¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 14 de noviembre de 2018

18.25 y 21.00 / Mega y Neox

Homenaje a Stan Lee

Atresmedia TV rendirá homenaje a la figura de Stan Lee, creador para Marvel de superhéroes como Spiderman, Vengadores o Los Cuatro Fantásticos, entre otros, fallecido el lunes. Neox realizará su tributo con la emisión de tres entregas de la serie Big Bang Theory. En la primera, titulada ‘La gran adquisición’, Sheldon llegó a conocer en persona a este genio. Mega, por su parte, ofrecerá la entrega ‘Spider-Pawn’ de La casa de empeños, donde el propio Stan Lee realiza un cameo.

22.00 / La 2

‘El gran dictador’

The great dictator. Estados Unidos, 1940 (119 minutos). Director: Charles Chaplin. Intérpretes: Charles Chaplin, Jack Oakie, Reginald Gardiner, Henry Daniell.

Sobresaliente e hilarante sátira política que supuso el primer filme sonoro del gran Charles Chaplin y cuyo estreno en Europa estuvo acompañado de grandes complicaciones -fue prohibida durante cuarenta años en España- por el clima prebélico que se vivía en aquellos años. Una obra maestra con mayúsculas que obtuvo cuatro nominaciones a los Oscar, aunque inexplicablemente se quedó sin ninguno de los galardones.

22.01 / TCM

‘En el nombre del padre’

In the name of the father. Reino Unido, 1993 (127 minutos). Director: Jim Sheridan. Intérpretes: Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Emma Thompson.

Londres, mediados de los setenta. El terrorismo del IRA muestra su cara más despiadada, golpeando con fuerza tanto al Ejército británico como a la población civil. En tal ambiente se sitúa esta magnífica película, realizada por Jim Sheridan (The Boxer) y protagonizada, de forma magistral, por Daniel Day-Lewis. La historia de Los Cuatro de Guildford, que fueron encarcelados por unos atentados que no habían cometido es mostrada con todo lujo de detalles. Un sobresaliente ejercicio de denuncia política.

22.30 / Cuatro

La comida en las fiestas populares

En España se celebran cada año más de 16.000 fiestas populares donde la comida y la bebida son protagonistas. ¿Son seguros los alimentos que se sirven? ¿Quién se encarga de controlar que los puestos cumplen con las garantías de seguridad alimentaria? La responsabilidad última en caso de que pase algo es del operador y responsable del puesto de comida, pero la obligación de velar porque los puestos tengan todo en orden en materia de Sanidad y Seguridad Alimentaria corre a cuenta de los ayuntamientos. Alberto Chicote se adentra, en ¿Te lo vas a comer?, en algunas fiestas populares para conocer las garantías de seguridad que tienen la comida y la bebida que sirven en sus puestos.

22.30 / La 1

Radio Futura, para empezar

Esta noche, el programa conducido por Roberto Leal, Operación Triunfo, vivirá su séptima expulsión: Carlos Right o Marilia. Uno de los dos abandonará esta noche la Academia. El mítico tema de Radio Futura Enamorado de la moda juvenil, cantado por los diez concursantes, abrirá esta octava gala que contará con la presencia además de cinco reconocidos invitados: James Arthur, David Bisbal, Greeicy, Carlos Baute y Marta Sánchez. Por último, Ruth Lorenzo será en esta ocasión el cuarto miembro del jurado.

22.40 / Telecinco

Mentiras y falsas apariencias

Eguía, turbado tras contarle a Paula que ha descubierto su verdadera identidad y convencido por Enrique para mantenerlo en secreto, confronta sus dudas con Lalo. Además, en este décimo capítulo de La verdad, ‘Galerna’, Lidia, tras ver la tumba de su hija, no puede soportar la culpa de ser la causante de la tragedia. A pesar de todo, intentará seguir adelante con su papel de madre feliz tras el regreso de su supuesta hija, pero sin olvidar que es una impostora.