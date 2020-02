¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 12 de febrero de 2020

19.00 / La 2

Gala de entrega de los Premios ‘El Ojo Crítico’

RNE y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía celebran la entrega de los XXX Premios ‘El Ojo Crítico’. Asistirán los galardonados de esta edición: Pedro Iturralde (Especial), Soleá Morente (Música moderna), Enric Auquer (Cine), Irene Vallejo (Narrativa), la compañía Teatro en vilo (Teatro), Ruth Iniesta (Música clásica), Jesús Carmona (Danza), David Bestué (Artes plásticas) y Rosa Berbel (Poesía). Al acto asistirán también representantes institucionales y figuras destacadas de diversos ámbitos de la cultura: el ministro José Manuel Rodríguez Uribes, Manuel Borja Villel, Carmen Linares, Estrella Morente, Fernando Velázquez, Jaume Plensa, Rubén Olmo o Andrés Lima, entre otros.

20.45 / Cuatro

Semifinales de la Copa del Rey

Después de la sorprendente ronda de cuartos de final de esta Copa del Rey, la competición sigue su cuso con la disputa de las semifinales, ahora ya con partidos de ida y vuelta. Esta noche, el Athletic Club, verdugo del Barcelona de Messi, recibe en San Mamés al Granada. El conjunto andaluz, capitaneado por el veterano Roberto Solado, buscará un resultado que le acerque a la gran final de Sevilla.

21.45 / Antena 3

Día de la radio en ‘El hormiguero’

Las tres atesoran años de veteranía y experiencia en la radio reconocidos con numerosos reconocimientos a lo largo de su dilatada carrera. Esta noche, El hormiguero celebra el Día de la radio, que se conmemora cada 13 de febrero, con la presencia de Julia Otero, Àngels Barceló y Pepa Fernández, tres de las periodistas más destacadas de las ondas españolas. Desde los micrófonos de Onda Cero, la SER y Radio Nacional respectivamente comparten día a día con los oyentes la información y temas más interesantes de cada jornada. Ellas hablarán de sus mejores momentos ante el micrófono.

22.20 / La 2

‘El loco del pelo rojo’

Lust for life. Estados Unidos, 1956 (122 minutos). Director: Vincente Minnelli. Intérpretes: Kirk Douglas, Anthony Quinn, Everett Sloane.

Vincente Minnelli se sintió como pez en el agua al dirigir esta vibrante recreación de la atormentada vida de Vincent van Gogh. Pasión, emoción y obsesión se dan cita en esta interesantísima historia en la que el genial director plasmó, con una habilidad pasmosa, el colorido de los cuadros del pintor holandés. Para el papel principal, Kirk Douglas, bien como siempre, y para dar vida a su único amigo, Anthony Quinn, premiado con un oscar por su brillante interpretación. Resumiendo, arte para el arte. Muy buena.

22.00 / Fox Life

‘Criadas y señoras’

The help. Estados Unidos, 2011 (146 minutos). Director: Tate Taylor. Intérpretes: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Sissy Spacek, Jessica Chastain.

Hasta el Misisipi de 1960 se traslada esta entretenidísima adaptación de la novela homónima escrita por Kathryn Stockett. Arropado de un acoplado reparto (a destacar las interpretaciones de Viola Davis y la oscarizada Octavia Spencer), Tate Taylor monta un efectivo drama sureño sobre el racismo y la segregación, matizado con algunos acertados toques de humor. Lástima que al conjunto, pese a su innegable calidad, le sobre dulzura y le falten dosis de crítica.

22.00 / TCM

‘Cowboy de medianoche’

Midnight cowboy. Estados Unidos, 1969 (108 minutos). Director: John Schlesinger. Intérpretes: Dustin Hoffman, Jon Voight, John McGiver.

Drama urbano duro, violento, desmitificador y nada esperanzador por el que desfilan chulos, chaperos y colgados en el Nueva York de los años sesenta. A título de curiosidad, este filme fue la primera cinta clasificada X en Estados Unidos ganadora del Oscar a la mejor película (también obtuvo la estatuilla al mejor director y guion adaptado). Imprescindible.

22.15 / Paramount Channel

‘¿En qué piensan las mujeres?’

What women want. Estados Unidos, 2000 (121 minutos). Directora: Nancy Meyers. Intérpretes: Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Lauren Holly.

Un mujeriego ejecutivo verá cómo su vida da un radical giro cuando, tras un inesperado accidente doméstico, descubre que tiene la facultad de escuchar lo que piensan las mujeres. Este don lo utilizará tanto a nivel personal como profesional. Con esta premisa arranca una simpática comedia de enredos rodada, entre otras cosas, para lavar la imagen de machista que arrastra Mel Gibson. Lo mejor, Helen Hunt y Marisa Tomei.

