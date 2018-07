¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 5 de julio de 2018

20.50 / La 2

Ingmar Bergman, protagonista en ‘Días de cine’

Esta noche, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, Días de cine revisará, durante este mes de julio, la figura de Ingmar Bergman, uno de los más grandes cineastas de la historia. Esta noche se sumergirá en su faceta teatral. Además, se fijará en los estrenos más destacados de la cartelera como el documental Whitney, sobre la cantante fallecida hace seis años; lo nuevo de Gus Van Sant, No te preocupes, no llegará lejos a pie; o la comedia de acción Ocean’s eight.

21.50 / La 2

‘Lluvia en los zapatos ‘

España, 1998 (. Directora: María Ripoll. Intérpretes: Douglas Henshall, Lena Heady, Penélope Cruz, Gustavo Salmerón, Eusebio Lázaro.

Después de trabajar en el mundo de la publicidad y rodar cortometrajes de la categoría de Kill me later, la directora catalana María Ripoll debutó en solitario en el mundo del largometraje con esta interesante comedia romántica que habla del peso de las acciones pasadas en el futuro de cada uno. Un reparto internacional y perfectamente conjuntado, en el que destaca el impecable trabajo de Penélope Cruz, palia con suficiencia las carencias de un guion que se muestra en algunas ocasiones innecesariamente complejo.

22.00 / Movistar DCine

‘Kinsey’

Estados Unidos, 2004 (118 minutos). Director: Bill Condon. Intérpretes: Liam Neeson, Laura Linney, Chris O'Donnell.

Bill Condon, director de la alabada Dioses y monstruos, realiza un atractivo acercamiento a la figura del biólogo y sexólogo Albert Kinsey, el médico que revolucionó la moralista sociedad estadounidense de los años cincuenta con sus, en ese momento, escandalosos estudios sobre el comportamiento sexual de sus ciudadanos. Nominación al Oscar para Laura Linney.

22.00 / Telecinco

‘Factor X’ busca a su ganador

Con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias llega la final de Factor X. Superaron la fase de audiciones, consiguieron una de las sillas que les otorgaba plaza para actuar a las galas en directo y convencieron al público y al jurado en sus actuaciones finales. Elena Farga, del grupo de chicas con Risto Mejide; W CAPS, en el de grupos musicales de Xavi Martínez; y Pol Granch y Samuel del equipo de chicos de Laura Pausini, lucharán por convertirse esta noche en el ganador de Factor X.

22.40 / La 1

Grandes sagas familiares en ‘Lazos de sangre’

¿Cómo son las relaciones entre los hermanos Martínez de Irujo tras el fallecimiento de su madre? ¿Cómo se enamoró Ortega Cano de Rocío Jurado? ¿Existe rivalidad entre Julio Iglesias y su hijo Enrique? Todas estas preguntas tendrán respuesta en Lazos de sangre, el nuevo programa de la cadena pública que acercará a los espectadores la vida de grandes sagas familiares de nuestro país. Un espacio de una hora de duración que desvelará acontecimientos que han marcado la vida de estas grandes familias y que mostrará emociones y detalles desconocidos hasta ahora. El primer capítulo se adentrará en la Casa de Alba con el testimonio de Alfonso Díez, el último marido de Cayetana de Alba.

22.55 / Cuatro

Nueva cita con ‘Mentes criminales’

Nueva cita con el misterio en la serie Mentes criminales. En el primer episodio, titulado ‘Cura’, varias víctimas de homicidio portando mensajes crípticos en el interior de su boca es el macabro suceso que investigarán los analistas. A continuación, en ‘Il mostro’, una serie de casualidades sobre el modus operandi de un conocido criminal llevarán a los miembros de la Unidad de Respuesta Global del FBI a viajar a Italia para tratar de capturar al mayor asesino de la historia del país transalpino.