”, explica Eusebio. Ese deseo le incluye, puesto como está en discusión su trabajo. Ahí expresa todavía menos dudas. “Son momentos que no son fáciles, pero todos los estamentos del club viven esta situación con tranquilidad y con la determinación de tratar de ver que se puede hacer para trabajar y darle la vuelta a la situación”. Busca soluciones el técnico y la primera pasa directamente por el regreso de Íñigo Martínez al once, tras dejar atrás una lesión muscular. La cuestión es si retoma su habitual puesto de central o se alinea como lateral izquierdo. Kevin Rodrigues, que suele jugar en ese puesto, no ha entrado en esa convocatoria, sí lo ha hecho su alternativa Alberto de la Bella. También puede regresar al once Oyarzabal, sacrificado en tres de las últimas cuatro jornadas. “En cualquier momento pueden despertar”, previene desde Villarreal el técnico Javier Calleja. Bacca y Roberto Soriano vuelven a estar a su disposición, pero las bajas por lesión de Álvaro y Adrián Marín le plantean problemas en la zaga.

· El Villarreal ha encajado el 77% de sus goles en esta Liga en la segunda mitad de partido, el porcentaje más alto de un equipo.

· Willian José ha marcado en seis de sus últimos diez partidos ligueros (seis goles en total).

Alegría de los jugadores del Leganés tras eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey. Denis Doyle Getty Images

6. El Leganés gestiona la euforia

Leganés (13º, 25 puntos) – Espanyol (14ª, 24 puntos). Domingo, 28. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

Todos hablan del Leganés, flamante semifinalista de Copa. Pero ahí está el técnico Asier Garitano para poner los pies en la tierra. “Las modas van y vienen. Ahora estarás ahí y dentro de unas semanas no habrá modas. Me da igual. Seguimos la línea. Ni nos vendremos muy arriba ni luego muy abajo. Esto es Leganés y así seremos”. Y el Leganés tiene trabajo por hacer en la Liga, donde quiere sumar para garantizar una tranquilidad por la que ha sabido pelear durante la primera mitad del campeonato. “Vamos a estar increíblemente bien porque hemos ganado. Ganar te da aire y vamos a estar muy bien. Hubiésemos estado peor si hubiésemos perdido. Cuando has perdido cuesta todo más”, describe Garitano, que aguarda a un Espanyol tocado por la eliminación contra el Barcelona, pero peleón. “Es un equipo muy equilibrado donde hay que estar muy centrados y concentrados”. Mauro Dos Santos y Javier Eraso son duda por lesión en los locales, también lo es Piatti en el equipo catalán. Alumbrado por los focos, Leganés reivindica su día a día, su normalidad. “Aquí hemos ido muy bien desde el principio y ojalá sigamos así, no es diferente al primer año de Segunda B. Quitando el año pasado hasta diciembre, que no fue sencillo, todo lo demás está siendo bueno. No es diferente este momento a cualquier otro que haya vivido en Leganés”, cree Garitano

· El Leganés ha ganado sus dos últimos encuentros ligueros en Butarque y podría enlazar tres triunfos consecutivos por primera vez en su historia en la máxima categoría.

· El Espanyol es, junto al Athletic, el único que no ha marcado ningún gol desde fuera del área en esta liga.

7. Tana se queda

At. Madrid (2º, 43 puntos) – Las Palmas (19ª, 14 puntos). Domingo, 28. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

En Las Palmas se habla de refuerzos, de recomponer la plantilla sobre la marcha. Acaba de salir Lemos al Sassuolo italiano, está a punto de hacerlo Hernán Santana y llegó el valencianista Nacho Gil. Se esperan más movimientos de entrada y salida. Y uno de los que parece que se queda es Tana, futbolista clave para Quique Setién que semejó quedarse huérfano de confianza tras la salida del entrenador cántabro. La grada le ha censurado su rendimiento en varias oportunidades en los últimos tiempos y el futbolista llegó a plantearse una salida. Una serie de charlas con Paco Jémez le tienen casi convencido para seguir de amarillo. “No es que me quisiera ir, pero tampoco quería estorbar. Que la afición tenga el pitido fácil conmigo es duro”, explica el mediapunta. Pero el entrenador le hizo ver que podía volver a ser importante para el equipo y ante el Valencia la pasada jornada fue titular y uno de los destacados. Jugó por dentro y se sintió cómodo. “No tengo que romper tanto y me puedo asociar más con mis compañeros”, explica. Con Tana y Viera como interiores y Jairo y Toledo abiertos, el trabajo de cierre en la medular recayó en el el argentino Peñalba, uno de los recién llegados, que avisa que ni ganando cuatro partidos seguidos podrían echarse a descansar. “Esto se va a resolver en el final de la Liga y habrá que pelear hasta el último balón”. Mientras tanto Paco Jémez trata de armar un equipo sobre la marcha y ahora deberá ponerlo a prueba ante un Atlético herido por la eliminación en la Copa del Rey. Durante un mes no podrá contar con Momo, que sufre una rotura fibrilar en su pierna derecha.

· El Atlético ha ganado sus últimos siete partidos ante Las Palmas en la Liga, seis de ellos sin encajar ni un solo gol.

