¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 25 julio de 2018

15.42 / COSMO

‘No es país para viejos’

No Country for Old Man. Estados Unidos, 2007 (122 minutos). Directores: Joel y Ethan Coen. Intérpretes: Tommy Lee Jones, Javier Bardem.

Un viejo y torturado sheriff, un asesino a sueldo y un sujeto que se apropia de una suma de dinero procedente del narcotráfico son los protagonistas de este seco y magistral drama en el que los hermanos Coen vuelven a indagar, con su habitual estilo, en las aristas de la sociedad estadounidense. Una sobria adaptación de la novela de Cormac McCarthy premiada con cuatro oscars (película, director, guion adaptado y mejor secundario para un Javier Bardem memorable).

22.40 / La 1

Noche de misterios en ‘La otra mirada’

El juicio de Roberta ha llevado a muchos padres a sacar a sus hijas de la escuela y no se reciben nuevas solicitudes para el próximo curso. La otra mirada llega a su último capítulo con una intensa entrega en la que se resolverá el gran misterio de la temporada: quién es el asesino del embajador y cuál es la verdadera identidad de Roberta. Además, Manuela no puede pensar en otra cosa que no sea el incierto futuro de la academia.

22.40 / Antena 3

Diversión televisiva en ‘Top 50’

¿Saben hablar inglés nuestros famosos? ¿Qué otros la liaron como Remedios Cervantes en Atrapa un millón en momentos ‘tierra trágame’? ¿Cómo eran los rostros conocidos de pequeños? Conducido por Cristina Pedroche, con la colaboración de Miki Nadal, Ana Morgade y Manuel Díaz, Top 50 mostrará las imágenes más divertidas de televisión protagonizadas por actores, presentadores, cantantes… Esta entrega contará, además, con la actuación del grupo Efecto pasillo.

22.45 / Cuatro

Un paseo por Melbourne

Viajeros Cuatro se trasladará esta noche a las antípodas de España para visitar Melbourne. “Aquí son modernos al cubo”, afirma Fabiana Aguilar, estudiante de Diseño en la capital del deporte. Con ella, las cámaras del programa captarán la riqueza artística de los callejones del centro del Melbourne, donde el arte urbano florece en cada rincón y los muros de sus casas se han convertido en murales para artistas y creadores.

22.45 / Divinity

Intriga y misterio en ‘Stitchers’

Solo ella es capaz de adentrarse en las mentes ajenas para recabar información clave. Cuando los recuerdos de las personas recientemente fallecidas se van apagando, solo ella puede bucear en sus recuerdos para descifrar complejos misterios y aclarar misteriosos asesinatos. Es Kirsten Clark, una stitcher, concepto que da nombre a esta ficción que combina en sus tramas investigación policial y ciencia ficción. A la cabeza del reparto, la actriz australiana Emma Ishta.

23.50 / La 1

‘Conociendo a Jane Austen’

The Jane Austen book club. Estados Unidos, 2007 (101 minutos). Director: Robin Swicord. Intérpretes: Emily Blunt, Maria Bello, Hugh Dancy.

La veterana guionista Robin Swicord (Memorias de una geisha) debuta en la realización con este drama romántico, que indaga en las historias entrelazadas de los seis integrantes de un club de lectura vistas desde el ingenioso prisma de su heroína literaria, Jane Austen. Aunque su final no sea de enmarcar, merece la pena ver el buen trabajo de su equilibrado reparto.