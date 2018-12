¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 22 de diciembre de 2018

8.00 / La 1 y La Sexta

Sorteo de Navidad

Una vez más, TVE desplegará un amplio equipo técnico y humano para retransmitir una de las citas televisivas del año: el tradicional sorteo de la lotería de Navidad, que contará con los comentarios de Sandra Daviú y Blanca Benlloch. También será testigo directo, por primera vez, La Sexta. Los periodistas de laSexta Noticias Luis Sanabria y Yerma Ruano se encargarán de poner voz a la narración.

15.35 / TCM

Belle de jour

Fr., 1967 (96 m.). Dir.: Luis Buñuel. Int.: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Geneviève Page, Francisco Rabal, George Marchaud.

Una mujer de alta clase social decide trabajar en un burdel para combatir su supuesta frigidez, en esta maravillosa cinta, dirigida por un Buñuel que, si en principio no parecía el director más adecuado, logró impregnarla de todas sus particulares constantes cinematográficas. Surrealismo, humor y crítica para una producción que consiguió el León de Oro del Festival de Venecia. Como curiosidad, Luis Buñuel aparece dos veces en este filme, sentado en el restaurante de la Grande Cascade y paseando por los Campos Elíseos. Imprescindible.

17.20 / La 1

El Real Madrid busca su tercer mundialito

El Real Madrid afronta esta tarde el último escollo en su lucha por alcanzar su tercer Mundial de Clubes consecutivo. El equipo que comanda Solari, que viene de ganarle al Kashima en semifinales por un contundente 3-1, se enfrentará al Al Ain, el sorprendente conjunto anfitrión que ya eliminó inesperadamente a River Plate tras una prórroga sin goles que se resolvió en la lotería de los penaltis. Los madrileños son los grandes favoritos.

21.30 / La Sexta

'laSexta noche' mira a Cataluña

¿Estamos más cerca o más lejos de alcanzar una solución en Cataluña? Tras la reunión entre Pedro Sánchez y Joaquim Torra y la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, laSexta noche debatirá con sus invitados sobre las posibles salidas a esta crisis. Además, entrevistará a la abogada y luchadora por la igualdad Cristina Almeida, que analizará desde su particular punto de vista los principales conflictos sociales y políticos que preocupan a la ciudadanía española.

21.30 / La 1

La actualidad, en 'Informe semanal'

Esta noche, Informe semanal seguirá la investigación del asesinato de la joven profesora Laura Luelmo y entrevistará a responsables políticos, organizaciones de mujeres y portavoces sociales sobre este caso. Además, hablará de la reunión del Consejo de Ministros celebrado este viernes en Barcelona y del auge del musical en los escenarios españoles, actualmente con títulos como West Side Story, El médico o El Rey León.

22.00 / #0

'Canciones que cambiaron el mundo'

Zahara visita a Leonor Watling y a Alejandro Pelayo (Marlango) en esta tercera entrega, 'Respeto', de Canciones que cambiaron el mundo para recordar y cantar algunos de los temas que han acompañado y alentado la lucha por la igualdad de derechos de la mujer, como Respect, You don't Own Me o ciertas canciones de Mari Trini y Chavela Vargas. Conocidas artistas (Alaska o Christina Rosenvinge) y mujeres como Marisol Galdón o Elvira Mínguez ayudan a repasar la historia del feminismo.