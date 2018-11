¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 24 de noviembre de 2018

13.15 / La 2

Nuevos retos, en ‘Al filo de lo imposible’

El veterano espacio de TVE Al filo de lo imposible regresa a la programación con renovada vitalidad tras más de 35 años de historia. A partir de hoy, el equipo de programa ofrecerá nuevas aventuras y experiencias en las que se unen deporte, riesgo, espíritu de superación y compañerismo. El primer capítulo, ‘Los caminos del vacío’, está dedicado a la escalada y el salto base y se traslada a Riglos, localidad oscense marcada por unos formidables caminos verticales, los espectaculares Mallos.

13.00 / beIN LaLiga

Cuatro choques de Primera División

Emocionante jornada liguera en beIN LaLiga. Los primeros en saltar al terreno de juego (13.00) serán el Eibar y el Real Madrid. Ya por la tarde (16.15), el Valencia recibirá en Mestalla al Rayo Vallecano. Más tarde (18.30), el Levante visitará al último de la clasificación, el Huesca. Y para finalizar (20.45), clásico en el Metropolitano: el Atlético de Madrid del Cholo Simeone tratará de sumar la victoria ante el Barcelona para su asalto al liderato de la Liga.

15.45 / Cuatro

‘Harry Potter y la Orden del Fénix’

Harry Potter and the Order of the Phoenix. Estados Unidos, 2007 (132 minutos). Director: David Yates. Intérpretes: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

En esta nueva entrega, la quinta, el famoso aprendiz de mago, que ha regresado a Hogwarts para cursar un nuevo año, tiene que soportar que el Ministerio de Magia niegue el regreso de Voldemort. Con este argumento, unos impecables efectos especiales y un cuidado diseño de producción arranca otra de las aventuras del comercial personaje creado por J. K. Rowling, ahora bajo la dirección de David Yates, que se encargó de la franquicia hasta el final de la misma.

21.20 / La Sexta

‘laSexta Noche’, con Albert Rivera

Iñaki López recibirá en laSexta Noche a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. En uno de los momentos más convulsos para la política de los últimos tiempos, responderá a todas las preguntas de los periodistas y analizará el papel que puede jugar su partido con vistas a las próximas citas electorales. Esta semana ha sido de alta tensión en el Congreso, con faltas de respeto e insultos. ¿Está la clase política más infravalorada que nunca? ¿Deberían controlar más los diputados sus palabras?

21.30 / La 1

La actualidad, en ‘Informe semanal’

Esta noche, Informe semanal aborda en su primer reportaje la violencia machista sobre las mujeres con discapacidad, en una producción enmarcada dentro de la programación especial de RTVE contra la violencia machista. Además, el informativo presentado por Pilar G. Muñiz se adentra en la restricción del tráfico en las ciudades y analiza la relación entre España y Cuba a propósito del viaje de Pedro Sánchez a la isla.

23.35 / Movistar Estrenos

‘Gorrión Rojo’

Red Sparrow. Estados Unidos, 2018 (139 minutos). Director: Francis Lawrence. Inérpretes: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Charlotte Rampling.

La oscarizada Jennifer Lawrence y el actor australiano Joel Edgerton son los más que correctos protagonistas de esta intensa y absorbente intriga de espionaje dirigida con pulso firme por Francis Lawrence. Todo adornado de una trama cargada de mentiras, mucho suspense y abundantes dosis de sensualidad.