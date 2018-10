‘Capa y Puñal’, superhéroes adolescentes entre la luz y la oscuridad

Tyrone y Tandy son Capa y Puñal, pero no lo saben. De pequeños, y como consecuencia de un accidente, adquirieron unos poderes que no descubren hasta que, por azares de la vida, se encuentran siendo ya adolescentes y la oscuridad de él y la luz de ella entran en colisión. En plena explosión de las series protagonizadas por superhéroes, estos personajes de los cómics de Marvel también se han querido sumar a la fiesta con Capa y Puñal, ficción que estrena en España el próximo jueves la plataforma de vídeo Rakuten TV —aunque los clientes de Orange TV ya tienen acceso a ella.

"Yo no conocía nada de los cómics ni de los personajes. Además, Marvel tampoco nos daba mucha información sobre la serie", cuenta Olivia Holt, la actriz que encarna a Tandy/Puñal. Solo leyó algo de los cómics para prepararse para la audición. Pero más que conocer a los personajes, para interpretar a Capa y Puñal era fundamental que entre los dos actores protagonistas hubiera buen entendimiento. "Hicimos pruebas de química con diferentes actores. Pero en el instante en que estuvimos los dos juntos en la misma sala parecía obvio que era lo adecuado", recuerda Holt sobre su primer encuentro con Aubrey Joseph, Tyrone/Capa en la encarnación televisiva de estos superhéroes adolescentes. "Fue un momento especial, porque es raro que tengas tanta química con alguien a quien no conoces. Hicimos una escena de improvisación donde solo nos sentábamos en el suelo y teníamos que hablar de nuestro pasado, y al final estábamos llorando totalmente", recuerda en una entrevista durante el pasado Festival de Televisión de Montecarlo, celebrado en junio.

Como los superhéroes que son, cada uno tiene sus poderes: ella puede lanzar dagas que absorben energía de los demás y ve recuerdos de otras personas; él puede abrir con su capa un portal a otra dimensión a donde puede enviar a sus enemigos, además de poder transportarse a cualquier parte. Su historia, que se desarrolla en la Nueva Orleans post-Katrina y está enfocada en el público juvenil, también trata temas como las adicciones a las drogas o los abusos sexuales. "Es como si los guionistas hubieran podido ver el futuro, porque cuando estábamos grabando la primera temporada fue cuando surgió todo el movimiento Me Too y Time's Up. En la realidad estaban ocurriendo cosas que estábamos tratando", dice Holt. "Es una de las razones por las que queríamos hacer esta serie", tercia Aubrey Joseph, "porque esta generación es muy consciente de lo que está ocurriendo en el mundo y pensábamos que estábamos preparados para hablar de ello. Lo llevamos a otro nivel para mostrar que, si conectamos y hablamos sobre ello, estaremos más cerca de avanzar, más que si permanecemos separados los unos de los otros. La conexión es fundamental", añade el actor.

Holt defiende las diferencias de la serie respecto a los cómics, cambios que, asegura, los fans han respaldado. "Queríamos ser más actuales y relevantes. Las cosas que suceden en los cómics se reflejan en la serie pero quizá de una manera más sutil, no tenemos por qué permanecer fieles a cada detalle", remata.