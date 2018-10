Eh, hola. Te he visto hablando con Jaime. Sí, soy su tele. No te asustes. La tele de Jaime habla. ¿Por qué crees que soy una smart tv? Tan lista no sería si no pudiera ni hablar.

Estaba escuchando vuestra conversación y, en fin, no podía quedarme callada. Yo sé lo que ve en la tele. Lo que de verdad ve. Y no es La maldición de Hill House. Solo vio diez minutos del primer episodio y lleva desde el martes durmiendo con todas las luces encendidas.

Sí ve programas de casas. Pero de reformas de casas. Se los conoce todos: comprar para reformar, reformar para vender, reformar el sótano para alquilarlo, reformar la piscina, reformar y luego decidir si te quedas o te mudas, lo mismo que antes pero en Vancouver… Todos. Tiene incluso un ranking.

Pero no le preguntes, que lo negará. Porque le preocupa más dejar claro que está viendo Black Mirror por segunda vez. “Me hace pensar”, dice. Al parecer “pensar” es sinónimo de quedarse dormido en el sofá. Lo que sí ve cada noche son episodios viejos de The Big Bang Theory. Doblados. Nada de versión original. En versión original solo ve Allí abajo y Operación Triunfo.

¿También te ha dicho que su serie favorita es Breaking Bad? Lo dice cada tres o cuatro horas, aunque esté solo en casa. Incluso se ha hecho una pancarta para el balcón. Pone: “¿Has visto Breaking Bad? Es buenísima, tienes que verla. Es la mejor serie de la historia”. Pues se saltó la cuarta temporada y no se dio ni cuenta. Cree que es parte de una narrativa “muy compleja”. Eso sí, se vio los ocho episodios de Élite seguidos.

Entiéndeme, no quiero hablar mal de Jaime, no es mala persona, pero lo de que cada fin de semana ve clásicos en Filmin tampoco es cierto. No se pierde nunca Sálvame, sobre todo si hay polígrafo. Casi siempre acierta si lo que se dice es verdad o mentira, eso hay que reconocérselo. Es como un sexto sentido. Da miedo.