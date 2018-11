¿Qué ver hoy en TV? | Martes 27 de noviembre de 2018

21.00 / Movistar Liga de Campeones

Cita europea para Valencia y Madrid

Doble presencia española en esta jornada de la Liga de Campeones. Después de su abultada derrota liguera ante el Eibar (3-0), el Real Madrid de Solari se jugará esta noche con la Roma el primer puesto de su grupo en el Estadio Olímpico de la capital italiana. A esa misma hora (Movistar Liga de Campeones 1), el Valencia se enfrentará a la Juventus en Turín con el difícil objetivo de sumar una victoria para seguir con vida en la máxima competición europea.

22.00 / La 2

Larga vida al ‘rock and roll’

Esta semana, Cachitos de hierro y cromo continúa con la tarea de preservar el rock entre las nuevas generaciones. Por eso, el programa se traslada a una escuela donde se imparten unas ruidosas lecciones que darán algunas claves para que aquello de “larga vida al rock and roll” se cumpla. A su finalización (22.55), en La hora musa, Tequila. El grupo de Ariel Rot y Alejo Stivel se ha vuelto a reunir en una gira de despedida y pasará por la azotea para tocar algunos temas que forman ya parte de la memoria colectiva como Salta y Dime que me quieres.

22.30 / Movistar Acción

‘Atrapado por su pasado’

Carlito's way. Estados Unidos, 1993 (138 minutos). Director: Brian de Palma. Intérpretes: Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, Luis Guzmán, John Leguizamo.

Un preso sale de la cárcel con la intención de rehabilitarse. Todos sus buenos propósitos se van desvaneciendo debido a que sus compañeros mafiosos no le dejan apartarse del mundo del hampa. Buen trabajo Al Pacino y acertada dirección de Brian de Palma para un violento thriller que recuerda en algunas ocasiones a El precio del poder. Un buen guion de David David Koepp, basado en las novelas Carlito’s Way y After Hours, de Edwin Torres, y una sobresaliente banda sonora ponen el resto.

22.40 / Antena 3

Acusaciones cruzadas

Las cosas se complican aún más en este undécimo capítulo de Presunto culpable. La presión sobre Susana crece a medida que ambas familias, los Arístegui y los Otxoa, se acusan entre sí de la muerte de Anne. Mientras, Ainhoa intenta frenar la incipiente carrera política de Joseba, que podría arrebatarle la alcaldía. ¿Darán su fruto las investigaciones de Susana? ¿Cuál es el precio que la ertzaina está dispuesta a pagar para saber la verdad?

22.45 / Cuatro

El Rey del Cachopo, ‘En el punto de mira’

El programa de reportajes de Cuatro, En el punto de mira, emite esta noche el reportaje titulado ‘El Rey del Cachopo’. En esta ocasión, desvelará la personalidad y la oscura trayectoria de César Román, conocido como El Rey del Cachopo y principal sospechoso del brutal crimen de su novia, Heidi Paz. Este trabajo mostrará en exclusiva imágenes inéditas de la detención de Román en el interior del restaurante de Zaragoza donde trabajaba y pretendía escapar de la justicia.

22.45 / La 1

'El vuelo'

Flight. Estados Unidos, 2012 (138 minutos). Director: Robert Zemeckis. Intérpretes: Denzel Washington, John Goodman, Don Cheadle.

En su regreso a la imagen real tras la aplaudida Cuento de Navidad, Robert Zemeckis fija su atención en un piloto que realiza un aterrizaje imposible y salva la vida de sus pasajeros. Pero una investigación revela que lo hizo a pesar de una excesiva tasa de alcohol y cocaína. Como casi siempre, al trabajo de Denzel Washington no se le pueden poner peros (su interpretación le valió una nominación a los Oscar y los Globos de oro), aunque la historia resulte previsible y moralista, discurso sobre la redención incluido. No es una obra de arte pero...