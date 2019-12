¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 29 de diciembre de 2019

9.00 / ATRESplayer PREMIUM

Sexta entrega de ‘El nudo’

Nuevo episodio, el sexto, de El nudo, serie que narra, en clave de thriller, la historia de dos parejas que, víctimas del destino, se cruzan para vivir un amor prohibido. Natalia Verbeke, Cristina Plazas, Miquel Fernández y Oriol Tarrasón encabezan el reparto de esta serie. En este capítulo, aunque Rebeca sí accede, el resto de los Becker se niegan a hacerse las pruebas de ADN hasta que Godoy consigue convencer a Miriam. Paralelamente, el teniente decide centrar sus pesquisas en la universidad. La investigación le lleva hasta Nerea, que termina confesándole, muy asustada, que conoce la identidad del asesino de Cristina. Mientras, la relación entre Sergio y Rebeca sufre un bache cuando él se siente menospreciado públicamente por ella. En paralelo, Daniel abre los ojos contra todo pronóstico.

‘Pongamos que hablo de Sabina’

ATRESplayer PREMIUM estrena Pongamos que hablo de Sabina, un programa de tres episodios presentado por Iñaki López que descubre el lado más personal del artista de Úbeda de la mano de compañeros de profesión y de rostros conocidos y anónimos que hablan por primera vez ante una cámara de televisión. A lo largo de la media hora de duración de cada capítulo, Iñaki conoce, mediante entrevistas personales, tres aspectos diferentes que han marcado la carrera personal y profesional de Joaquín Sabina: ‘Pongamos que hablo de sus pecados’, ‘Pongamos que hablo de sus amores’ y ‘Pongamos que hablo de sus pasiones’. Además, realiza un recorrido por todo el archivo audiovisual del artista incluyendo material inédito, una canción que nunca ha visto la luz y fotografías inéditas.

13.00 / La 2

Última edición del año de ‘RTVE Responde’

Los principales asuntos del último RTVE Responde del año estarán relacionados con La 2 y el invitado al programa será su director, Samuel Martín Mateos. Además, en el espacio de este domingo se hablará del futuro de la serie Estoy vivo, que acaba de terminar de emitir su tercera temporada. Samuel Martín Mateos contestará a quejas por la repetición de documentales; por el lenguaje de la serie Instinto letal; por el cambio del doblaje de películas clásicas; o por el horario de emisión de El Palco. También, por la falta de información en la guía de programas de las emisiones de los conciertos de La 2; y por ofrecer exclusivamente en redes sociales algunas informaciones de Saber vivir. El programa cerrará con villancicos interpretados por la Orquesta y Coro RTVE en su tradicional concierto de Navidad.

16.00 / La 1

‘Bridget Jones 2: Sobreviviré’

Bridget Jones: The edge of reason. Reino Unido, 2004 (102 minutos). Directora: Beeban Kidron. Intérpretes: Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.

Tras el gran éxito de taquilla obtenido por la adaptación de la primera novela de Helen Fielding, El diario de Bridget Jones, los productores se lanzaron a rodar esta continuación. Una divertida comedia romántica llena de absurdos malentendidos, consejos desafortunados y verdaderos desastres emocionales en la que repiten protagonismo, ahora bajo la dirección de la realizadora Beeban Kidron (Antonia y Jane), Renée Zellweger, Hugh Grant y Colin Firth.

18.30 / #Vamos

Liga Endesa: Barça-Real Madrid

Disputado Clásico entre Barcelona y Real Madrid. Los equipos de Pešic y los de Pablo Laso están separados tan solo por una victoria y los azulgranas quieren aprovechar el último partido de 2019 para alcanzar a los madrileños. El Real Madrid, por su parte, sigue como líder en solitario después de vencer en casa al MoraBanc Andorra por 91-60. Además, una derrota de los catalanes les podría situar en la tercera posición de la Liga Endesa por detrás del Casademont Zaragoza.

