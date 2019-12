Sarah Lancashire en 'The Accident'.

"Si escribes de esta serie en tu columna -dice mi mujer con el dedo índice admonitorio-, tienes que destacar que es una historia de señoras menopáusicas, que son las heroínas”. No estoy de acuerdo del todo, pero le doy la razón porque es muy tarde (nos hemos tragado los cuatro episodios del tirón y se han hecho unas horas infames). También porque, en parte, la tiene, aunque creo que la menopausia es un símbolo más que una condición de los personajes.

The Accident (la serie británica que más me ha gustado este año, y sirva este paréntesis como resumen y lista particular de lo mejor de; se emitió en noviembre en Channel 4 y está en Filmin) narra la lucha de unas madres de un pueblo deprimido de Gales por encontrar a los responsables del derrumbe de un edificio que sepultó a unos chavales. David contra Goliat. El chándal de saldo contra el traje a medida.

Lidera el reparto una inmensa Sarah Lancashire, de la que nos enamoramos cuando fue policía en Happy Valley, ahora como madre coraje. A mi mujer le conmueve su condición menopáusica porque es emocionante que la última resistencia frente a la tiranía y el desánimo sea un personaje que, según las convenciones crueles de la sociedad, ya ha hecho todos los caminos de vuelta. Una mujer en derrota, nunca en doma, como decía el verso de Claudio Rodríguez. A mí me conmueve porque contiene todo el mundo que alcanza mi vista.

Europa entera cabe en ese pueblo de Gales. Un continente en menopausia demográfica, con fábricas que no echan humo y pueblos que se van amodorrando mientras miran al futuro desde los visillos. Esa Europa tiritona que viviremos en 2020 y que despide 2019 con destemple y esa sorna suave de los descreídos que ya no tienen que demostrar nada a nadie.