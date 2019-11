¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 22 de noviembre de 2019

20.30 / La 2

Sabor español en ‘Días de cine’

Esta semana, Días de cine recibe a Marta Nieto, protagonista de la película de Rodrigo Sorogoyen Madre. Por este filme, la actriz acaba de recibir el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Sevilla. El programa también visitará los festivales de Gijón y Huelva y repasará los estrenos más destacados de la cartelera cinematográfica, como Intemperie, dirigida por Benito Zambrano, y Adiós, de Paco Cabezas. Las películas extranjeras más destacadas son la brasileña La vida invisible de Euridice Gusmao, la francesa Los miserables y la chilena Araña, dirigida por Andrés Wood y protagonizada por María Valverde. El programa también destaca ‘La secuencia favorita’, de Álex Proyas, director norteamericano que ha dirigido títulos como El cuervo, Dark city o Yo, robot.

21.30 / La Sexta

‘laSexta columna’ mira al pasado

El programa presentado por Antonio García Ferreras analiza el destino de España si la Guerra Fría hubiese estallado. 30 años después de la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, laSexta columna relata el desconocido papel que jugó España en las décadas de la amenaza nuclear. El apoyo de Washington a Franco consolidó la dictadura y nos puso en el punto de mira de la Unión Soviética. Las bombas de Palomares no fueron una anécdota, sino fruto de la ruta nuclear que sobrevolaba nuestras fronteras. ¿Cuál habría sido el frágil destino de España si la Guerra Fría hubiera llegado a estallar? Y, tras la caída del muro ¿qué queda de aquella barrera que separó dos mundos?

22.00 / Telecinco

‘Perfectos desconocidos'

España, 2017 (96 minutos). Director: Álex de la Iglesia. Intérpretes: Belén Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduardo Noriega.

Lo que en principio se plantea como un inocente juego (¿qué pasaría si todos los presentes en una reunión de amigos dejaran sus teléfonos móviles encima de la mesa, al alcance de todos?) se convierte en una tensa e inesperada cena en esta surrealista comedia dramática dirigida por el siempre original Álex de la Iglesia. Un impecable remake de la popular comedia italiana Perfetti sconosciuti, que contó, por un lado, con un medido guion del propio director y de su colaborador habitual, Jorge Guerricaechevarría, y, por otro, con un reparto tan conocido como efectivo, con especial atención a Eduard Fernández.

22.00 / TCM

‘Todo sobre mi madre’

España, 1999 (97 minutos). Director: Pedro Almodóvar. Intérpretes: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Candela Peña, Antonia San Juan.

El realizador manchego consiguió con Todo sobre mi madre lo que antes algunos le habían negado. Al reconocimiento unánime del público hay que sumarle el de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, que por fin le otorgó el Goya al mejor director y a la mejor película, el del Festival de Cannes y su triunfo en los Globos de Oro. El broche perfecto llegó con el Oscar a la mejor película extranjera. Gran parte de este éxito se debe, por un lado, al excelente trabajo de un reparto en el que sobresalen Cecilia Roth (premiada con otro Goya) y Antonia San Juan, y, por otro, a la habilidad innata de Pedro Almodóvar para mezclar drama y comedia y llevar al espectador de la carcajada al más profundo sentimentalismo.

22.00 / SyFy

‘Minority Report’

Estados Unidos, 2002 (138 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Tom Cruise, Max von Sydow, Colin Farrel, Samantha Morton.

En un futuro cercano, una unidad de élite se dedica a predecir crímenes y a detener a los culpables antes de que ocurran. Su máximo artífice, el detective John Anderton, pondrá en jaque la eficacia del sistema cuando, inexplicablemente, se ve implicado en uno de los casos. Sobre esta idea, basada en un relato de Philip K. Dick, Steven Spielberg retoma, con un aluvión de secuencias impactantes, ritmo frenético y buen trabajo de Tom Cruise, el cine de ciencia ficción con mensaje humanista que ya abordó en A. I. Inteligencia artificial.

22.10 / Antena 3

‘Arusitys Prime’, una cita con la actualidad

Tras su aventura en las mañanas de La Sexta con Aruser@s, Alfonso Arús salta a las noches de Antena 3 con Arusitys Prime, formato en directo en el que los espectadores podrán seguir el espectáculo más típico de su conductor, con humor, conexiones de calle, entrevistas y varias secciones de actualidad que dejan claro la importancia que tendrá para este programa las noticias de última hora. Entre los contertulios del programa estarán Angie Cárdenas, Paula de Fraile, Esther Arroyo y Poty. Además, Arusitys Prime contará con los periodistas Rosa Villacastín, Romualdo Izquierdo, Cristina Fernández y Andrés Guerra para la sección de corazón. En el área de última hora estarán Carlos Quílez, Alba Sánchez, Marc Redondo, Tatiana Arús. El programa contará cada semana con las actuaciones especiales de El Sevilla y Keunam.

