¿Qué ver hoy en TV? | Martes 13 de noviembre de 2018

22.00 / Movistar Halloween

‘El pueblo de los malditos’

Village of the Damned. Estados Unidos, 1995 (93 minutos). Director: John Carpenter. Intérpretes: Christopher Reeve, Kirstie Alley, Linda Kozlowski.

Diez niños rubios y con ojos centelleantes pondrán en vilo a todos los habitantes de un tranquilo pueblo en esta atractiva y efectiva entrega de terror, dirigida por un John Carpenter realmente acertado. Un remake del filme realizado por Wolf Rilla en 1960, Village of the Damned, y basado en la novela de John Wyndham, que devuelve al espectador a los años dorados del género. Todo un homenaje en el que destacan los efectos especiales creados por ILM, responsable de sagas como Indiana Jones, Harry Potter o Parque Jurásico.

22.00 / La 2

Recuerdos y mucha música

Como en la vida real, las parejas se juntan, se separan y tienen más o menos éxito. Cachitos de hierro y cromo recuerda parejas, pero también tríos y otras fórmulas que no tuvieron tanto éxito. El programa repasa las mejores uniones temporales de artistas. A su finalización (23.00), La hora musa contará con la música en directo de Marlango y The Hellacopters. Además, el espacio musical conducido por Maika Makovski emitirá un reportaje sobre The White Album, trabajo de The Beatles que cumple 50 años.

22.00 / COSMO

Iniciar una nueva vida en ‘Jamestown

COSMO estrena esta noche la primera temporada de Jamestown, drama histórico envuelto en el rigor de la siempre cuidada factura británica. La serie, que consta ya de tres temporadas, sigue a tres mujeres que se enfrentan al desafío de asentarse en una peligrosa y lejana tierra y comenzar una nueva vida. En el siglo XVII, en la salvaje costa de Virginia, se ha establecido la colonia británica de Jamestown, el primer emplazamiento inglés de carácter permanente en los actuales Estados Unidos.

22.40 / Antena 3

Una confesión puede cambiarlo todo

El noveno capítulo de Presunto culpable, la ficción protagonizada por Miguel Ángel Muñoz, arranca con el descubrimiento del supuesto cuerpo de Anne en un zulo en los terrenos de los Otxoa. Jon es inmediatamente arrestado como principal sospechoso de asesinato, pero la investigación de Susana apunta a Joseba. Él será el primer candidato y se enfrentará a todo aquel que se cruce en su camino, pero una confesión de Julen puede cambiarlo todo.

22.45 / Cuatro

El tomate ‘En el punto de mira’

En esta nueva edición, En el punto de mira viajará hasta Almería, la huerta de Europa, donde cada año se producen 1.100 millones de kilos de tomates. Con esta amplia producción se pretende dar cobertura a un consumo masivo en todas las épocas del año a costa del sabor y la calidad de la propia hortaliza. El programa mostrará de la mano de expertos e investigadores la evolución del tomate, sus modificaciones genéticas y qué comportamiento experimenta en el mercado, donde puede llegar a alcanzar precios muy altos.

22.45 / La 1

‘La Roca’

The Rock. Estados Unidos, 1996 (135 minutos). Director: Michael Bay. Intérpretes: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, John Spencer.

Aunque previsible, un trepidante filme situado en la prisión de Alcatráz en el que se reúnen tres grandes del cine: Sean Connery, en el papel del único hombre que ha logrado escapar de allí; Ed Harris, el héroe que ha perdido la cabeza, y Nicolas Cage como experto en armas químico-biológicas. Todo con el espectacular sello Bay.