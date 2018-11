¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 17 de noviembre de 2018

15.45 / Cuatro

‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’

Harry Potter and the Prisioner of Azkaban. Reino Unido, 2004 (135 minutos). Director: Alfonso Cuarón. Intérpretes: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

El joven mago creado por J. K. Rowling afronta un nuevo curso en esta tercera entrega de la popular saga. Ahora, Alfonso Cuarón dota a las aventuras de Harry Potter de un aire más adulto y siniestro para enfrentarse, tras la fuga de Azkaban de un peligroso mago, a un nuevo reto. Según la leyenda, este fue el responsable de llevar a Voldemort hasta los padres de Harry. Una mágica fantasía que alcanzó dos nominaciones a los Oscar: banda sonora y efectos visuales.

20.25 / Cuatro

Portugal busca la victoria ante Italia

La selección de Portugal, sin su gran estrella, Cristiano Ronaldo, ha conseguido pleno de victorias en la fase de grupos de esta Liga de las Naciones. Esta noche se medirán a Italia en el mítico estadio de San Siro de Milán. Los portugueses necesitan un punto para certificar su pase a la fase final, aunque los italianos, que no pasaron del empate (1-1) ante Polonia en la primera jornada, aún mantienen opciones de clasificación si consiguen la victoria en este complicado duelo.

21.30 / La 1

Repaso a la actualidad

Una figura ilegal que solía concentrarse en la construcción, pero con la crisis se ha extendido a otras áreas de la economía. Son los falsos autónomos. Esta semana, Informe semanal analiza las consecuencias que su proliferación tiene en el empleo y el sector empresarial. Además, hablará de la lucha contra el yihadismo a través del proyecto Mujeres sin Fronteras y visitará la zona más afectada por los catastróficos incendios de California.

22.00 / DMAX

Nuevos ‘Tesoros al descubierto’

Hay misterios que se extienden desde tiempos inmemoriales cautivando a varias generaciones. DMAX intentará sacarlos a la luz con el estreno de la quinta temporada de Tesoros al descubierto. Estas nuevas entregas proponen un viaje al centro de algunos de los misterios más antiguos del mundo como la historia del profeta Jonás, la sorprendente aparición de una tumba con una momia de 3.000 años en el Valle de los Reyes en Egipto o el misterio de las minas del rey Salomón,

23.25 / Movistar Estrenos

‘El hilo invisible’

Phantom thread. Estados Unidos, 2017 (130 minutos). Director: Paul Thomas Anderson. Intérpretes: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville.

Director y actor vuelven a encontrase. Diez años después de rodar Pozos de ambición, Paul Thomas Anderson y Daniel Day-Lewis unen fuerzas para cortar los patrones de este drama romántico sobre la vida de un metódico y adusto diseñador de moda (inspirado en la vida y el trabajo del modisto español Balenciaga).

23.55/ La 2

Denuncia en ‘La noche temática’

El tráfico de menores es un fenómeno creciente que comprende desde el secuestro, la pornografía infantil, la adopción ilegal, la explotación laboral, la mendicidad, el robo la venta de órganos y la prostitución forzada. La noche temática denuncia este delicado tema con el estreno de ‘Los niños esclavos’, un programa enmarcado en la campaña que impulsa RTVE con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de la Infancia.