21.30 / La 2

María Casares, una gran desconocida

Esta semana, Imprescindibles fija su atención en la actriz María Casares, una adolescente de A Coruña que consiguió con tesón entrar en el Conservatorio de Arte Dramático de París y a partir de ese momento construyó, en el exilio, una carrera brillante en el teatro y el cine repleta de galardones. Además de contar con valioso material de TVE, como su regreso a España tras 40 años de exilio para representar El adefesio de Rafael Alberti en 1976, este documental ha requerido una laboriosa investigación de fondos documentales, la mayor parte en Caen y Aviñón, Parios y A Coruña.

21.30 / Cuatro

Nueva cita con ‘La mesa del coronel’

Desde agosto de 2017 España no ha sido objeto de ningún ataque terrorista, pero el gobierno ha decidido mantener la alerta antiterrorista. El estado español sigue siendo uno de los principales objetivos, pero ¿cuál es la situación real? Además, la expansión del yihadismo, la radicalización de las nuevas generaciones y el retorno de los excombatientes o exintegrantes del Estado Islámico en Siria e Irak serán algunas de las cuestiones que abordará La mesa del coronel en ‘Yihad: el enemigo a las puertas'. Esta noche Pedro Baños estará acompañado por Mohamed Said Alilech, presidente de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España; los periodistas Pilar Cebrián y José Javier Esparza; Soha Abboud-Haggar, profesora titular de Lengua y Literatura Árabes de la Universidad Complutense; Manuel González Hernández, teniente coronel de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra; y Chema Gil, codirector del Observatorio de Seguridad Internacional.

22.00 / Movistar Estrenos

‘X-Men: Fénix Oscura’

X-Men: Dark Phoenix. Estados Unidos, 2019 (116 minutos). Director: Simon Kinberg. Intérpretes: Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence.

Sophie Turner (Lady Sansa en Juego de tronos) es Jean Grey/Fénix Oscura, la protagonista de esta nueva entrega de la saga X-Men en la que los mutantes de Marvel (creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963) tendrán que enfrentarse a su enemigo más poderoso: uno de ellos. La película, plana y sin las sorpresas que necesitan el género supone el debut en la dirección de largometrajes del guionista y productor Simon Kinberg, autor también del guion.

22.00 / TCM

‘Cowboy de medianoche’

Midnight cowboy. Estados Unidos, 1969 (108 minutos). Director: John Schlesinger. Intérpretes: Dustin Hoffman, Jon Voight, John McGiver.

Drama urbano duro, violento, desmitificador y nada esperanzador por el que desfilan chulos, chaperos y colgados en el Nueva York de los años sesenta. A título de curiosidad, este filme fue la primera cinta clasificada X en Estados Unidos ganadora del Oscar a la mejor película del año (también obtuvo la estatuilla al mejor director, John Schlesinger, y guion adaptado). Imprescindible.

22.10 / Antena 3

‘La leyenda de Tarzán’

The Legend of Tarzan. Estados Unidos, 2016 (109 minutos). Director: David Yates. Intérpretes: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson.

De nuevo Tarzán y su leyenda vuelve a acaparar la atención del mundo del cine. Ahora, con el protagonismo del fornido pero poco creíble (sobe todo si echa la vista atrás) Alexander Skarsgår, David Yates, realizador de las cuatro últimas películas de la saga Harry Potter" que tras dirigir en las cintas del mago creado por J. K. Rowling, buscaba otro proyecto "épico y lleno de acción y de espectáculo, y entonces me llegó este guion. Me enganchó desde el primer momento; era un enfoque totalmente nuevo de este emblemático personaje". Pero el conjunto no pasa de ser una entretenida aventura llena de escenarios exóticos, efectos especiales de lujo y acción continua.

22.30 / La 2

‘La chispa de la vida’

España, 2011 (98 minutos). Director: Alex de la Iglesia. Intérpretes: José Mota, Salma Hayek, Blanca Portillo, Juan Luis Galiardo.

