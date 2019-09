¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 21 de septiembre de 2019

15.30 / Movistar CineÑ

‘El detective y la muerte’

España, 1994 (106 minutos). Director: Gonzalo Suárez. Intérpretes: María de Medeiros, Charo López, Javier Bardem, Carmelo Gómez.

El director de Remando al viento se adentra en los derroteros del más puro cine negro para narrar la odisea por la que tiene que pasar una joven madre que sigue a un detective con la esperanza de recuperar la vida de su hijo. Una historia tan ambiciosa como fascinante, que supo jugar la baza de su conjuntado reparto, destacando el trabajo tanto de Javier Bardem -premiado en el Festival de San Sebastián- como de la portuguesa María de Medeiros.

18.05 / TCM

Hoy se celebra el ‘Batman Day’

El Joker acaba de triunfar en la Mostra de cine de Venecia gracias a la magnífica interpretación de Joaquin Phoenix y en 2021 se estrenará un nuevo film de las aventuras del hombre murciélago protagonizado por Robert Pattinson. Está claro que el "universo" de Batman y de sus archienemigos, como el ya mencionado Joker, El Pingüino, Dos Caras o El Espantapájaros, nunca pasa de moda. Todo lo contrario: está más presente y vivo que nunca. Hoy se celebrará en todo el mundo el Batman Day, el día de Batman, y TCM se une a esta popular celebración estrenando en exclusiva Batman & Bill, un documental dirigido por Don Argott y Sheena M. Joyce en el que se cuenta la historia de Bill Finger, co-creador del personaje. Esta programación especial se competa con la emisión (20.15) de Batman: La película y (22.00) y Batman.

21.00 / Movistar LaLiga

El Granada recibe al Barcelona

Cuatro partidos de la quinta jornada de Primera División podrán ver hoy los aficionados. Los primeros en saltar al terreno de juego (13.00) serán Villarreal y Valladolid. Después (16.00) el Levante recibirá en el Estadio Ciudad de Valencia al Eibar y el Atlético Madrid se medirá con el Celta de Vigo en el Metropolitano. Para finalizar la jornada (21.00), el Granada se verá las caras con el Barcelona, que viene de empatar (0-0) con el Borussia Dortmund en Champions.

21.10 / La Sexta

'laSexta noche' con Gabriel Rufián

Este sábado, a partir de las 21:20, Iñaki López y Verónica Sanz reciben en el plató de 'laSexta Noche' a Gabriel Rufián. En la semana que se ha consumado la certeza de unas nuevas elecciones, las cuartas en cuatro años, el portavoz de ERC en el Congreso analiza el fracaso de los políticos en las negociaciones para lograr una investidura y cómo la sentencia del procés puede complicar aún más el alcanzar un Gobierno estable. El cantante Javier, de Pecos, estrenará la nueva sección ‘Retrovisor’ y Ferrán Monegal regresa para analizar lo mejor, lo peor y lo más llamativo de la televisión en su ‘Monegal sin filtros’.

21.30 / La 1

Elecciones y riadas, en ‘Informe semanal’

Por cuarta vez en cuatro años, los españoles están convocados a elecciones generales. Informe semanal analiza el proceso que ha forzado la convocatoria anticipada a las urnas, previsiblemente el 10 de noviembre. Comprobará cómo justifican los políticos la legislatura fallida y qué opinan los analistas sobre los escenarios abiertos tras este fracaso. Además, emitirá los reportajes ‘La huella de la riada’ y ‘Matemáticas para leer el mundo’.

22.00 / 0#

‘Gravity’

Estados Unidos, 2013 (90 minutos). Director: Alfonso Cuarón. Intérpretes: Sandra Bullock, George Clooney, Phaldut Sharma.

En la inmensidad del espacio estelar ambientó el cineasta mexicano Alfonso Cuarón esta oscarizada (siete premios, incluido mejor director y fotografía) y claustrofóbica mezcla de drama, intriga y ciencia ficción. Una tensa y perturbadora reflexión sobre la soledad y la proximidad de la muerte que encierra, entre otras muchas virtudes, unos efectos especiales de verdadero lujo y una pareja protagonista (Sandra Bullock y George Clooney) perfecta. Toda una odisea escrita por el propio Cuarón junto a su hijo Jonás.

22.05 / La1

Pedro Duque invitado en ‘Vaya Crack’

El segundo programa de Vaya Crack tendrá como invitado a Pedro Duque. De la mano de Pablo Ibáñez, el ministro en funciones de Ciencia y Tecnología despertará el interés de la audiencia por el mundo del espacio. Enfundado de nuevo en el uniforme de la Agencia Espacial Europea, el astronauta participará en la ‘calculadora humana’, un giroscopio al que deberá subirse mientras contesta preguntas relacionadas con la lógica y la matemática. Además, la presentadora Berta Collado pondrá a prueba a los concursantes con telediario semanal, un reto para demostrar si eres el mejor en lingüística y los componentes del grupo teatral Yllana pondrán en marcha conversaciones cruzadas, una prueba disparatada y llena de humor con la que los concursantes y los espectadores desde casa podrán ejercitar sus habilidades sociales.

23.45 / La 1

‘La mano que mece la cuna’

The hand that rocks the cradle. Estados Unidos, 1992 (105 m.). Director: Curtis Hanson. Intérpretes: Rebecca de Mornay, Annabella Sciorra, Matt McCoy.

Uno de los mejores filmes psicológicos de los muchos que abundaron en Hollywood a principios de los noventa. A pesar de ello, la película daba muchísimo más de sí, y tan sólo un guion sólido y el buen trabajo de los intérpretes, sobre todo el de Rebecca de Mornay, salvaron de la mediocridad a una cinta que requería un director más apropiado.

0.20 / Antena 3

‘Little Nicky’

Estados Unidos, 2000 (87 minutos). Director: Steven Brill. Intéspretes: Adam Sandler, Patricia Arquette, Harvey Keitel, Rhys Ifans.

Original comedia surrealista que arranca de un disparatado punto de partida: Satanás se jubila y sus hijos, de los que no se fía lo más mínimo, deciden montar un nuevo infierno en Nueva York. Adam Sandler encabeza un reparto tan dispar como atractivo que incluye, entre otros, a Harvey Keitel, dando vida al diablo; Quentin Tarantino, o el galés de Notting Hill, Rhys Ifans.