¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 26 de Julio de 2019

16.05 / La 1 y Eurosport

Segunda jornada alpina en el Tour

Después de la dura etapa de ayer con la subida al Galibier y la victoria de Nairo Quintana, la tercera del corredor colombiana en la ronda francesa y primera para el equipo español del Movistar en esta edición, la carrera trascurre de nuevo por los Alpes. Los corredores tendrán que enfrentarse a una corta (126 kilómetros) pero dura jornada con salida en Saint-Jean-de-Maurienne y llegada a Tignes. Con el francés Julian Alaphilippe a la cabeza de la clasificación, los supervivientes superarán tres puertos enlazados entre sí prácticamente sin terreno llano de por medio: Cormet de Roselend, Cote de Longefoy y el durísimo Val Thorens que decidirá al ganador del Tour 2019.

20.30 / La 2

Tarde de estrenos en ‘Días de cine’

Dos títulos destacan en la cartelera de Días de cine: el primero, Midsommar, la nueva película de Ari Aster, y el segundo, Venganza bajo cero, protagonizada por Liam Neeson. Además, el programa analizará La mirada de Orson Welles, documental evocador, dirigido por Mark Cousins, sobre el director de Ciudadano Kane. La ‘Secuencia favorita’ de esta semana estará protagonizada por el canadiense Philippe Lesage, director de Génesis, película que ganó la Espiga de oro en la pasada edición de la Seminci. La comedia Yo, mi mujer y mi mujer muerta’, Súper empollonas, Primeras vacaciones, El emperador de París, Quien me quiera, que me siga, Jesús y la película alemana 303, completan los estrenos de la cartelera de esta semana.

22.10 / La 1

Noche de humor en ‘Hoy no, mañana’

Con Santiago Segura como maestro de ceremonias, el tercer programa de Hoy no, mañana continúa con su repaso a la actualidad política y social. Esta vez uno de los grandes protagonistas será Pablo Escobar, que recibirá la visita del Coach de la cincha para superar la pérdida de un alijo. También estará Torrente, quien deberá de tomar una serie de medidas como nuevo presidente del Gobierno. Aznar Kung Fu tendrá esta semana una importante tarea: deberá adoctrinar a los periodistas Eduardo Inda y Francisco Marhuenda. El espectador también podrá ver una particular versión del mítico espacio de La 1, Españoles en el mundo, que se convertirá en Explotados por el mundo. Ademas, el programa organizará un particular reality donde se podrán ver las parejas más insólitas, como a Florentino Pérez junto a Messi, José Coronado y Carlos Sobrera, y Chicote con Carmen Lomana.

22.30 / La Sexta

El éxito de la cerveza artesanal

Empieza como una afición casera, promovida en las redes sociales, en tiempos de crisis, y acaba entrando en un mercado muy competitivo en el que prácticamente cada provincia presume de tener marca propia. En los últimos cinco años, la producción de cerveza artesanal se ha disparado en España, de forma que el número de fábricas ha llegado a aumentar un 1.400%. Las cámaras de Equipo de investigación analizan el fenómeno en la entrega de esta noche y ha hablado con Alexis Sánchez, que lleva seis años utilizando su cocina como laboratorio para hacer cerveza artesanal.

22.40 / Antena 3

'El mito de Bourne'

The Bourne Supremacy. Estados Unidos, 2004 (104 minutos). Director: Paul Greengrass. Intérpretes: Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox.

Después del éxito de la primera entrega, llega esta nueva aventura del amnésico exespía Jason Bourne. Matt Damon, bien arropado por Franka Potente y Brian Cox, vuelve a meterse en la piel del personaje para verse inmerso en un juego del gato y el ratón tras la entrada de un agente en su tranquila vida. Localizaciones exóticas, espectaculares persecuciones y la versión rompedora de un director como Paul Greengrass para una mezcla de thriller y acción realmente sólida y más redonda que su predecesora.

0.17 / TCM

‘La maldición de Frankenstein’

The curse of Frankenstein. Reino Unido, 1957 (78 minutos). Director: Terence Fisher. Intérpretes: Peter Cushing, Christopher Lee, Hazael Court.

Sin duda, el éxito más sonado de la Hammer, que consagró tanto a Terence Fisher como a Peter Cushing y Christopher Lee entre los grandes del género. Una revisión del mito de Frankenstein imaginativa y realmente divertida, que dio un giro de 180 grados a las míticas versiones norteamericanas. Su ambientación es realmente maravillosa. Imprescindible.

2.05 / GOL y Real Madrid TV

Primer derbi madrileño de la temporada

Nueva Jersey será testigo de una de las grandes rivalidades del fútbol español. Real Madrid y Atlético de Madrid se trasladan hasta el MetLife Stadium para enfrentarse en la International Champions Cup. Ambos equipos llegan con sensaciones muy diferentes, ya que el equipo de Zinedine Zidane todavía no ha ganado en ninguno de sus dos partidos y espera estrenarse ante su rival en la capital, mientras que los rojiblancos no han perdido aún en los dos partidos que han disputado. Los aficionados podrán seguir los primeros pasos de los nuevos fichajes de sus respectivos equipos, como Hazard, Joao Felix, Mario Hermoso o Luka Jovic.