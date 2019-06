¿Qué ver hoy en TV? | Martes 4 de Junio de 2019

21.45 / Antena 3

La actriz Candela Peña llega a ‘El hormiguero’

Esta noche visita El hormiguero la actriz Candela Peña para hablar de Hierro, un thriller policiaco que protagoniza junto a Darío Grandinetti y que se estrenará en Movistar +. La serie cuenta como una jueza, recién llegada a la isla canaria de Hierro, debe instruir un caso complicado: el asesinato de un joven herreño el mismo día en el que iba a casarse con la hija de un oscuro empresario, que enseguida se convierte en el principal sospechoso del crimen.

22.00 / Movistar Estrenos

‘Roman J. Israel, Esq.’

Estados Unidos, 2017 (129 minutos). Director: Dan Gilroy. Intérpretes: Denzel Washington, Colin Farrell, Carmen Ejogo, Shelley Hennig.

Bajo la atenta mira de Dan Gilroy (director que alcanzó buenas críticas en su debut con la oscura Nightcrawler, el siempre interesante Denzel Washington se mete ahora en la piel de Roman J. Israel, un abogado defensor idealista y con vocación, que perderá poco a poco su compromiso social debido a una turbulenta serie de sucesos que le ocurren y que desafían el activismo que siempre ha definido su carrera profesional. A su lado, unos secundarios muy en su papel, como Colin Farrell.

22.00 / La 2

Noche de solistas, en ‘Cachitos’

Los años sesenta pusieron de moda a los cantautores con jersey y guitarra incorporados. Era la época de la canción protesta, pero, en realidad, siempre ha habido cantantes que eran autores de sus canciones. En su cita semanal, Cachitos de hierro y cromo centra su atención en célebres solistas. La música pop ha producido un sinfín de cantantes melódicos y el rock, a su vez, ha ofrecido verdaderos autores, esta vez con otro tipo de guitarra. A comienzos de este siglo, la eclosión de la música indie y los ritmos urbanos han vuelto a poner de moda a los cantautores. Ismael Serrano, Rosendo, Mari Trini, Xoel López o la Mala Rodríguez son algunos de los artistas que aparecerán esta semana en 'Cachitos verso a verso.

22.00 / #0

Patricia Conde y Ángel Martín regresan con ‘Dar cera, pulir#0´

Nadie está a salvo en Dar cera, pulir #0. Todas las caras, todos los contenidos, todo lo que suceda en Movistar+ es susceptible de ser parodiado por Ángel Martín y Patricia Conde, que regresan a #0 repartiendo mucha cera en un nuevo programa con el que aspiran a salir del sótano donde les han confinado. Desde allí, desde lo más bajo del edificio, visionarán una y otra vez los programas, el deporte, el cine y las series de la plataforma para pillar el tono y demostrar a los jefes que ellos están a la altura. Un zapping que revelará aspectos en los que no habíamos reparado y que serán parodiados y transformados en disparatados sketches. Allí ivirán situaciones de lo más peculiar con actores y actrices de la casa, que de vez en cuando bajarán al sótano para defenderse cara a cara de sus críticas. Pepe Colubi ya lo ha hecho y pronto lo harán María Guerra y Pepa Blanes, de La Script o Raúl Gómez, de Maraton Man, entre muchos otros.





22.30 / La 1

‘MasterChef’ visita Zamora

Los aspirantes de MasterChef elaborarán esta noche un plato libre con carne en 60 minutos, utilizando las técnicas que han aprendido en estos dos meses y medio de formación. Pepe Chuletón, experto en carnes, les explicará cómo se trata correctamente este producto. Habrá doble premio para el mejor aspirante de esta prueba: recibirá el delantal dorado, que le dará la inmunidad en ese programa, y su plato se incluirá en la carta del Restaurante MasterChef durante todo el verano. En Zamora, cocinarán para 60 ganaderos y agricultores de la zona, siguiendo los consejos de los chefs Pedro Mario Pérez y Óscar Pérez. Por último, los delantales negros se batirán en duelos por parejas y el chef Martín Berasategui será testigo de la prueba de expulsión

22.40 / Antena 3

Penúltimo capítulo de ‘Allí abajo’

Para agradecer que cuiden tan bien a Jon, Gotzone les regala a Carmen e Iñaki un pack de experiencias de cena y hotel en esta penúltima entrega de la serie protagonizada por María León y Jon Plazaola, Allí abajo. Iñaki está ilusionado por poder pasar tiempo a solas con Carmen, pero Carmen no se fía de dejar a Gotzone con los niños, así que convencen a Dolores para que haga de canguro junto a Gotzone. Aun así, la cena romántica de pareja no irá como esperaban. En Castrofidel, todo el pueblo se ha enterado por Jozé que no hay fondos para pagar los sueldos, y Epi les explica que ha sido por su culpa, ya que invirtió mal en una maquinaria rusa y tuvo que coger el dinero del ayuntamiento para arreglarlo. Con la presión del pueblo para encontrar una solución rápida, Epi, Lola y Jozé pedirán ayuda a Don Benjumea y Cristóbal, que intentarán convencer a Wan de que invierta en la almazara, pero Wan no se lo pone fácil. Mientras, en el norte, la cuadrilla intenta que Asier no ponga un nuevo negocio que atraiga a más guiris al puerto.

22.45 / FDF

‘X-Men orígenes: Lobezno’

Estados Unidos, 2009 (107 minutos). Diretor: Gavin Hood. Intérpretes: Hugh Jackman, Lievn Schreiber, Danny Huston.

Inevitablemente, el taquillero Hugh Jackman vuelve a meterse en la piel de Lobezno para explicar sus complicados orígenes. Y lo hace bajo los mismos patrones de las anteriores entregas: abundantes escenas de acción, buenos efectos especiales y muchos mutantes. Todo bajo la batuta de Gavin Hood, ganador del Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Tsotsi.

1.05 / La 1

Comidas del mundo en ‘Comando actualidad’

La cocina que llega de uno y de otro lado del mundo está cambiando nuestra manera de comer. Las recetas y sabores de fuera se fusionan con la cocina española y el resultado arrasa, Los reporteros de Comando actualidad analizan cómo ha transformado la cocina española la llegada de nuevos pobladores a nuestro país y de qué manera nuestra despensa se ha abierto a ingredientes, técnicas y recetas nuevas. El reportaje descubre los secretos de la arepa venezolana, el gusto creciente por la cocina en crudo, la combinación que mezcla el ceviche peruano con el nigiri japonés. Desmenuza el interés creciente por los jugos carnívoros del rodizio brasileño y por qué hemos convertido al sushi en la nueva croqueta. El planeta cambia y la cocina lo hace con él.