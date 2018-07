¿Qué ver hoy en TV? | Martes 3 de julio de 2018

20.00

Inglaterra y Colombia buscan los cuartos

Última jornada de octavos de final del Mundial de Rusia. Las dos primeras selecciones que saltarán al terreno de juego (Cuatro, 15.45) serán Suecia y Suiza. Ya por la tarde (Telecinco, 20.00), Colombia se medirá a Inglaterra con claro favoritismo para los segundos El historial entre ambos equipos favorece a los ingleses con tres victorias y dos empates (cuatro amistosos y uno en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998).

22.00 / Movistar DCine

‘Las ventajas de ser un marginado’

The Perks of Being a Wallflower. Estados Unidos, 2012. Dir.: Stephen Chbosky. Intérpretes: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller, Mae Whitman.

Después de ser publicada en 14 países y en 12 idiomas distintos y venderse más de un millón de ejemplares solamente en Estados Unidos, la novela escrita por Stephen Chbosky (ahora firma también el guion y dirige) conoce su versión cinematográfica. Al igual que el libro, la película sigue las andanzas de su protagonista, Charlie, a lo largo de un primer año de instituto<NO1> emocionante, traumático y, sobre todo, tremendamente vital. Todo arropado por un correctísimo reparto y la producción de John Malkovich. Mejor ópera prima en los Independent Spirit.

22.30 / La Sexta

‘El sexto día’

6th day. Estados Unidos, 2000 (118 minutos). Director: Roger Spottiswoode. Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, Michael Rapaport.

Arnold Schwarzenegger, con su habitual cara de duro, se mete en la piel de un piloto de helicópteros que descubre que una diabólica corporación ha reproducido su clon y trata de matarle. A partir de ese momento intentará recuperar su vida y salvar al mundo de este peligroso movimiento de clonación. Generosos efectos especiales.

22.35 / La 1

Ritmo en ‘Bailando con las estrellas’

El ritmo vuelve a la cadena pública en la nueva cita (la octava) con los protagonistasa de Bailando con las estrellas, programa basado en el formato británico Strictly Come Dancing. En esta octava gala, en la que abandonará el concurso una nueva pareja, los famosos se enfrentarán a nuevos estilos de baile que han ensayado durante la semana. Becky G y Roi serán los artistas invitados, en una visita en la que el concursante de OT 2018 sorprenderá a los espectadores, no con su faceta como cantante, sino como bailarín.

22.40 / Telecinco

Aumenta la intriga en ‘La verdad’

Nada es lo que parece en esta nueva entrega de La verdad, titulada Líneas rojas. Tras la muerte de Ricardo Vega, la policía investiga su teléfono Eguía descubre unas fotografías del pasado de Paula que contradicen la historia que contó acerca de su relación con Teresa. Sospechando que oculta información, acude a interrogarla de nuevo. Su relación con la joven sigue intensificándose y tanto Laura, la novia del inspector, como Costa, su compañera, están preocupadas. Mientras, Fonseca trata de rentabilizar el asesinato de Vega.

22.40 / Antena 3

‘El cuento de la criada’, nueva entrega

Antena 3 emite mañana el quinto y sexto capítulo de El cuento de la criada, la premiada ficción basada en el reconocido best seller de Margaret Atwood. En el primero, titulado ‘Faithful’, Serena Joy hace a Defred una sorprendente propuesta. Además, Defred recuerda los inicios poco convencionales de la relación con su marido. En el segundo, de visita en Gilead, la embajadora mexicana pregunta a Defred por su vida como criada.