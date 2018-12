¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 24 de diciembre de 2018

13.40 y 18.45 / Antena 3

Especiales de ‘Ahora caigo’ y ‘La ruleta de la suerte’

La Navidad estará muy presente en los concursos de Antena. La ruleta de la suerte (13.40) emite un programa especial en el que invita al espectador a hablar de Nochebuena y gastronomía. Más tarde (18.45), ¡Ahora caigo! celebra su especial navideño con los más pequeños de la casa, que podrán ganar, como premio final, una vuelta al mundo. El programa celebra así su mejor temporada de los últimos seis años con un 16,1% de share.

15.45 / Cuatro

‘Family Man’

Estados Unidos, 2000 (120 minutos). Director: Brett Ratner. Int.: Nicolas Cage, Téa Leoni, Don Cheadle.

Simpática comedia que centra su atención en un brillante ejecutivo que un buen día se despierta dentro de un cuerpo que no es el suyo, casado y con un trabajo de vendedor de coches. Poco a poco comprenderá el significado de la vida en familia. Un canto a los valores tradicionales en el que destaca el buen trabajo de Nicolas Cage y la banda sonora de Danny Elfman. Todo muy familiar.

21.00 / Todas las cadenas

Tradicional mensaje navideño del Rey

El rey Felipe VI, desde una de las salas del palacio de La Zarzuela, se asomará un año más a los hogares de los españoles con el fin de enviar su tradicional mensaje de Nochebuena, una de las citas televisivas del año (el último fue seguido por 8.119.000 espectadores, una cuota de pantalla del 65,6%). En el discurso, el Monarca realizará balance de los principales acontecimientos sociales, económicos y políticos del año, y expresará sus deseos para 2019.

22.00 / 0#

‘Vergüenza’ vive su particular Navidad

Movistar+ estrena el capítulo especial navideño de Vergüenza, su serie original creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany. En esta entrega, su acción se retrasa unos meses, justo al momento en que Nuria está embarazada, haciéndose una revisión en el ginecólogo. Le confirma con toda seguridad que va a tener un niño, pero Nuria no se fía demasiado y le aseguró que no se podría quedar embarazada. Las Navidades se acercan y nadie quiere pasarlas en familia. Jesús se las apaña entonces para liar a todo el mundo y organiza una cena familiar en su casa. Acuden Aurora y Francisco, sus padres, además de los padres de Nuria. Oscar, que no tiene donde pasarlas, también ha sido invitado. Este año serán unas navidades especiales porque Yusuf está con ellos.

23.55 / TCM

‘Sangre fácil’

Blood Simple. Estados Unidos, 1984 (96 minutos). Director: Joel Coen. Intérpretes: John Getz, Frances McDormand, Dan Hedaya, Samm-Art Williams.

Con una arriesgada puesta en escena y su innata capacidad para revitalizar el género negro, los hermanos Coen firmaron su ópera prima en esta oscura e impactante intriga cargada de sorpresas que ya presagiaba el particular universo de los responsables de algunas de las obras más emblemáticas del cine independiente americano de las últimas décadas. Con este trabajo, Frances McDormand comenzó su estrecha colaboración artística con los hermanos Coen, que continuaría en Arizona Baby y Fargo (que le valió el Oscar a la mejor actriz).