22.30 7 La Sexta

‘Auténticos’ con Alberto Chicote

Alberto Chicote estrena el cuarto capítulo de Auténticos, programa de vocación social que cuenta historias de personas con discapacidad intelectual que son ejemplo para todos. Esta noche Andrea sueña con sacarse el cinturón negro de kárate y dar una master class con un maestro japonés al que admira: El maestro Ishimi. Está obsesionada con este deporte y con Japón (y todo lo que tiene que ver con él) desde que vio Kárate Kid cuando era pequeña. El objetivo es ayudarla, con un intensivo, para que consiga sacarse el cinturón negro. La campeona mundial de katas Sandra Sánchez, puede ayudarle personalmente a conseguirlo. Después le toca el turno a Juan Antonio. Lleva años intentado exponer sus pinturas en su ciudad, Valdemoro. Le haría una ilusión enorme si le ayudáramos a preparar esta exposición y, sobre todo, que pudieran estar todos sus familiares y amigos. Es una persona entrañable y sociable. El cuadro estrella de la exposición sería el retrato que quiere hacer de su tío recién fallecido. El mismísimo retratista del rey, Ricardo Sanz, le va a ayudar a conseguirlo.

22.40 / Antena 3

Cuarta entrega de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Nueva entrega de ¿Quién quiere ser millonario? para conmemorar los 20 años del formato. Esta semana, los concursantes que lucharán por hacerse con un millón de euros en el programa presentado por Juanra Bonet son Eduardo Benito, ganador de Pasapalabra, Héctor Puertas, concursante de Pasapalabra y Saber y ganar, y Montse Cano, integrante de Las Extremis de ¡Boom! El tercer especial del programa, emitido el pasado 5 de febrero, reunió a 2.059.000 espectadores y un 17% de cuota liderando su franja de programación.

22.40 / Telecinco

Pequeñas diferencias en ‘El Pueblo’

La convivencia se resiente en El Pueblo. Ahora, el extraordinario sentido del olfato y adiestramiento del cerdo trufero de Arsacio lo han convertido en la joya de la corona de Peñafría. Con su hocico pegado al suelo, el cochino es capaz de localizar bajo tierra la preciada trufa negra soriana, un hongo que reporta al lugareño importantes ganancias. Cuando Arsacio descubra que el animal no se encuentra en su lugar habitual entrará en pánico. Mientras tanto, cultivar verduras y hortalizas en su huerto no ha sido tan rentable como esperaba. Al peñafriense se le multiplican los frentes cuando Maca, la hija adolescente de Laura, le reta a una partida de mus en la que se jugarán algo muy importante para él.

22.45 / La 1

Más secretos y nuevas pistas y en ‘Néboa’

Nuevo giro en la investigación del caso del Urco tras la aparición de la mochila de Ana en Néboa, la intriga protagonizada por Emma Suárez e Isabel Naveira. Pero ¿por qué estaba la mochila en un barco pesquero intervenido por narcotráfico? Para encontrar respuestas, Mónica ordena interrogar de nuevo a los amigos de Ana: hay algo de la noche del primer asesinato del Urco que no han contado y está decidida a descubrirlo. No es el único frente abierto que tienen en el cuartel. Un desconocido ha entrado en el garaje de Carmela, la ha agredido y se ha llevado la cinta número nueve. ¿Quién es el ladrón? Además, No es el único frente abierto que tienen en el cuartel. Un desconocido ha entrado en el garaje de Carmela, la ha agredido y se ha llevado la cinta número nueve. ¿Quién es el ladrón? Además, ajena a la investigación, Vega intenta volver a la normalidad tras del incidente entre Gael y Emilio.

23.00 / Movistar CineÑ

‘El sur’

España, 1983 (90 minutos). Director: Víctor Erice. Intérpretes: Omero Antonutti, Lola Cardona, Icíar Bollaín, Sonsoles Aranguren.

Después de 10 años apartado del cine, Víctor Erice dirigió este clásico del cine español. La cinta, basada en un original de Adelaida García Morales, se traslada a los años de la posguerra española -un hombre es desterrado a una pequeña población del norte de España- para reflejar el dolor que una persona puede experimentar al sentirse lejos de su casa. Buen guion y excelentes diálogos para una película sensible y poética.

23.45 / La 1

Desastres naturales, en ‘Comando actualidad’

En esta ocasión, Comando actualidad analiza las consecuencias de las últimas catástrofes naturales. ¿Quién y cómo se van a pagar las pérdidas en el campo, viviendas, negocios, automóviles, incluso vidas humanas? Para tener derecho a la indemnización hay que reunir una serie de condiciones que no todos cumplen. ¿Cómo funcionan los seguros, qué cubren las pólizas, cuánto van a tardar en cobrar los perjudicados? ¿Han de pagar igual todas las zonas afectadas o las de más riesgo han de pagar más? ‘¿Esto quién lo paga?’, en Comando actualidad.