¿Qué ver hoy en TV? | Martes 26 de noviembre de 2019

20.30 / La 2

Actualidad literaria en 'Página Dos'

Óscar López, director y presentador del prorama, habla con el escritor Javier Peña de su primera novela. Los infelices retrata a un grupo de amigos, estudiantes de Ciencias de la Información en Santiago de Compostela, marcados por su prepotencia. Años después, comprobarán que sus vidas se encuentran muy lejos de sus expectativas. Peña, durante la entrevista, reconoce que su novela tiene toques autobiográficos y que es un ácido retrato de su generación. A continuación, el programa se trasladará a Santander para conocer de cerca su mapa literario. La escritora francesa Delphine de Vigan hablará de Las lealtades a través del cuestionario del programa. Y, en ‘90 segundos’, un avance de la actualidad editorial.

21.00 / Movistar Liga de Campeones

Citas europeas para Atlético y Real Madrid

Doble cita para los equipos madrileños que juegan esta fase de grupos de la Liga de Campeones. Los hombres del Chlolo, con la vuelta a Europa de Joao Félix, intentarán sentenciar en Turín su pase a octavos de final ante la Juventus de Cristiano Ronaldo. A esa misma hora, el Real Madrid recibe en el Bernabeu al Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé, líderes de su grupo con un colchón de cinco puntos.

21.45 / Antena 3

Silvia Abril y Toni Acosta visitan ‘El hormiguero’

Esta noche, El hormiguero recibe, en clave de buen humor, a Silvia Abril y Toni Acosta. Las actrices se han embarcado en un proyecto nuevo: el programa de radio El Grupo que presentan en las madrugadas de los sábados en la Cadena Ser. Se trata de un espacio en el que el contenido da rienda suelta a su complicidad y su sentido del humor.

22.00 / Movistar Drama

‘Lincoln’

Estados Unidos, 2012 (143 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn, James Spader.

Las vivencias del decimosexto presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, durante sus convulsos últimos meses de mandato y las complicadas decisiones adoptadas en esos difíciles momentos le sirvieron a Steven Spielberg para rodar este absorbente -a veces, también, algo farragoso- drama biográfico. Una vez más, el papelón de un Daniel Day-Lewis pletórico (premiado con el Oscar) se eleva por encima de todos y de todo. De imprescindible revisión.

22.30 / La Sexta

‘Enviado especial’ con sabor dulce

En esta edición se pone de relieve el punto de partida del programa: somos adictos al azúcar. Jalis de la Serna se hace unas pruebas y confirma lo que la mayoría de la población no sabe o no quiere saber, nos gusta lo dulce. Y no tanto porque consumamos cucharadas de azúcar, sino porque estamos ingiriendo azúcares añadidos ignorándolo. El programa viaja al único país que ha logrado reducir el consumo de azúcar. Ese país es Chile y lo ha hecho por ley. De la Serna va descubriendo a lo largo de su viaje en qué consiste. Comprueba que algo tan básico como unos sellos, que se ven a simple vista, cada vez que quieres comprar algo en el super, está cambiando la cultura alimentaria del país.

22.40 / Telecinco

Última noche de ‘Asaltos’ en ‘La Voz Kids’

Una nueva fase de La Voz Kids termina esta noche, los ‘Asaltos’, con una noche de decisiones para Vanesa Martín, Rosario y sus asesoras Pastora Soler y Lolita. Tras esta entrega del programa, por fin se desvelarán los nombres de los 16 semifinalistas del programa. Según Vanesa, su equipo “es el equipo de la personalidad, del corazón, de la emoción. Es un equipazo”. Para Rosario y Lolita su equipo “es ‘sentío’, de corazón, de sentimiento y verdadero. El mejor”.

22.40 / La 1

‘Fuego cruzado

Fire with fire. Estados Unidos, 2012 (97 minutos). Director: David Barrett. Intérpretes: Josh Duhamel, Rosario Dawson, Bruce Willis.

Lo primero que hay que comentar es que no estamos delante de una película de Bruce Wills. Y, lo segundo, que es la típica cinta que descuida su guion, pero logra entretener gracias a algunas conseguidas y emocionantes escenas de acción.

23.00 / La 2

Variedad en 'La hora Musa'

El programa musical de La 2 presentado por Maika Makovski, La hora Musa, contará con la personalidad desbordante de Mon Laferte. Con un estilo añejo que va desde el pop, el blues y el rock hasta los ritmos latinos, la artista chilena enamorará al público con su prodigiosa voz. Su último álbum, 'Norma', le ha permitido ganar el Latin Grammy 2019 al Mejor Álbum de Música Alternativa. Además, en el reportaje, Ramiroquai se sumergirá en el fascinante mundo del pop para niños. Descubrirá cómo conocidos artistas tienen una doble vida fabricando canciones para los más pequeños. Para ello, hablará con algunos miembros de Chumi Chuma y Yo soy un ratón.

23.25 / Movistar CineÑ

‘Días contados’

España, 1994 (93 minutos). Director: Imanol Uribe. Intérpretes: Carmelo Gómez, Ruth Gabriel, Candela Peña, Karra Elejaldel Elvira Mínguez, Javier Bardem.

Imanol Uribe dió en el clavo con sus Días contados. Primero el Festival dle San Sebastián, y más tarde los premios Goya, de los que se llevó ocho, entre ellos el de mejor película y mejor dirección, avalan la calidad de esta adaptación de un relato de Juan Madrid, que Imanol Uribe retrató con efecto y crudeza. El amor, la violencia y todo un mundo marginal para un filme de personajes fuertes llenos de amor y de odio hacia ellos mismos y hacia la sociedad. Magnífica interpretación de los actores principales, Carmelo Gómez y Ruth Gabriel, acompañados perfectamente por Javier Bardem y Candela Peña.

24.00 / La 2

‘Documentos TV’ estrena ‘Las monjas esclavas’

En ‘Las monjas esclavas’, Documentos TV profundiza en el abuso sexual de sacerdotes sobre religiosas, otro escándalo que envuelva a la Iglesia Católica. La investigación revela que el Vaticano poseía informes confidenciales de más de 23 países sobre graves abusos, que fueron silenciados junto a las voces de las víctimas. “La estructura de la Iglesia es muy cerrada, es una jerarquía que confiere un poder absoluto a los machos, a los sacerdotes, más allá de lo permitido”, asegura en el programa el padre Zollner, quien trabaja junto al Papa Francisco, comprometido en la lucha contra la violencia sexual. Sin embargo, miles de religiosas de más de veintitrés países llevan más de dos décadas denunciando agresiones sexuales sistémicas, pero la justicia del Vaticano ha silenciado los delitos y ha protegido a estos hombres de iglesia, según esclarecen los informes descubiertos por la investigación, que ha dado lugar a este documental.