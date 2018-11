¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 30 de noviembre de 2018

20.30 / La 2

Adiós a Bernardo Bertolucci, un gran maestro

Esta semana, Días de cine recordará a dos cineastas recientemente fallecidos: Nicholas Roeg (La maldición de las brujas) y el italiano Bernardo Bertolucci, ganador de nueve Oscar con El último emperador y uno de los grandes maestros del cine. Además, títulos como El amor menos pensado, con el argentino Ricardo Darín, Durante la tormenta, con Adriana Ugarte y Javier Gutiérrez a la cabeza del reparto, y Viudas, drama protagonizado por Viola Davis, llegan esta semana a la cartelera.

21.30 / La Sexta

Prótesis defectuosas

Las autoridades sanitarias han fallado en la protección de millones de pacientes en todo el mundo. Una investigación de laSexta Columna y el Consorcio Internacional de Periodistas ha revelado los múltiples fallos que han causado la muerte de 82.000 personas en todo el mundo en los últimos diez años y han dejado heridas a casi dos millones. En esta nueva entrega, Antonio García Ferreras analiza la situación creada por el empleo de miles de prótesis defectuosas.

22.00 / Telecinco

‘Mi casa es la tuya’ inicia temporada

Han tenido que pasar 35 años para que Lolita pudiera saldar la cuenta pendiente que tenía desde aquel 25 de agosto de 1983, día de su boda con Guillermo Furiase, en la que el gran tumulto de gente que se formó dentro de la iglesia de la Encarnación de Marbella impidió a la novia llegar hasta el altar mayor y le obligó a casarse en la sacristía. Por primera vez desde aquel día volverá al templo del brazo de Bertín Osborne y pisará el altar en el arranque de la nueva temporada de Mi casa es la tuya. Luis Mottola, actor y amigo de Lolita, será el encargado de realizar el menú del día.

22.10 / La 1

‘Enemigo público’

Enemy of the State. Estados Unidos, 1998 (126 minutos). Director: Tony Scott. Intérpretes: Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Regina King.

El hermano pequeño de Ridley Scott, Tony, director de películas tan conocidas como Marea roja y Top gun, contó con el protagonismo del veteranísimo Gene Hackman y el joven Will Smith para rodar esta trepidante mezcla de thriller y acción, en la que se dan cita los habituales elementos de los dos géneros (venganzas, traiciones, persecuciones y conspiraciones). Una original denuncia social sobre el control electrónico, a través de ordenadores, satélites, microcámaras y micrófonos, al que están sometidas nuestras vidas privadas.

22.15 / La 2

‘Rencor’

España, 2002 (106 minutos). Director: Miguel Albaladejo. Intérpretes: Lolita Flores, Jorge Perugorría, Elena Anaya, Mar Regueras.

Después de la interesante El cielo abierto y por primera vez sin la colaboración de la escritora Elvira Lindo, Miguel Albaladejo, en su quinta película como director, realiza un intenso drama, con un necesario toque costumbrista, protagonizado por una cantante venida a menos que tropieza por azar en un pueblo turístico de la costa valenciana con su antiguo amante. La encargada de dar vida a este potente personaje es Lolita, en su primer papel importante en cine, que logró el merecidísimo Goya a la mejor actriz revelación.

22.50 / Movistar CineDoc&Roll

Concierto de Queen en Montreal

Con Under Pressure reventando la lista de lo más vendido en Reino Unido y haciendo un alto en su gira por Japón, Queen se presentó en Montreal para grabar un concierto que se ha convertido en un símbolo de la música en directo. Esta actuación de 1981 es la única grabada durante su carrera en formato profesional, una oportunidad para revivir la energía y pasión que el grupo liderado por Freddie Mercury ponía sobre el escenario.