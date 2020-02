Los mejores anuncios de la Super Bowl 2020

Es quizá la única emisión del año en la que los espectadores se quedan pegados a la pantalla durante las pausas publicitarias. La Super Bowl es mucho más que la final de la Liga de fútbol americano, que este año se juega en Miami y enfrenta a los Kansas City Chiefs con los San Francisco 49ers. El evento televisivo más visto del año reúne alrededor de 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Una audiencia que convierte a sus espacios publicitarios en un escaparate de lujo.

Las marcas han pagado este año a la cadena Fox (NBC, CBS y Fox rotan en la retransmisión del partido cada año) la cifra récord de 5,6 millones de dólares (unos 5 millones de euros) por 30 segundos de emisión. El precio ha aumentado cada año y en 2017 superó por primera vez la barrera de los 5 millones. Anuncios a precio de oro que compensa por la enorme repercusión que se puede lograr, no solo en su emisión en directo, sino también en todo el mundo a través de Internet.

El objetivo es lucirse y no pasar desapercibido en los cerca de 50 minutos de anuncios que hay a lo largo de las cuatro horas que dura el evento. Por eso, las marcas recurren a rostros conocidos, humor o historias emocionantes con grandes producciones para lograr notoriedad. Hemos seleccionado algunos de los más destacados de la Super Bowl 2020:

Amazon

¿Qué hacía la gente antes de tener el asistente virtual de Amazon a mano? Es lo que se preguntan Ellen DeGeneres y Portia de Rossi al comienzo de este spot para dar paso a posibles versiones de Alexa en el pasado. El humor (un clásico de los anuncios de la Super Bowl, junto con los famosos y las historias emotivas) funciona muy bien en esta breve historia que incluso antes de que se emitiera en televisión ya había logrado una buena repercusión en redes sociales.

Bud Light Seltzer

La versión más ligera de la cerveza Budweiser se promociona también recurriendo al humor. En este caso, nos metemos en el cerebro de un hombre que va a comprar Bud Light y se encuentra con que también hay una versión Bud Light Seltzer, haciendo la decisión mucho más complicada. Es otro de los anuncios que más eco ha tenido entre el público en los días previos a su emisión con muy buena respuesta por parte de los espectadores.

Mountain Dew

Bryan Cranston se mete en la piel de Jack Nicholson en El resplandor para recrear una de las escenas más famosas de la película en este anuncio de la marca de bebida en su versión Zero. "Mejor que la original", dice el eslogan de esta especie de remake del filme de Kubrick. Después de destrozar la puerta con el hacha para dar de beber a su sedienta mujer, también vemos cómo la famosa ola de sangre del pasillo de la película se convierte en una ola del refresco y a Bryan Cranston disfrazado de las inquietantes gemelas del pasillo.

Doritos

El rapero Lil Nas X y el veterano actor Sam Elliott se baten en un duelo de baile. Según la herramienta de análisis de la conversación en redes sociales Talkwalker, este anuncio ha acaparado el 7% de la charla en torno a la Super Bowl en los días previos al partido.

Google

El spot del buscador de Internet más famoso recurre a la emotividad con la historia de un hombre que recurre al asistente virtual de Google para que le ayude a recordar cosas de su mujer que no quiere olvidar. Una historia emocionante a la que le podemos dar la vuelta: la cantidad de información personal que tiene sobre nosotros Google. Pero esa ya es otra historia.

Hyundai

Chris Evans, John Krasinski y Rachel Dratch son los protagonistas del anuncio de esta marca de coches, otro de los que más ha circulado en los días previos al partido. El spot se ríe del acento de Boston mientras que contemplamos cómo funciona el asistente de aparcamiento remoto del nuevo modelo de coche de Hyundai.

Microsoft

Otro clásico: las historias inspiracionales. Katie Sowers, asistente del entrenador de los 49ers de San Francisco, es la primera mujer que entrena a un equipo de la Super Bowl. Su historia habla de la importancia de los referentes y de las barreras que todavía se encuentran las mujeres en tantos campos.

Squarespace

Esta empresa de software especializada en servicios como la creación y alojamiento de sitios web ha apostado por una historia sencilla, con cierto aire a Fargo, pero muy efectiva. La actriz Winona Ryder está junto al cartel de la ciudad de Winona, en Minnesota. A la pregunta de un policía, descubrimos que lo que está haciendo es trabajar en la web de la ciudad con la que comparte nombre.

Dashlane

El administrador de contraseñas Dashlane recurre a ese drama cotidiano del siglo XXI que es olvidar las infinitas claves que tenemos. A las puertas del paraíso, la muerte pregunta a un hombre la contraseña para acceder, pero el pobre mortal no recuerda la contraseña ni la respuesta a las habituales preguntas para recuperar la clave.

Rocket Morgage

Jason Momoa dándose un baño de espuma, leyendo una novela romántica y acicalándose delante de un espejo. El servicio online de hipotecas Rocket Morgage muestra otra cara del corpulento actor de Aquaman y Juego de tronos en un anuncio que Momoa ya ha ido cebando previamente con algunos adelantos en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jason Momoa (@prideofgypsies) el 31 Ene, 2020 a las 5:41 PST

Audi

También esta marca de coches juega con el contraste entre la imagen que tenemos de Maisie Williams, Arya Stark en Juego de tronos, y ver a la actriz cantando Let It Go, el tema principal de Frozen, mientras conduce hacia el futuro dejando el pasado atrás.

Pringles

Los personajes de la serie de animación Rick y Morty son los protagonistas de este anuncios. Mientras Rick y su nieta Summer ven la televisión, descubren que en realidad no están en un capítulo más de su serie, sino que se encuentran en un anuncio de Pringles y que Morty no es él en realidad, sino un robot que intenta convencerles de las virtudes de las patatas y sus diferentes sabores.

Budweiser

Los anuncios de la marca de cerveza suelen estar entre los más destacados de la Super Bowl cada año. En esta ocasión han apostado también por lo inspiracional para tratar de romper el estereotipo de lo "típico americano" para mostrar situaciones y personajes que reflejan ese espíritu americano con actitudes heroicas y solidarias varias.

Jeep

Este año, la Super Bowl ha coincidido con el Día de la Marmota, ese día en el que un animalillo predice si el invierno se va a alargar más de la cuenta o está a punto de terminar. Aprovechando esta coincidencia, Jeep ha convencido a Bill Murray para volver a interpretar a Phil Connors, el protagonista de la película Atrapado en el tiempo, en la que una y otra vez se repite el Día de la Marmota. Pero esta vez sabe a lo que se enfrenta.

Walmart

La cadena de grandes almacenes emite este año su primer gran anuncio para la Super Bowl. En él reúnen a personajes variopintos, como aliens o viajeros en el tiempo, que también pueden necesitar comprar en sus tiendas. Desde Marvin el Marciano hasta los extraterrestres de La llegada y de Mars Attacks, pasando por Star Trek o Flash Gordon, todos acuden a comprar a Walmart como haría cualquier estadounidense.

Cheetos

El rapero MC Hammer y su U Can't Touch This ponen la banda sonora y el hilo conductor a este spot en el que un hombre se libra de ayudar en diferentes tareas porque tiene los dedos manchados del naranja característico de los Cheetos. La excusa perfecta.