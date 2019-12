¿Qué ver hoy en TV? | Martes 24 de diciembre de 2019

17.25 / La Sexta

'El quinto elemento'

The fifth element. Estados Unidos, 1997 (118 minutos). Director: Luc Besson. Intérpretes: Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich.

Una entrega de ciencia ficción, realmente conseguida y visualmente perfecta, en la que se concentran talentos de la talla de Dan Weil, a cargo del diseño de producción; Luc Besson (El gran azul), a cargo de la dirección; Jean-Paul Gaultier, vestuario, y Mark Stetson, un veterano en el campo de los efectos visuales que ha trabajado en producciones tan emblemáticas como Blade Runner. Un futuro lleno de acción en el que su protagonista, el siempre efectivo Bruce Willis, se defiende a las mil maravillas. Buena.

21.00 / Todas las cadenas

Tradicional mensaje navideño del Rey

El rey Felipe VI, desde una de las salas del palacio de La Zarzuela, se asomará un año más a los hogares de los españoles con el fin de enviar su tradicional mensaje de Nochebuena, una de las citas televisivas del año (el último fue seguido por 7.944.000 espectadores, una cuota de pantalla del 70.6%). En el discurso, el Monarca realizará balance de los principales acontecimientos sociales, económicos y políticos del año, y expresará sus deseos para 2020.

21.00 / 0#

El origen del Rock Cristiano

Después de viajar a Noruega para estudiar y comprender el origen del Black Metal con Jon&Joe: In the Name of Satan, el periodista Jon Sistiaga y el experto en música Joe Pérez-Orive vuelven a #0 por Navidad con Jon&Joe: In the Name of Jesus, la nueva entrega de su road movie musical. En este viaje, la pareja indagará sobre el origen del Rock Cristiano en el Bible Belt (“cinturón de la Biblia”) de Estados Unidos. Durante este periplo, conocen a Jeff Tweedy, músico y líder del grupo Wilco; a Michael W. Smith, la mayor estrella de la música cristiana; a Joseph Rojas, líder del grupo de metal cristiana Seventh Day Slumber; a Jackie Patillo, presidenta de la Gospel Music Association; a Brian Mason, uno de los primeros locutores radiofónicos cuyo programa estuvo más de 30 años en antena y asisten al almuerzo anual de los pioneros de la música cristiana. Además, el fantasma de Johnny Cash será otro invitado inesperado en este particular tour.





22.00 / TCM

‘¡Qué bello es vivir’

It's a Wonderful Life. Estados Unidos, 1946 (130 minutos). Directror: Frank Capra. Intérpretes: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore.

Fiel a su cita llega este fascinante cuento de Navidad estructurado en dos partes; una primera en la que repasa las bondades del protagonista y una segunda en la que se muestra lo que hubiese sido la vida de su familia y amigos sin él. Excelente factura técnica y unas interpretaciones de altura para una cinta que constituyó uno de los trabajos más logrados tanto de Frank Capra como de un mítico James Stewart. Irrepetible y llena de vida ha soportado con irresistible hechizo el paso de los años.

22.00 / 0#

‘Capítulo 0’ también vive la Navidad

Esta noche llega a #0 ‘Mi padre’, el entrañable episodio navideño de Capítulo 0. Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla despiden así, con risas y emoción, la segunda temporada de su serie de humor Absurder. ´Mi padre´ es un clásico de reencuentro navideño: la vuelta a casa por Nochebuena de un hombre joven, que durante el viaje, recuerda la relación con su padre. El padre que da título a la historia está inspirado en el del propio Ernesto Sevilla: un señor de pelazo impecable y bronceado permanente, protagonista de anécdotas surrealistas pero ciertas. David Verdaguer interpreta al hijo y Joaquín Reyes, que esta temporada ha abordado 8 personajes (incluido un perro), al padre. Junto a ellos, Pablo Chiapella, Antonio Dechent, Secun de la Rosa… y la magia de la Navidad. El trabajo más elaborado, cinematográfico y maduro de Reyes y Sevilla, Creadores del Absurder.

23.55 / Cuatro

‘Seis días y siete noches’

Six Days, Seven Nights. Estados Unidos, 1998 (98 minutos). Director: Ivan Reitman. Intérpretes: Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer.

Una vez más, Ivan Reitman volvió a aliarse con el éxito comercial en esta comedia romántica, que explota la química de su pareja protagonista, Harrison Ford y Anne Heche. La aventura selvática que corren un piloto retirado y una joven editora de revistas que parece tenerlo todo en la vida sirve de base a esta agradable comedia.

23.40 / Movistar M.CineDoc&Roll

U2: Experience. Live in Berlin

U2 cierra el círculo de su última gira mundial, Experience + Innocence Tour, con un concierto único en el que reivindican su gran legado y ser los indiscutibles creadores del rock de estadio. Si crees que has visto todos los conciertos posibles de U2, prueba a estar casi dos horas sin aliento ante los exitazos de la banda irlandesa. El arranque de este concierto con Summer of Love y la forma en que enganchan One y City of Blinding Lights es simplemente memorable. Una vuelta de tuerca más al rock de estadio y, sobre todo, un espectáculo impecable. El concierto de Berlin de U2 está diseñado como un homenaje a toda su carrera y supone el cierre de la gira Experience + Innocence Tour que había arrancado en mayo de 2018 en Estados Unidos tras la publicación de Songs of Experience, su último álbum hasta la fecha.