El cineasta Alex de la Iglesia contó con el protagonismo de José Mota (nominado al Goya al mejor actor revelación) y bebió en fuentes como El gran carnaval (Billy Wilder) y La cabina (Antonio Mercero) para realizar, con guion de Randy Feldman (Tango & Cash), esta tragicomedia en la que critica la labor de los medios de comunicación, la crisis económica y muchos aspectos de la sociedad. Una comedia muy negra.

23.00 / Cuatro

La tecnología, protagonista en ‘Cuarto milenio’

Investigadores del Instituto de Física y Tecnología de Moscú y de la empresa Neurorobotics han creado un dispositivo capaz de reconstruir las imágenes que está visualizando una persona en un determinado momento a partir de sus ondas cerebrales. Esta tecnología no invasiva, que permite recrear la información visual que está captando el cerebro, supone un paso adelante en la Inteligencia Artificial. Iker Jiménez y el neurocientífico cognitivo Manuel Martín-Loeches ahondarán en este importante avance tecnológico. Asimismo, esta nueva entrega de Cuarto milenio abordará junto al explorador Paco Acedo los misterios, mitos y leyendas del lago Inari, el más grande de Laponia y un lugar “sagrado” para los Sami, pueblo indígena que lleva 4.000 años conviviendo con el frío en el remoto territorio.

23.55 / La 2

Una mirada inédita al Museo Reina Sofía

TVE emite esta noche El Reina, arte entre latidos, largometraje documental íntegramente producido por RTVE y rodado en tecnología 4K que muestra como nunca se ha hecho antes el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Han pasado noventa años desde la creación del cuadro El gran masturbador de Salvador Dalí y desde el estreno de Un perro andaluz, película surrealista que el gran pintor realizó junto a Luis Buñuel. Pintor, cuadro y película se dan cita en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, protagonista del documental. Dirigido por Juan Carlos González Asenjo y Miguel Á. Castro Uceda, el documental es un viaje por el arte moderno que incluye paradas en la relación entre las vanguardias de principios del siglo XX y la transgresión del arte de la movida madrileña. El director de cine Pedro Almodóvar habla de Dalí, del surrealismo y de la influencia que han tenido en su cine. Este es solo uno de los cientos de guiños que hay en un trabajo en el que más de 200 obras de autores como Pablo Picasso, Ángeles Santos, Dora Maar, Joan Miró, María Blanchard, Juan Gris, Marck Rotcko o Francis Bacon se muestran con un detalle y una calidad como nunca antes se habían visto en un documental. Entre todas las obras presentadas, destaca el gran icono del siglo XX: el Guernica de Picasso. Nombres ilustres del arte español como Cristina Iglesias, Antonio López, Isidoro Valcárcel, Antoni Miralda, Luis Gordillo, Pedro Almodóvar o Manuel Borja Villel, así como otros personajes menos conocidos desvelarán algunos de los secretos de este gran centro de arte moderno y contemporáneo.

0.30 / Movistar CineDoc&Roll

David Bowie. Los primeros años

Los primeros años de David Bowie, los desconocidos años de formación repletos de experiencias que después marcarían la música que creó y, sobre todo, el icono global en el que se convirtió. La muerte de David Bowie, en enero de 2016, cayó como un jarro de agua fría. Fue uno de los músicos más influyentes de su generación y alguna de sus canciones, como Life in Mars, Starman o Let's dance, es parte de nuestra herencia musical. Pero el Bowie anterior a Ziggy Stardust, el alter-ego que le hizo famoso, es bastante desconocido. Esta película sigue cinco años de la incipiente carrera de Bowie, desde finales de los años 60 hasta la muerte en escenario de Ziggy Stardust en 1973. Y muestra cuántas de aquellas experiencias tempranas crecieron y maduraron para conformar al gran artista que todos recordamos.