· El Atlético es el equipo que menos goles ha encajado en la Liga esta temporada junto con el Barcelona (nueve); Las Palmas, el que más goles ha encajado (47).

8. Sarabia gana importancia

Sevilla (6º, 32 puntos) – Getafe (9ª, 27 puntos). Domingo, 28. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Temporada y media lleva Pablo Sarabia en el Sevilla, donde no ha podido estabilizarse como titular, pero sí como un hombre importante para el equipo. Tanto, que cada vez que marca el equipo no pierde. Quince goles lleva y en esos partidos el Sevilla sumó catorce triunfos y un empate. El martes pasado volvió a engrosar esas estadísticas con el tanto que sentenció ante el Atlético el pase a las semifinales de Copa. Antes había dado una asistencia para el tempranero gol de Escudero. Si nos ceñimos solo a los partidos de Liga, Sarabia lleva diez tantos en 52 con el Sevilla, solo uno menos de los que logró en 131 partidos durante su estancia en el Getafe, el club en el que se consolidó como futbolista de Primera, su rival esta jornada. Sarabia va camino de convertirse en uno de los pretorianos de Montella, que pondera su rendimiento y polivalencia. “Puede jugar de extremo o de interior en cualquiera de las dos bandas, en todos los roles del ataque”. El Sevilla tiene un ojo puesto en la Copa del Rey, donde el emparejamiento ante el Leganés le abre una interesante opción de planterse en una nueva final. “Pero ahora viene la Liga”, anuncia Sarabia, que conoce bien el carácter de su rival, que no podrá contar esta jornada por sanción con dos de sus habituales titulares, el lateral Damián y el delantero Jorge Molina. Fuera de casa el Getafe lleva siete partidos son ganas rn la liga y en los tres últimos no ha marcado gol. “Lo hemos hablado y debemos mejorar”, asume el entrenador Pepe Bordalás.

· En el Sánchez Pizjuán, el Sevilla ha ganado sus últimos cinco partidos en La Liga ante el Getafe, cuatro de ellos sin encajar ningún gol.

· Ángel Rodríguez ya ha anotado siete goles en esta Liga en 16 encuentros, tres más que en sus 59 partidos anteriores en la competición.

9. Munir vuelve a casa con su mejor versión

Barcelona (1º, 54 puntos) – Alavés (16ª, 19 puntos). Domingo, 28. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

Justo en la llegada de John Guidetti se ha empezado a ver en Vitoria la mejor versión de Munir, que ha participado en cinco goles (tres dianas y dos asistencias) en sus siete últimos partidos. Es un buen momento para el delantero curtido en el Barcelona, que jugará contra el equipo que detenta sus derechos porque ninguna cláusula en la cesión al Alavés se lo impide. Munir tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2019 y su progresión no es desdeñable, en consonancia con la de un equipo que ante el Leganés se quedó a escasos segundos de ganar su cuarto partido consecutivo en Mendizorroza y que pocas horas después llevó al Valencia hasta el límite de la tanda de penaltis en busca de una plaza en las semifinales de Copa del Rey. Munir asume en el equipo un rol de enganche, de delantero con libertad para asociarse, liberado al fin por la presencia de un nueve como Guidetti. Con Ibai Gómez y Pedraza en los flancos, Abelardo ha encontrado un armazón en ataque. Pero de cara al Camp Nou todo apunta a que el equipo deberá pasar más minutos en fase defensiva. Por eso apura la puesta a punto de Manu García, ausente por lesión en los dos últimos partidos por una contusión en el muslo.

· La última derrota del Barça en liga en el Camp Nou fue contra el Alavés en septiembre de 2016 (22 victorias y 4 empates desde entonces). El tanto de la victoria (1-2) fue el primer gol de Ibai Gómez con el Alavés, el jugador que más ha marcado en la competición desde el último ascenso del equipo vitoriano (9).

· Abelardo Fernández ha perdido sus tres enfrentamientos como entrenador ante el Barcelona en la Liga y su equipo solo marcó un gol en los tres (14 goles encajados).

10. Ilusión continental en Balaídos

Celta (7º, 28 puntos) – Betis (11ª, 27 puntos). Lunes, 29. 21 horas (Gol TV)

En el Betis ocupan las negociaciones para renovar el contrato de Fabián, canterano que se ha convertido en uno de los pilares del equipo desde la llegada de Quique Setién. “Quiero quedarme”, dice el centrocampista. E ilusiona la posibilidad de obtener el tercer triunfo consecutivo a domicilio tras los logrados en los campos de Málaga y Sevilla. Ocurre que la visita a Balaídos llega en el mejor momento de la temporada para el Celta, al menos en cuanto a resultados con diez puntos de doce posibles, meritoria respuesta a un tramo del calendario que deparaba tres desplazamientos y un único partido en casa frente al Real Madrid. El equipo gallego es séptimo y lidera un nutrido elenco de aspirantes a dar el puesto a plazas europeas. Empieza además a vaciar la enfermería y así piezas que estaban en el dique seco como Tucu Hernández podrían regresar esta jornada. “Europa va a ser una pelea de largo recorrido”, cree Unzué. También el lateral Barragán puede volver tras una lesión muscular en un Betis con idénticas aspiraciones.