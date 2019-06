¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 20 de Junio de 2019

16:00 / 24 Horas

Negocios más rentables

Emprende analizará esta semana cómo mejorar los negocios y hacerlos más rentables a través de las nuevas tecnologías y aplicando una serie de técnicas de comunicación. El programa también desvelará la forma de conseguir becas y ayudas a la innovación de Bruselas y visitará La Rioja para conocer la primera bodega de Europa que hace visitas inclusivas para discapacitados. Además, entrevistará a una experta para conocer soluciones que eliminen las súper bacterias y dará a conocer nuevos proyectos para aplicar las nuevas tecnologías al campo sanitario.

20.00 / La 2

‘¡Atención Obras!’ celebra el bicentenario del Museo del Prado

Las cámaras de ¡Atención obras! se desplazan esta semana al Museo del Prado para celebrar su bicentenario. Cayetana Guillén Cuervo entrevista al director de la pinacoteca, Miguel Falomir, frente a Las meninas, el cuadro favorito de los españoles, según los datos presentados por el propio director. Allí desgranará toda la programación con la que el Prado celebra este aniversario. Con él, el programa repasará las exposiciones, las actividades, y hasta las cumbres internacionales, como la que se celebrará en julio con los responsables de la National Gallery de Londres o del Metropolitan de Nueva York. Además, Cayetana Guillén Cuervo hablará con el escritor Antonio Muñoz Molina y la actriz Carmen Machi, protagonista de La autora de las meninas. Otra mirada contemporánea ofrece la historia del museo en clave de cómic. 200 años en viñetas o Historietas del Prado firmadas por Vicent Josep Llobel, más conocido como Sento. Además, la música de Amaral se escuchará frente a El jardín de las delicias, uno de los favoritos de Eva y Juan, frente al que interpretan Mares igual que tú en versión acústica.

20.30 / Movistar Seriesmanía

Quinta temporada de ‘Line of Duty’

La serie de Line of Duty, estrena esta noche su quinta temporada, una entrega que sigue batiendo récords de audiencia en Reino Unido (el estreno de la T5 reunió a un total de 7,4 millones de espectadores y la serie ya aparece entre las diez series más vistas de la cadena BBC). Ahora, la unidad anticorrupción AC-12 liderada por Ted Hastings, Kate Fleming y Steve Arnott se enfrenta a un nuevo crimen. Varios hombres cubiertos con pasamontañas interceptan un vehículo protegido por la policía y tres agentes son asesinados a sangre fría durante el ataque. Todo parece indicar que se trata de un crimen planeado desde dentro, pero el caso toca a los agentes más de cerca que nunca cuando las sospechas en torno a la misteriosa identidad de H empiezan a apuntar a la persona que menos esperaban: Ted Hastings.

21.45 / Antena 3

Concha Velasco, en ‘El hormiguero’

Esta noche, El hormiguero alza el telón para recibir a una de las grandes actrices de nuestro país: Concha Velasco. La respetada intérprete presentará su nueva obra, Metamorfosis, que la llevará al 65º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida este próximo verano. En la obra, dirigida por David Serrano, Velasco ejerce de presentadora y narradora, además de interpretar sobre el escenario a varios personajes.

22.00 / TCM

'La soledad del corredor de fondo’

The Loneliness of the long distance runner. Reino Unido, 1962 (99 minutos). Director: Tony Richardson. Intérpretes: Michael Redgrave, Tom Courtenay.

La historia de un joven rebelde que cumple condena en un reformatorio por robar en una panadería le sirvió a Tony Richardson para rodar este clásico de la cinematografía europea que se convirtió, entre otras cosas, en impulsor del free cinema británico. El protagonista hace repaso de su vida durante las interminables carreras de fondo que disputa en la penitenciaría en esta espléndida y emotiva historia, que supuso el debut como actor de Tom Courtenay. Imprescindible.

22.30 / La Sexta

Expulsado de su propio obrador

En esta nueva edición de El jefe infiltrado, el director de calidad de una empresa líder en el sector de la churrería se pondrá manos a la masa para comprobar que sus trabajadores y sus productos cumplen todos los procedimientos del negocio. La infiltración se inicia en el obrador de la churrería, en el que sólo se trabaja de madrugada, por lo que está fuera del control de la dirección. Allí se encontrará con un encargado muy exigente y que se toma tan en serio su trabajo que acaba echándole por entorpecer el trabajo. También trabajará como repartidor con un trabajador muy peculiar y con muchos fallos, pero con un gran carisma para fidelizar a los clientes, dos cuestiones que el jefe tendrá que sopesar a la hora de tomar una decisión. En el obrador de hojaldre comprobará si la palmera, uno de sus productos más demandados, está saliendo en perfecto estado y en el obrador de bollería se encontrará con un trabajador que prefiere las prisas al cuidado del producto.

24.00 / La 2

‘En portada’ viaja a Irak

Con la invasión liderada por Estados Unidos y la caída de Saddam Hussein en 2003, varios cineastas que no habían podido trabajar durante la dictadura, regresaron a Irak decididos a hacer cine. Los rodajes se producen en condiciones extremas: vuelven a un país en guerra, donde apenas hay lugar para el arte y la cultura. Las continuas guerras, la dictadura de Saddam, el embargo internacional, la violencia sectaria y el terrorismo del Daesh han impedido que Irak desarrolle una industria cinematográfica propia. Esta noche, En portada viaja a Irak, un país donde hacer cine entre bombardeos y atentados supone una auténtica proeza. Tal y como explica el cineasta iraquí Mohamed Al-Daradji. Él junto con su equipo fueron secuestrados, torturados y metidos en prisión mientras rodaban su primer largometraje. “En Irak se ha convertido en una costumbre rodar y marcharnos, no quedarnos en la misma localización más de tres días, por motivos de seguridad”.

0.25 / La 1

‘Minority Report’

Estados Unidos, 2002 (138 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Tom Cruise, Max von Sydow, Colin Farrel, Samantha Morton.

En un futuro cercano, una unidad de élite se dedica a predecir crímenes y a detener a los culpables antes de que ocurran. Su máximo artífice, el detective John Anderton, pondrá en jaque la eficacia del sistema cuando, inexplicablemente, se ve implicado en uno de los casos. Sobre esta idea, basada en un relato de Philip K. Dick, Steven Spielberg retoma, con un aluvión de secuencias impactantes, ritmo frenético y buen trabajo de Tom Cruise, el cine de ciencia ficción con mensaje humanista que ya abordó en A. I. Inteligencia artificial.