22.10 / La 2

‘Historia de nuestro cine’ se suma al Día contra la Violencia de Género

Unos días antes del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Historia de nuestro cine emitirá bajo el título ‘Violencia de género’, las películas Crimen en familia (1985), de Santiago San Martin y Duelo en la cañada (1959), de Manuel Mur Oti. En el coloquio participarán: Asunción Bernárdez, profesora de Comunicación y Género, entre otras asignaturas, en la Universidad Complutense de Madrid y directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la misma universidad; Benito Zambrano, director de Solas, una de las películas que mejor ha sabido transmitir esa forma de violencia en la gran pantalla, y que estrena su última película Intemperie; y Jara Yáñez, crítica de cine.

22.10 / La 1

Eva Hache se despide en Zahara de la Sierra

Eva Hache vivirá esta noche su última aventura al frente de La Paisana en Cádiz, donde conocerá Zahara de la Sierra. En este último capítulo de la temporada descubrirá el valor de sobreponerse a las desdichas de la vida con buen humor. Como hizo Juanma, a quien Eva encuentra con su cachiporra, una especie de látigo tejido con juncia. Pero para buen humor, el de Pedro, dueño de uno de los bares del pueblo y gran amante de hacerse fotos con los famosos. También se topará con las cabras payoyas de Pepe y, como Zahara está a los pies de la sierra de Grazalema, ‘La Paisana’ acompañará a Beni, un joven del pueblo, a conversar con los ciervos. Edu Soto toma el relevo desde el próximo 29 de noviembre a Eva Hache al frente del programa para seguir mostrando de manera original la pluralidad y riqueza de algunos de los miles de pueblos que forman nuestro territorio.

22.30 / Cuatro

Pablo Carbonell, anfitrión en ‘Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition’

Empezando por su pasión por los mercados y siguiendo por su afición a la cocina, todo parece un camino guiado hacia el éxito para Pablo Carbonell, segundo anfitrión de la presente edición de Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition. En esta entrega, Carbonell ofrecerá una velada que será toda una experiencia para sus comensales: Lucía Bosé, Antonio David Flores y Cósima Ramírez. Pablo Carbonell asegura que no tiene miedo a la cocina. De hecho, se podría decir que es la cocina la que debería temerlo a él, ya que su energía a la hora de preparar la cena provocará más de un momento de estrés. La velada será toda una experiencia desde el inicio, ya que recibirá a sus compañeros de edición con un cóctel de lo más original y un sable cuya misión será un secreto hasta recibir al último invitado.

22.30 / La Sexta

Superalimentos para ‘Equipo de investigación’

En esta entrega, Equipo de investigación analizará el consumo de superalimentos. El consumo de estos productos se ha disparado en España. Uno de cada cuatro españoles está decidido a incluirlos en su lista de la compra pese a que su precio triplica el de un alimento tradicional. En la última década, las importaciones se han multiplicado por 10 en nuestro país. Aloe vera, quinoa, las semillas de Chía, las bayas de Goji, la espirulina… han pasado, en sólo tres años, de ser productos minoritarios a encontrarse en los lineales de la mayoría de supermercados. El programa indagará sobre las bondades nutricionales de estos alimentos con diferentes científicos. Durante el reportaje, los reporteros de Gloria Serra analizarán este fenómeno y descubrirán, entre otras cosas, quién está detrás de un negocio que mueve miles de millones de euros.

23.00 / La 1

‘Viaje al centro de la tele’ celebra Eurovisión

Viaje al centro de la tele emite esta semana un especial con el que se suma a la ilusión del Festival de Eurovisión Junior, que se celebra este domingo (a las 16.00), en La 1). El programa estrena ‘Top Junior’, un capítulo dedicado a los cantantes infantiles y juveniles que han demostrado su talento en Televisión Española. Más de 100 artistas desfilarán por este viaje, que abarca diferentes décadas y estilos. Desde los incombustibles Parchís, Regaliz, Botones, Ana Anguita, La Pandilla o Tito y Piraña hasta los actuales Gemeliers, Adexe & Nau o Adrián Martín, pasando por Bom Bom Chip, Onda Vaselina, Melody, Raulito, Las Chuches, Luis Miguel o Menudo. También se verá la primera vez de muchos famosos cantando, como Amaia Romero, Blas Cantó, Elena Rivera, Edurne, Marta Sánchez, Pastora Soler, Malú o Tamara.

23.50 / Movistar CineDoc&Roll

Queen: Rock Montreal

En 1981, Queen se habían convertido en la mayor banda de rock del mundo. El concierto de Montreal es el único grabado durante su carrera en formato profesional, una oportunidad para revivir la energía y pasión que el grupo liderado por Freddie Mercury ponía sobre el escenario. Con su Greatest Hits reventando la lista de lo más vendido en Reino Unido y haciendo un alto en su gira por Japón, Queen se presentó en Montreal para grabar un concierto que se ha convertido en un símbolo de la música en directo y que aquí recuperamos remasterizado. Una vez más, Freddie Mercury demuestra que es uno de los mejores frontman de todos los tiempos. El concierto mezcla hits históricos como Killer Queen, Somebody to Love, y Bohemian Rhapsody con rarezas como Save Me o Dragon Attack.