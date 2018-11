¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 21 de noviembre de 2018

21.55 / La 2

‘Cuentos de Tokio’

Tokyo monogatari. Japón, 1953 (131 minutos). Director: Yasujiro Ozu. Intérpretes: Chishu Ryu, Chiyeko Higashiyama.

Una pareja mayor decide viajar a Tokio para visitar a sus hijos, uno de ellos convertido en el médico de su barrio, en el Japón de finales de los cincuenta. A su llegada sufrirán las diferencias entre la vida en el campo y en la ciudad. Con suma credibilidad, el maestro Yasujiro Ozu hilvana una sensible historia sobre la desintegración del Japón tradicional y el abismo entre generaciones que les mantiene incomunicados. Una historia triste como la realidad de aquellas circunstancias que encierra sus necesarias dosis de drama y crítica social. Imprescindible.

22.00 / La 1

‘La guerra de Charlie Wilson’

Charlie Wilson's War. Estados Unidos, 2007 (97 minutos). Dirctor: Mike Nichols. Intérpretes: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman.

Con guion de Aaron Sorkin se presenta este atractivo drama basado en la historia real de un congresista de vida alocada, una mujer de la alta sociedad de Houston y un agente de la CIA que llevaron a cabo una conspiración que provocó la mayor operación secreta de la historia.

22.10 / Telecinco

Más mentiras en ‘La verdad’

Irina, la joven ucrania implicada también en la muerte del diplomático ruso, llega a Santander tras huir de la Unidad de Protección de Testigos porque sabe que Petrov va a buscarla. Paula, asustada, le da cobijo en el refugio de Eguía. Además, en esta nueva entrega de La verdad, ‘Adiós, Irina’, Lalo le confirma a Lidia que Fernando le mintió sobre la muerte de la niña y que no hay nada en el lugar donde dice que la enterró.

22.30 / La Sexta

El fraude del pescado

España es el segundo país del mundo que más pescado consume, por detrás de Japón. Sin embargo, el pescado es uno de los alimentos donde más fraude se produce, y la OCU denuncia que uno de cada tres pescados que nos sirven en un restaurante no se corresponde con lo que hemos pedido. En su última entrega de la temporada, ¿Te lo vas a comer?, con Alberto Chicote al frente, analiza el fraude del pescado.

22.30 / La 1

Marta o Marilia, una abandonará ‘OT’

Octava expulsión en Operación Triunfo. Las nominadas a abandonar el programa son Marta, que cantará Only Girl (In the World), de Rihanna, y Marilia, que defenderá Want To Know What Love Is, del grupo Foreigner. Además, el tema Spice Up Your Life, de las Spice Girls, ha sido el escogido para abrir esta novena gala. Por último, Manuel Carrasco, C. Tangana y Vanesa Martín serán los artistas invitados, y Pastora Soler estará esta semana entre los miembros del jurado.

22.30 / Neox

Los peligros de una entrevista familiar

Cuando Cam olvida la letra de su canción country favorita, culpa a Mitch y decide que necesita volver a conectarse con sus raíces, por lo que adopta una gallina. Esta será una de las tramas del nuevo capítulo de Modern Family, titulado ‘La gallina’. Además, Alex decide postular para un trabajo gubernamental de prestigio que requiere una entrevista familiar. Para ello, hace que todos sobreactúen y pongan en peligro sus posibilidades. Por su parte, Haley y Dylan reflexionan sobre si ya es la hora de avanzar y crecer un poco más.